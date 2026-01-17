Где жителям платят за проживание?

Каждый месяц мы с вами вынуждены платить немалые суммы просто за то, что живем в городах. Проезд на общественном транспорте, налоги, коммунальные платежи — на это может уходить немалая часть зарплаты.







Между тем в мире существуют такие места, где муниципалитет города сам выплачивает деньги, причем очень хорошие. Может, пора задуматься о переезде?







Детройт

Провинция Саскачеван

Понга

Утрехт

Кертис

Аляска