Архитектор создает дома из мешков с песком и утверждает, что такие жилища самые защищенные

Самый безопасный дом на земле.
Много людей на нашей планете живет в совсем небезопасных местах, и нет никакой уверенности в том, что завтра все не станет плохо в еще где-нибудь Земле. Хуже всего в такой ситуации потерять дом. Один архитектор придумал, каким должен быть дом, чтобы его нельзя было лишиться.
Строится из мешков с песком и укрепляется колючей проволокой.
Хорошо, когда вокруг все спокойно, есть уютное жилище со всеми необходимыми коммуникациями. Однако проблемы случаются, и от них не застрахована ни одна страна на планете. Главным бичом цивилизации были и остаются стихийные бедствия, которые держат лидерство в области разрушение жилья и привычного быта сотен тысяч и даже миллионов людей за очень короткий промежуток времени. Поэтому дома для проживания в откровенно экстремальной ситуации набирают все большую популярностью.
Очень простая и надежная конструкция.
Иранский архитектор Надер Халил предложил концепцию жилья, которое сможет защитить человека даже в военное время. Над домом Надер начал работать еще в 1979 году, когда за окном бушевала исламская революция. На протяжении многих лет он изучал традиционную земельную архитектуру и в последствии окончательно убедился в том, что подобным дома являются оптимальным решением для большей части населения, в том числе для бедняков.
Такой дом могут сделать даже бедняки.
По словам Халида, главное достоинство его земельных домов в том, что построить такой может для себя любой желающий. Освоить земельное строительство сравнительно несложно, а для многих бедняков – это единственный возможный способ получить собственное жилище.
Внутри может выглядеть очень круто.
Куполообразные земельные дома хорошо защищают от жары и холода. Значительную часть конструкции составляют мешки с песком. Это простой, надежный, а самое главное доступный материал. Более того, песок будет прекрасной преградой даже для летящих пуль и осколков. Укрепляют конструкцию дома толстой проволокой. Можно использовать даже колючую проволоку. Вместо классических окон Надер предлагает использовать небольшие отверстия, опять-таки в целях безопасности.
Почему бы и нет.
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