Где жителям платят за проживание?

Каждый месяц мы с вами вынуждены платить немалые суммы просто за то, что живем в городах. Проезд на общественном транспорте, налоги, коммунальные платежи — на это может уходить немалая часть зарплаты.
Между тем в мире существуют такие места, где муниципалитет города сам выплачивает деньги, причем очень хорошие. Может, пора задуматься о переезде?
Детройт
США
Бывшая «Автомобильная столица» США к 80-м годам прошлого века превратилась в настоящий отстойник для преступников всех мастей.
Провинция Саскачеван
Канада
В Канаде, как и в Америке, молодые люди не слишком-то жаждут связать свою жизнь с далекими от больших городов местами. Те, кто решит отправиться в Саскачеван минимум на 7 лет могут рассчитывать на государственную дотацию в 20 тысяч долларов. Неплохо, правда?
Ниагарский водопад
США
К сожалению, это предложение актуально только для граждан США. Правительство страны предлагает специалистам узкого профиля переехать жить у самого Ниагарского водопада, а чтобы мотивировать нерешительных, добавляет к предложению целых 7$ тысяч разовой выплатой.
Понга
Испания
Деревенька Понга больше похожа на иллюстрацию к средневековой сказке, чем на реальное место. Сейчас население ее очень невелико и правительство Испании делает все возможное, чтобы сюда приезжали молодые люди. Каждая семейная пара может претендовать на 3 тысячи евро при переезде. Каждый родившийся в Понго ребенок получит ту же сумму.
Утрехт
Голландия
Уже год Голландия проводит довольно необычный социальный эксперимент.Утрехта просто так получает тысячу евро в месяц. Таким образом социологи пытаются понять, чем же займутся люди в свободное от обязательной работы время.
Кертис
США
Здесь, на просторах Небраски свой рай может построить каждый — и это не пустые слова. Муниципалитет города предлагает получить землю и средства для возведения дома, а в обмен просит лишь хорошую идею, содействующую развитию инфраструктуры.
Аляска
США
Жители Аляски зарабатывают очень хорошо. Даже без какого-либо труда здесь можно получать свою долю государственных средств: специальный фонд правительства США выделяет по 4 тысячи долларов в месяц каждому, кто проведет на Аляске минимум год.
