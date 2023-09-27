Подарки учителям, которые мы по незнанию дарим им из года в год

Выбрать и подарить учителю букет цветов — простая задачка, а вот подобрать презент — уже задание со звездочкой. Ведь нужно и угодить, и не поставить преподавателя в неловкое положение.

В конце статьи вы узнаете, что педагоги рады получать от своих учеников.



Съедобные букеты

Ежедневники

Чай и кофе

Статуэтки

Косметика

Средства гигиены

Кружки

Ювелирные изделия

Парфюм

Мягкие игрушки

Предметы гардероба

Книги по профилю

Бонус: педагоги подсказали, какие подарки доставляют им удовольствие

Некоторые любят дарить учителям съедобные подарки. Например, съедобные букеты или фруктовые композиции. Иногда они вызывают лишь недоумение. Возникает ощущение, что ученики и их родители словно хотят подкормить учителя. К тому же часто они бывают без упаковки и непонятно, где и кем были сделаны.А еще педагоги не очень любят, когда им дарят конфеты. Потому что их всегда дарят в огромном количестве, а еще и перед каждыми праздниками в магазинах пытаются распродать все. Даже то, что уже можно отнести к залежалым запасам.Вот еще одна вещь, которую преподавателям дарят в огромных количествах и на разные праздники. И они продолжают лежать, копиться. Ведь каждый из нас пользуется одним ежедневником на протяжении долгого времени и не заводит новый каждую неделю и даже месяц. К тому же не все люди используют бумажные блокноты. Особенно сейчас, когда кругом у всех компьютеры, смартфоны и планшеты.В большинстве случаев такие подарки не порадуют. Некоторые учителя называют чай и кофе банальными подарками. Их преподносят скорее для галочки. Когда учителям преподносят такие вещи, те думают, что ученики и родители просто не захотели постараться узнать своего преподавателя получше.Не стоит забывать также о том, что чай с какими-либо вкусовыми добавками может не прийтись по душе человеку. А кофе и вовсе пьют далеко не все.Статуэтки, конечно, могут украсить кабинет и дом. Но тоже сложно угадать с предпочтениями. А вещь с неказистым дизайном учитель не поставит на видное место и не захочет ею любоваться даже время от времени. Может, даже спрячет статуэтку подальше или передарит.Косметика — это слишком деликатный подарок, чтобы вручать его педагогу. Ведь даже близкому человеку такое подарить не всегда возможно. Антивозрастная косметика от подопечных может очень сильно обидеть человека. А с декоративными средствами легко ошибиться. К тому же у учителя могут быть сложившиеся требованию к составу средств по уходу.© NoЛюбые предметы гигиены, будь то гели для душа, шампуни и тем более дезодоранты, можно дарить только близким людям. И то стоит все же подумать. А уж дарить такое преподавателю совершенно бестактно.Получить такое от подопечных обидно. Ведь тебе будто намекают на то, что надо помыться. Но в то же время хорошей идеей будет подарить преподавательнице маникюрный набор или сертификат в салон, в который она ходит.Не лучшая идея преподносить учителю в качестве подарка кружку. Ведь почти наверняка в коллекции взрослого человека есть посуда, которую он купил и выбрал сам, опираясь на собственный вкус. Исключением может быть разве что персонализированная чашка. Например, с фотографией или какими-то особенными словами, нанесенными на нее.Некоторые, чтобы показать свое уважение, решают порадовать учителя дорогими подарками. Но так можно и поставить учителя в неудобное положение. Ведь у него может возникнуть ощущение, что теперь он что-то должен отдать взамен. К тому же ювелирные украшения — это дело вкуса, и они могут остаться лежать в шкатулке.Парфюм в подарок учителю — это просто бестактно. Во-первых, очень трудно угадать любимый аромат человека, с которым вы не близкие друзья или родственники. А во-вторых, кто-то вообще не любит духи. В худшем случае на них может быть аллергия. В-третьих, можно быть неправильно понятым. Ведь такой подарок могут воспринять как намек на то, что от учителя нехорошо пахнет.Игрушка — очень милый подарок. Но она больше подходит для ребенка или человека, в которого влюблен. А преподносить такой презент взрослому человеку, который преподает в школе, опрометчиво. Этот подарок не несет в себе никакой пользы и, вероятнее всего, будет пылиться без дела. Ну или в лучшем случае его отдадут детям или внукам.Подарить симпатичный свитер допустимо близкому другу или родственнику. Но, покупая такую вещь в подарок учителю, вы рискуете ошибиться с цветом, фасоном и размером. Или вообще со всем разом.Может показаться, что дарить педагогу книги, связанные с предметом, который он ведет, вполне приемлемо. Так, к примеру, учителю биологии могут преподнести какую-нибудь толстую энциклопедию, а преподавателю литературы — антологию с разными произведениями.Но, если задуматься, учителя и так отдают своему предмету очень много внимания и наверняка им хочется в свободное время отвлечься на что-то другое.Учителя рады, когда интересуются их увлечениями и дарят что-то, связанное с ними. Также никогда не будут лишними технические устройства: флешки, съемные диски, портативные зарядные устройства и так далее. Ведь каждый из нас проводит много времени за компьютером и телефоном.Еще можно подарить сертификат в магазин, билеты на интересное мероприятие, подписку на онлайн-сервис. А еще отличным подарком педагоги называют креативные вещи, над которыми ученики постарались сами. Например, песни собственного сочинения, стихи.