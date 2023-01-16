Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Каждая хозяйка знает, насколько непростой задачей является чистка кухонной плиты. Особенно тяжело справиться с загрязнениями внутри духового шкафа и на стеклянной дверце.

Порой даже дорогие химические средства не дают желаемого результата, а о том, сколько сил уходит на то, чтобы тереть места загрязнений, не хочется и говорить. Выход из этой ситуации найден! Моментально и без каких-либо усилий очистить печку помогут всего 2 таблетки для посудомоечной машины. Результат использования этого средства впечатлит каждую хозяйку.

Залейте 2 таблетки для посудомоечных машины 200 мл теплой воды.







Дайте таблеткам раствориться в воде. Для ускорения процесса их можно немного раскрошить вилкой.

Работать с чистящим средством рекомендуется в перчатках. Нанесите чистящее средство на губку и равномерно распределите его по всей поверхности духовки.







Следующим шагом обмакните бумажные полотенца в чистящее средство и разложите их в духовке и на стеклянной дверце.







Оставьте полотенца в духовке на 10-15 минут, после чего уберите их и смойте средство чистой губкой.

Средство, сделанное из растворенных таблеток для посудомоечной машины, можно использовать и для чистки варочной поверхности.







Результат от использования такого простого средства просто потрясающий. Духовой шкаф и варочная поверхность будут выглядеть как новые. С помощью таблеток для посудомоечной машины без каких-либо усилий удастся убрать даже сложные загрязнения и пригоревший жир.