9 прочных вещей, производители которых пожалели, что те не ломаются

Учёные всего мира вот уже не одно десятилетие бьются над созданием сверхпрочных материалов, способных выдержать любые нагрузки. Однако и в повседневной жизни каждого человека найдётся хотя бы несколько предметов, которые созданы из обычного металла или пластика, а служат уже не одно десятилетие. Вашему вниманию «девятка» неубиваемых вещей, сломать которые удастся только нечеловеческими усилиями.
1. Детали Лего
Сломать пластмассовую детальку можно только гидравлическим прессом. /Фото: ingkacentres.com
Любой, кто случайно наступал на кирпичик Лего, отмечал для себя две вещи: это довольно болезненно, а ещё сломать его ни разу не удалось. Это и неудивительно, ведь одна деталь способна выдерживать нагрузку до 432 кг, поэтому, чтобы раскрошить маленький, но очень крепкий кусочек пластмассы, придётся сильно потрудиться.
2. Детские грузовики Tonka
Самая крепкая детская машинка. /Фото: brand-info.com.ua
Ещё одна детская игрушка, которая отличается поразительной прочностью. Вряд ли каждый из её владельцев всматривался в сопроводительные инструкции, и напрасно, ведь на эту продукцию выдаётся пожизненная гарантия. А всё потому, что крепость машинки какими средствами только не тестировалась: её сбрасывали вниз с большой высоты, закапывали в песок и грязь, а однажды специалисты компании-производителя решили проверить детское авто...слоном - гигант наступил на машинку, но сломать так и не смог.
3. Гриль George Foreman
Джордж Форман со своим супердолговечным грилем. /Фото: tass.ru
Одним из инвесторов этого гаджета стал профессиональный боксер Джордж Форман, хотя товар спортивным не является.
4. Мобильный телефон Nokia 3310
Почти бессмертный телефон. /Фото: guim.co.uk
Этот, ставший действительно легендарным, сотовый выпустили в уже далёком 2003 году, однако и сегодня о нём ходят шутки и анекдоты, связанные с его «неубиваемостью». И действительно, как только не пытались пользователи-энтузиасты разломать эту модель: их роняли с высоты в несколько этажей, били молотками и даже кувалдой, а пару раз и вовсе взорвали. Справедливости ради, следует уточнить, что товарный вид после таких экспериментов мог потеряться безвозвратно, но Nokia 3310 даже тогда упорно не желал ломаться до конца.
5. Аудиокассета
Морально устаревшие, а долговечнее современных аналогов. /Фото: techcult.ru
Аудиокассета - это носитель, который уже давно ушёл в историю, однако в сравнении с нынешними носителями, в первую очередь, дисками, они куда прочнее и долговечнее в эксплуатации. И ведь не поспоришь с этим: многие из нас с сожалением выбрасывали компакт-диски после того, как на них появлялось хотя бы несколько царапин, из-за чего запись переставала воспроизводиться в полном объёме или вообще отказывался работать. А вот кассету можно было случайно уронить и не переживать, что с ней что-то случиться.
6. USB-флэш-накопитель
Чтобы угробить флешку, надо сильно постараться. /Фото: sibnet.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что не все современные носители так же хрупки, как и компакт-диски. Вот, например, флешка славится своей прочностью: её не просто уронить можно без последствий, но и ударить молотком или даже выбросить в реку, а она всё равно сохранит расположенную на ней информацию и работать не перестанет.
7. Зажигалка Zippo
Зажигалка, которую можно передать по наследству. /Фото: 24aul.ru
Самый известный на планете бренд, выпускающий зажигалки, совершенно справедливо имеет отличную репутацию. Ведь не напрасно на свои бензиновые модели они дают пожизненную гарантию: металлический корпус сам по себе долговечен, а фитиль проверен тысячами хозяев по всему миру в течение многих лет. Кроме того, она практически безотказна: зажигалка будет без перебоев работать под дождём, мокрым снегом и в сильные морозы.
8. Электрогитара Fender Stratocaster
Самая прочная электрогитара. /Фото: gitaraclub.ru
Электрогитары компании Fender Stratocaster знамениты на весь мир своей долговечностью: музыканты, которые следили за своим инструментом, не меняли его десятилетиями. Более того, история сохранила необычную легенду о том, каким образом продавцы демонстрировали прочность электрогитары: они клали её между стульями и попросту прыгали на деку сверху. И даже после подобного издевательства гитара продолжала работать.
9. Чугунная сковорода
Пожалуй, самая неубиваемая в доме вещь. /Фото: mirposudy.com.ua
Какими бы прочными или функциональными не заявлялись производителями современные тефлоновые сковородки, некоторые из них можно выбросить на помойку после первой же царапины. И ни одна из сегодняшний моделей не способна сравниться долговечностью со старой-доброй чугунной сковородой. Она может быть в семье десятилетиями, перейдя по наследству от бабушек и прабабушек, а своих качеств не потеряет, поэтому её можно смело передавать из поколения в поколение дальше.
