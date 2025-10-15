10 главных боевых искусств мира

Практически каждая страна мира имеет свой собственный тип боевого искусства — подчас, не один. Люди всегда учились защищаться от коварного соседа (те, кто сам не был в шкуре коварного соседа, учившегося, напротив, нападению). Многие виды спорта эволюционировали на протяжении долгих веков, постепенно подстраиваясь под существующую реальность.
Сегодня мы расскажем вам о десяти главных видах боевого искусства всего мира — каждый может выбрать что-то по душе.
Бокс
Англия
Изысканные манеры никогда не мешали настоящему джентльмену начистить морду другому настоящему джентльмену — в конце концов, а как еще должен решать наболевшие вопросы настоящий джентльмен? Вообще говоря, истоки бокса прослеживаются еще со времен Древней Греции, однако, самая первая школа, с разработанными правилами боя, была основана в Англии. Остров распространил бокс по всему миру: сейчас, к примеру, этот кровавый спорт считается национальным развлечением США.
Крав-мага
Израиль
Эта система рукопашного боя была разработана в Израиле — не от хорошей жизни. Крав-мага концентрируется на максимальной эффективности, ни о каком спорте речи тут не идет. Боец делает акцент на поражении жизненно важных участков тела. Тычки пальцами в глаза, удары в пах — настоящая уличная драка, только каждое движение здесь осмыслено.
Муай-тай
Таиланд
Прародителем этого жестокого единоборства считается стиль муай-боран, который, в свою очередь, пришел в страну из Индии., рассчитанные на уничтожение противника удары, снести которые способен не каждый.
Ушу
Китай
На самом деле, ушу — термин, который применяется почти для всех боевых искусств Китая. Перевести его можно как «искусство войны». Существует великое множество подвидов ушу, разделяемое по регионам, школам, и даже отдельным мастерам. Спорт характерен пластичными, четкими движениями, быстрыми перемещениями и большим количеством ударов ногами.
Капоэйра
Бразилия
Удивительный способ боя разработали африканские рабы, переправляемые на бразильские плантации. Для непосвященного человека, капоэйра выглядит танцем — на показательных выступлениях бойцы даже не вступают в контакт с противником. Эта особенность обусловлена тем, что рабам было запрещено тренировать какое бы то ни было боевое искусство и они маскировали свои учения под веселые танцы.
Карате
Япония
Путь «пустой руки» разительно отличается от других национальных боевых искусств Страны восходящего солнца. Все потому, что систему завезли из Китая, где бойцы искали наиболее эффективный и быстрый способ нейтрализовать противника, а не защищаться от него. На сегодняшний день карате является одним из самых распространенных БИ в мире — не в последнюю очередь благодаря показательным выступлениям мастеров, демонстрирующих свои навыки против ледяных глыб, бетонных блоков и досок.
Калари Паятту
Индия
Индийцы уверяют, что это искусство разработал сам Вишну. Калари Паят считается старейшим БИ во всем мире — именно из традиции «драки бога» выросли почти все современные стили боя. Настоящие мастера Калари Паят умеют остановить противника одним ударом — а для того, чтобы не мучила совесть за невинно убиенную душу, эти ребята изучают еще и медицинскую систему — Сиддхи.
Самбо
Россия
Разработка системы самообороны без оружия (самбо — всего лишь аббревиатура), началась, когда молодое советское государство почувствовало необходимость в подготовленных бойцах. Самбо призвано воспитывать не только тело, но и дух адепта, классические мастера делают значительный акцент на патриотизм. Философия самбо — постоянное саморазвитие, борьба изменяется, принимая наиболее эффективные методы, использованные в других боевых искусствах.
Сават
Франция
Буквально «сават» переводится с французского как «старый башмак». Необычный стиль придумали моряки, вынужденные драться ногами на палубе корабля, поскольку руки выполняли роль баланса. Саватеры надевают обувь с толстой подошвой и выступающим рантом. В современном савате удары руками существуют, но выполняют второстепенную роль.
Дамбе
Западная Африка
Дамбе сложно назвать спортивной дисциплиной. Это настоящее искусство, предназначенное для полного сокрушения противника. Его создатели, народ хуса, отправляли своих бойцов в соседние деревни, чтобы показать смелость и доблесть. Мастер дамбе обматывает одну руку несколькими слоями плотной ткани, закрепленной толстым шнуром — представьте, насколько сильны удары этой булавы! Ведущая нога бойца обмотана цепью.
