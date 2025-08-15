С нами не соску...
4 способа, как быстро и легко избавиться от известкового налета и долго о нем не вспоминать



Некрасивый белый налет на сантехнике – боль многих хозяек. А самое обидное, что он возвращается практически сразу после уборки – жесткая водопроводная вода не оставляет смесителям ни единого шанса. К счастью, Novate.ru знает, как просто и быстро избавиться от налета и вернуть сантехнике былые красоту и блеск.
Спойлер: понадобится кислота.

Существует множество способов борьбы с известковым налетом, начиная от профессиональной бытовой техники, и заканчивая народными средствами. Сегодня подробнее остановимся именно на последних, так как, несмотря на свою доступность и бюджетность, они очень хорошо справляются с проблемой. Дело в том, что налет состоит из карбоната кальция, который разрушается под воздействием кислоты. Поэтому любое средство, содержащее этот компонент, будет эффективным. Главное – не переусердствовать с количеством кислоты и не повредить поверхность, которую вы чистите.

1. Уксус


Уксус нужно развести с водой. / Фото: educum.ro

Уксус нужно развести с водой. / Фото: educum.ro

 

В случае с более стойкими загрязнениями лучше использовать уксус – он чуть агрессивнее, чем лимонный сок или кислота. Смешайте в одной миске 100 миллилитров воды и 100 миллилитров уксуса, смочите в полученном растворе губку и протрите всю грязную сантехнику, которая есть в квартире. Затем пройдитесь по поверхностям чистой влажной тряпкой и в конце вытрите все насухо.

Если вам нужно почистить от налета душевую лейку, отверстия которой забились, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Разведите столовый уксус с водой в пропорции 1:2, перелейте в полиэтиленовый пакет, поместите внутрь душевую лейку и зафиксируйте с помощью веревки.

Опустите лейку в пакет с уксусным раствором. / Фото: waysi.ru

Опустите лейку в пакет с уксусным раствором. / Фото: waysi.ru


 

Оставьте лейку в таком положении на час (если есть возможно, можно и на два). По истечении времени снимите пакет и прополощите лейку в теплой воде. Кстати, в такой раствор можно опускать любой предмет, который нужно почистить от известкового налета.

2. Лимон или лимонная кислота


Используйте то, что есть под рукой

Используйте то, что есть под рукой

 

Если известковый налет образовался недавно и еще не успел захватить большую площадь сантехники, используйте для борьбы с ним лимон. Разрежьте его пополам и пройдитесь по всей площади крана. Дайте лимонному соку время для того, чтобы он подействовал – 30-40 минут будет вполне достаточно. После этого смойте сок влажной губкой и протрите насухо мягкой тряпкой, лучше всего из микрофибры – она отлично впитывает влагу.

Если под рукой не оказалось цитрусовых, воспользуйтесь помощью лимонной кислоты. Вам понадобится два маленьких пакетика. Высыпьте содержимое в небольшую миску, добавьте теплой воды, чтобы образовалась густая кашица, а затем готовой смесью протрите сильно загрязненные места. Если известковый налет плотный, оставьте смесь на кране на некоторое время – увидите, как она начнет шипеть и растворяться прямо на глазах.

Пока «самоочищается» смеситель, пройдитесь по другой сантехнике в ванной комнате. В литре воды растворите три пакетика лимонной кислоты, обмакните в полученном растворе губку и тщательно протрите все предметы, на которых видите известковый налет. Подождите 15 минут, после чего смойте кислоту теплой чистой водой и вытрите насухо.

Чтобы сантехника не покрылась налетом после следующего контакта с жесткой водой, попробуйте следующий лайфхак: сделайте слабый раствор из воды и лимонной кислоты, протрите изделия и оставьте так, не смывая. Кислотная среда создаст своеобразный защитный барьер, благодаря которому поверхности еще долго будут оставаться чистыми. В следующий раз налет будет отходить гораздо быстрее – можно будет ограничиться обычным раствором, без использования кашицы.

3. Сода


Превратите соду в кашицу и нанесите на плитку. / Фото: 169.ru

Превратите соду в кашицу и нанесите на плитку. / Фото: 169.ru


 

Так как сода является абразивом и может поцарапать поверхности, ее следует использовать максимально осторожно, особенно если вы планируете чистить полированные или глянцевые поверхности. Но в случае со стеклянными дверями душевой кабины или с плиткой в ванной комнате сода станет идеальным вариантом чистящего средства.

Смешайте в небольшой емкости соду и теплую воду, чтобы получился однородная смесь, по консистенции напоминающая зубную пасту. Возьмите губку для мытья посуды и с ее помощью нанесите приготовленную смесь на особо загрязненные места. Чтобы паста подействовала, оставьте ее на четверть часа. По истечении времени протрите двери или плитку тряпкой, смоченной в растворе уксуса, а затем вытрите поверхность насухо.

Обратите внимание: Если вы чистите кран и нужно убрать известковый налет на каких-то определенных деталях, для удобства воспользуйтесь старой зубной щеткой. Она отлично справится с застарелыми пятнами.

4. Нашатырный спирт


Нашатырный спирт лучше разводить водой, а затем наносить на смеситель

Нашатырный спирт лучше разводить водой, а затем наносить на смеситель

 

Многие хозяйки избегают «общения» с нашатырным спиртом, так как у него очень резкий и неприятный запах. Если вы спокойно относитесь к данному аптечному препарату, предлагаем без раздумий использовать его для очищения поверхностей от известкового налета. Главное преимущество нашатырного спирта состоит в его деликатности. Он очень мягко действует в случае с любыми загрязнениями, не оставляет разводов и не наносит вреда обрабатываемым поверхностям. По этой причине в разведенном виде его можно использовать для чистки любых покрытий: стеклянных, зеркальных, пластиковых и пр.

Как ухаживать за сантехникой между чистками?


Вытирайте кран насухо после каждого использования. / Фото: cleanqueen.ru

Вытирайте кран насухо после каждого использования. / Фото: cleanqueen.ru

 

Чтобы не приходилось тратить огромное количество времени и сил на чистку сантехники от налета и разводов от жесткой воды, необходимо правильно ухаживать за ней между этапами уборки. Вот несколько советов:

• Протирайте смеситель насухо после каждого использования. Чтобы не забывать об этом, держите в шкафчике или в ящике под раковиной мягкую салфетку из микрофибры.

• Если не используете народные средства, выбирайте бытовую химию для чистки сантехники с водоотталкивающим эффектом. После их использования на поверхности образуется тонкая полимерная пленка. По своим свойствам и характеристикам она напоминает воск – жидкость с нее как бы соскальзывает. Часто такая особенность присуща средствам для мытья стекол и зеркал, поэтому можете наносить их на сантехнику в перерывах между еженедельными чистками.

• Установите фильтр для смягчения воды, если есть такая возможность. Это идеальный вариант, который избавит вас от многих проблем в будущем, так как главной причиной появления налета становится именно жесткая вода. Самый простой фильтр, который занимает минимум места и встраивается в водопровод там, где это удобно, – одноступенчатый магистральный экземпляр с картриджем ионообменной смолы, которая задерживает соли кальция и магния.

источник

