4 способа, как быстро и легко избавиться от известкового налета и долго о нем не вспоминать

Некрасивый белый налет на сантехнике – боль многих хозяек. А самое обидное, что он возвращается практически сразу после уборки – жесткая водопроводная вода не оставляет смесителям ни единого шанса. К счастью, Novate.ru знает, как просто и быстро избавиться от налета и вернуть сантехнике былые красоту и блеск.
Существует множество способов борьбы с известковым налетом, начиная от профессиональной бытовой техники, и заканчивая народными средствами. Сегодня подробнее остановимся именно на последних, так как, несмотря на свою доступность и бюджетность, они очень хорошо справляются с проблемой. Дело в том, что налет состоит из карбоната кальция, который разрушается под воздействием кислоты. Поэтому любое средство, содержащее этот компонент, будет эффективным. Главное – не переусердствовать с количеством кислоты и не повредить поверхность, которую вы чистите.
1. Уксус
В случае с более стойкими загрязнениями лучше использовать уксус – он чуть агрессивнее, чем лимонный сок или кислота. Смешайте в одной миске 100 миллилитров воды и 100 миллилитров уксуса, смочите в полученном растворе губку и протрите всю грязную сантехнику, которая есть в квартире. Затем пройдитесь по поверхностям чистой влажной тряпкой и в конце вытрите все насухо.
Если вам нужно почистить от налета душевую лейку, отверстия которой забились, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Разведите столовый уксус с водой в пропорции 1:2, перелейте в полиэтиленовый пакет, поместите внутрь душевую лейку и зафиксируйте с помощью веревки.
Оставьте лейку в таком положении на час (если есть возможно, можно и на два). По истечении времени снимите пакет и прополощите лейку в теплой воде. Кстати, в такой раствор можно опускать любой предмет, который нужно почистить от известкового налета.
2. Лимон или лимонная кислота
Если известковый налет образовался недавно и еще не успел захватить большую площадь сантехники, используйте для борьбы с ним лимон. Разрежьте его пополам и пройдитесь по всей площади крана. Дайте лимонному соку время для того, чтобы он подействовал – 30-40 минут будет вполне достаточно. После этого смойте сок влажной губкой и протрите насухо мягкой тряпкой, лучше всего из микрофибры – она отлично впитывает влагу.
Если под рукой не оказалось цитрусовых, воспользуйтесь помощью лимонной кислоты. Вам понадобится два маленьких пакетика. Высыпьте содержимое в небольшую миску, добавьте теплой воды, чтобы образовалась густая кашица, а затем готовой смесью протрите сильно загрязненные места. Если известковый налет плотный, оставьте смесь на кране на некоторое время – увидите, как она начнет шипеть и растворяться прямо на глазах.
Пока «самоочищается» смеситель, пройдитесь по другой сантехнике в ванной комнате. В литре воды растворите три пакетика лимонной кислоты, обмакните в полученном растворе губку и тщательно протрите все предметы, на которых видите известковый налет. Подождите 15 минут, после чего смойте кислоту теплой чистой водой и вытрите насухо.
Чтобы сантехника не покрылась налетом после следующего контакта с жесткой водой, попробуйте следующий лайфхак: сделайте слабый раствор из воды и лимонной кислоты, протрите изделия и оставьте так, не смывая. Кислотная среда создаст своеобразный защитный барьер, благодаря которому поверхности еще долго будут оставаться чистыми. В следующий раз налет будет отходить гораздо быстрее – можно будет ограничиться обычным раствором, без использования кашицы.
3. Сода
Так как сода является абразивом и может поцарапать поверхности, ее следует использовать максимально осторожно, особенно если вы планируете чистить полированные или глянцевые поверхности. Но в случае со стеклянными дверями душевой кабины или с плиткой в ванной комнате сода станет идеальным вариантом чистящего средства.
Смешайте в небольшой емкости соду и теплую воду, чтобы получился однородная смесь, по консистенции напоминающая зубную пасту. Возьмите губку для мытья посуды и с ее помощью нанесите приготовленную смесь на особо загрязненные места. Чтобы паста подействовала, оставьте ее на четверть часа. По истечении времени протрите двери или плитку тряпкой, смоченной в растворе уксуса, а затем вытрите поверхность насухо.
Обратите внимание: Если вы чистите кран и нужно убрать известковый налет на каких-то определенных деталях, для удобства воспользуйтесь старой зубной щеткой. Она отлично справится с застарелыми пятнами.
4. Нашатырный спирт
Многие хозяйки избегают «общения» с нашатырным спиртом, так как у него очень резкий и неприятный запах. Если вы спокойно относитесь к данному аптечному препарату, предлагаем без раздумий использовать его для очищения поверхностей от известкового налета. Главное преимущество нашатырного спирта состоит в его деликатности. Он очень мягко действует в случае с любыми загрязнениями, не оставляет разводов и не наносит вреда обрабатываемым поверхностям. По этой причине в разведенном виде его можно использовать для чистки любых покрытий: стеклянных, зеркальных, пластиковых и пр.
Как ухаживать за сантехникой между чистками?
Чтобы не приходилось тратить огромное количество времени и сил на чистку сантехники от налета и разводов от жесткой воды, необходимо правильно ухаживать за ней между этапами уборки. Вот несколько советов:
• Протирайте смеситель насухо после каждого использования. Чтобы не забывать об этом, держите в шкафчике или в ящике под раковиной мягкую салфетку из микрофибры.
• Если не используете народные средства, выбирайте бытовую химию для чистки сантехники с водоотталкивающим эффектом. После их использования на поверхности образуется тонкая полимерная пленка. По своим свойствам и характеристикам она напоминает воск – жидкость с нее как бы соскальзывает. Часто такая особенность присуща средствам для мытья стекол и зеркал, поэтому можете наносить их на сантехнику в перерывах между еженедельными чистками.
• Установите фильтр для смягчения воды, если есть такая возможность. Это идеальный вариант, который избавит вас от многих проблем в будущем, так как главной причиной появления налета становится именно жесткая вода. Самый простой фильтр, который занимает минимум места и встраивается в водопровод там, где это удобно, – одноступенчатый магистральный экземпляр с картриджем ионообменной смолы, которая задерживает соли кальция и магния.
