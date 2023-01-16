С нами не соскучишься!

8 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    Баловство: почему...
  • Михаил Поспелов
    Мне, как связисту, не понятно что есть свободный номер в представлении автора и как к нему можно подключить полсотни ...Чем в Советском С...
  • Yury Shishlov
    В конце 60-х был таким радиохулиганом. Выходил в эфир на средних волнах. Аппаратура была простенькая. Однажды чуть не...Чем в Советском С...

Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Каждая хозяйка знает, насколько непростой задачей является чистка кухонной плиты. Особенно тяжело справиться с загрязнениями внутри духового шкафа и на стеклянной дверце.
Порой даже дорогие химические средства не дают желаемого результата, а о том, сколько сил уходит на то, чтобы тереть места загрязнений, не хочется и говорить. Выход из этой ситуации найден! Моментально и без каких-либо усилий очистить печку помогут всего 2 таблетки для посудомоечной машины. Результат использования этого средства впечатлит каждую хозяйку.
Залейте 2 таблетки для посудомоечных машины 200 мл теплой воды.

Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Дайте таблеткам раствориться в воде. Для ускорения процесса их можно немного раскрошить вилкой.
Работать с чистящим средством рекомендуется в перчатках. Нанесите чистящее средство на губку и равномерно распределите его по всей поверхности духовки.

Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Следующим шагом обмакните бумажные полотенца в чистящее средство и разложите их в духовке и на стеклянной дверце.

Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Оставьте полотенца в духовке на 10-15 минут, после чего уберите их и смойте средство чистой губкой.
Средство, сделанное из растворенных таблеток для посудомоечной машины, можно использовать и для чистки варочной поверхности.

Как почистить самую грязную духовку за 10 минут

Результат от использования такого простого средства просто потрясающий. Духовой шкаф и варочная поверхность будут выглядеть как новые. С помощью таблеток для посудомоечной машины без каких-либо усилий удастся убрать даже сложные загрязнения и пригоревший жир.

Ссылка на первоисточник
Духовкасоветы

Картина дня

наверх