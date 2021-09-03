5 знаменитостей, которым удалось справиться с заиканием и стать успешными

Многие знаменитые люди вынуждены были справляться с заиканием
22 октября во всем мире отмечается своеобразная дата – день заикающихся людей. От этого дефекта речи страдают очень многие, но особенно печальна судьба тех, кто мечтает о карьере артиста, но не может себе этого позволить из-за заикания. Однако для человека, действительно увлеченного и настроенного на победу, нет ничего невозможного. Примеры тому – некоторые знаменитые артисты и государственные деятели, которые смогли победить свой недуг и добиться успеха.
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Знаменитый актер в начале своей карьеры приехал покорять Париж с изрядным багажом речевых недостатков: он не очень хорошо владел французским языком, так как родным для него был диалект патуа – из региона Берри, и, кроме того, он достаточно сильно заикался. Ко всему прочему характер у него был «взрывоопасным», за что он даже получил прозвище «петарда». Внутренний мир юный Жерар, вероятно, гармонизировал сам, а вот речь ему помог исправить известный врач Альфред Томатис. Важной частью методики было регулярное прослушивание классической музыки, а точнее - произведений Моцарта.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Потрясающая и непревзойденная актриса, до сих пор остающаяся идеалом Женщины, на самом деле обладала целым рядом недостатков. Одним из них было заикание. Справилась с ним звезда еще в детстве, ценой долгих и упорных тренировок. Результатом стала ее особенная манера говорить с особым придыханием. Эта черточка воспринималась одной из изюминок имиджа и мало кто знал, что она является наследием специальных дыхательных упражнений и на самом деле маскирует речевой изъян. Очень женский путь – превратить свой недостаток в достоинство!
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Актер так рассказывает о своем детстве: «Я едва мог говорить. Мне требовалось минуты три, чтобы закончить предложение. Я перестал заикаться, когда начал актерскую деятельность. Это было феноменально». Кстати, заикание даже частично стало причиной, благодаря которой молодой человек нашел свой путь. Сначала он об актерской карьере и не задумывался, предпочитая кулаками разрешать проблему с обидчиками – в классе его за речевой недостаток прозвали Бак-Бак. Но затем с помощью родителей Брюс принял решение искать выход «от противного» и поступил в театральную школу. Тут он выяснил, что на сцене, как ни странно, заикание пропадало само. Получается, что справиться с проблемой ему помогли целеустремленность и творческий потенциал.
Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль
Этот знаменитый политик для многих служит примером последовательности и умения достигать цели. Его заикание не было общеизвестным фактом, хотя сам он признавался, что «Иногда незначительное заикание или затруднение в речи может оказать помощь в привлечении внимания аудитории». Тем не менее, с этой проблемой он всю жизнь боролся: очень тщательно готовился к выступлениям, репетировал и выучивал тексты, занимался специально, а перед выходом к публике напевал свои тексты для разминки речевого аппарата.
Король Георг VI
Король Георг VI
Блистательный фильм «Король говорит», посвященный этому человеку, его проблеме и тому, как он с ней справился, на самом деле можно воспринимать как разговор о том, что любой из нас должен бороться со своими недостатками, встречая их лицом к лицу и о том, что это возможно, как бы тяжел ни был груз, лежащий на плечах. 3 сентября 1939 года король Англии, страдающий от заикания, должен был выступить по радио в прямом эфире перед всей страной и объявить о начале войны с фашистской Германией. Это было для него тяжелым испытанием, но упорные тренировки ему помогли - через пять лет, объявляя о роспуске ополчения, Георг VI запнулся лишь на одном слове. Монарх объяснил это так: «Если бы я не ошибся, то люди не поняли бы, что это действительно я».
Список знаменитых заик на самом деле достаточно велик. В нем есть и те имена, которым дефект не мешал в творчестве, как, например, Сомерсет Моэм или Льюис Кэрролл. Но есть и те, кто смог достичь успеха, только победив этот недостаток: Джулия Робертс, Энтони Хопкинс, Роуэн Аткинсон (Мистер Бин), Самуэл Л. Джексон, Николь Кидман, Элвис Пресли и, конечно, пример, вошедший во все учебники истории, знаменитый ритор древности Демосфен.
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