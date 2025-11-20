Признаки того, что в доме есть серьёзные проблемы с электрикой

Электрика по своему значению схожа с человеческим сердцем. Если исправна, ее не замечаешь: лампочки горят, бытовая техника работает, вода поступает, счетчик наматывает киловатты. Но большинство людей забывает, что за этим «сердцем» нужно следить, чтобы не случилось большой беды.

Рассказываем, какие признаки указывают на проблемы в электроснабжении дома.

1. Мерцающие или меркнущие светильники

2. Нагревающиеся розетки и выключатели

3. Запах горелой резины или пластика

4. Часто выбивает автомат или пробки

5. Жужжание в розетках, светильниках, внутри стен

6. Выпадающие штепсели

7. Устаревшая проводка

8. Удары током

Мерцание светильника может указывать на перегруженность электросистемыСвет может моргать, мерцать или тускнеть при включении холодильника или в начале отжима стиральной машинки. Многие не видят в этом проблемы. Дескать, это перепад напряжения, ничего страшного, нормальное явление.Но на самом деле такая нестабильность свечения указывает на перегруженность электросистемы. А это значит, проводка испытывает колоссальное напряжение, из-за чего не может нормально выполнять свою функцию.К таким сигналам стоит отнестись со всей серьезностью. Если оставить как есть, то проблема будет усугубляться. И однажды проводка не выдержит. Случится замыкание и пожар. Поэтому не затягивайте с решением проблемы: вызывайте электрика, чтобы он устранил неисправность.Помимо этого, лампочки могут хуже светить из-за ослабленных или изношенных соединений, а также по вине устаревшей электропанели.И еще: если мерцает один светильник или лампа, то проблема может быть связано только с этим прибором. Если же свет мигает и тускнеет в разных точках квартиры или дома, то неисправность стоит искать в электроцепи. А вот когда такое происходит во всем доме, то скорее всего причиной является какая-то поломка в распределительной сети, которая находится за пределами квартиры или дома.В любом случае лучше не затягивать с модернизацией электросистемы.В норме розетка и выключатель не должны нагреватьсяИсправные электротехнические устройства не должны нагреваться. Если розетка после подключения бытового прибора стала теплой или горячей, – это ненормально. Такое состояние указывает на серьезные проблемы с электрикой.подключен бытовой прибор, мощность которого превышает возможности розетки;одновременно работают несколько бытовых приборов, подключенные через тройник и/или удлинители;дефект розетки или выключателя: неисправность вилки, окислившиеся контакты, изношенность соединений;некачественный контакт в розетке или выключателе.Нагреваться может не только розетка, но и вилка. Это может случиться по разным причинам. Например, если вилка европейского образца, а розетка – старого типа. Несоответствие размеров – причин плохого контакта и, соответственно, перегрева.При оплавлении пластика может ощущаться специфический запахЛюбой посторонний запах рядом с розетками или выключателями – сигнал о надвигающейся опасности. Это значит, что внутри приборов или электроцепи появился потенциальный очаг возгорания. Если начал плавиться пластик, то в доме будет ощущаться сладковатый запах. Его легко не заметить или не придать значения. Но со временем случится замыкание и возгорание.Поэтому при появлении странного запаха нужно проверить все розетки, выключатели и удлинители на ощупь – греются ли они. Определив источник проблемы, обесточьте его и вызовите электрика. Пока специалист не устранит неисправность, не пользуйтесь розеткой или выключателем.Пробки может часто выбивать из-за изношенности цепиКонтролируют нагрузки на электросеть разные устройства: в старых домах – пробки, в современных – электрические выключатели (автоматы) и УЗО. Они защищают электрику от перегрузок и коротких замыканий. Как только в сети образуется чрезмерное напряжение, приборы автоматически отключают поступление тока.Такое случается во время грозы, а также при одновременном подключении к розетке мощных бытовых приборов. Обесточивание электросети – защита от замыканий и пожара.Но если пробки или автомат «вылетает» слишком часто или при подключении какого-то одного прибора, значит, есть проблема с домашней электрикой. Причин несколько: изношенность цепи, повреждения проводов, неисправность самого устройства или его элементов. Либо автомат не соответствует сечению провода.Решить проблему сможет только квалифицированный специалист. А чтобы пробки или автомат больше не выбивало, подключайте бытовую технику к розеткам разных линий. Так вы разгрузите систему и избежите отключения электричества.Жужжание или гул в розетке может вызывать отошедший провод или ослабевшие контактыБытовые приборы во время работы могут шуметь. Это нормально. Но если странные звуки слышатся из розетки, щитка или выключателя, их нельзя игнорировать. Жужжание или гул может вызывать отошедший провод или ослабевшие контакты. Неисправность необходимо ликвидировать, чтобы она не усугубилась. Если ничего не делать, то звуки усилятся и будут слышны в стенах. А со временем повреждение в электросистеме спровоцирует перегрев и потом пожар.Вилка может плохо держаться в розетке из-за ослабевших контактовВилка может плохо держаться в розетке из-за естественного износа, несоответствия размеров штырьков и отверстий, ослабевших контактов. Пользоваться электроточкой небезопасно, поскольку может возникнуть перегрев внутри розетки. А постоянное нагревание вызовет однажды короткое замыкание и пожар.Чтобы этого не случилось, необходимо привести электроточку в порядок. Нужно ее обесточить, затем вскрыть и осмотреть. А далее – по обстоятельствам: отремонтировать либо заменить розетку.Старую проводку советских времен необходимо менятьЕсли в доме или квартире установлены 2-контактные розетки, значит, проводка давно не менялась. А это – верный признак, что электросеть нужно менять. Дело в том, что в домах, построенных 40-50 лет назад, устанавливалась алюминиевая проводка. Она рассчитана на небольшое потребление тока, а допустимый срок эксплуатации составляет 20-30 лет. По истечении этого срока провода теряют гибкость и эластичность, оплетка разрушается, а сопротивление растет.Помимо этого, старая проводка не выдерживает нагрузки от современной бытовой техники. Все это приводит к угрозе короткого замыкания и пожару.Признаки изношенности электропроводки: искрение в розетках, оплавление проводов, запах гари, частое выбивание пробок или автомата.В случае проблем с заземлением при касании стиральной машины может бить токомЕсли при касании холодильника, стиральной машины или другого прибора ощущается легкий разряд тока, значит, есть проблема с заземлением. Либо его нет вовсе (как правило, в домах советской постройки с алюминиевой проводкой), либо оно неверно установлено.Удары током могут быть, если техника подключается к удлинителям, в которых нет заземления. Или повреждена изоляция внутри самого прибора. Такую проблему требуется незамедлительно устранить.