Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Казалось бы, что комсомол - это продолжение пионерии. Более высшая ступень.  Но на деле членство в пионерской организ...История и роль пи...
  • Олег Татьянин
    Движки поначалу может и снимали, но потом перестали. И сейчас, если постараться, на просторах интернета можно найти 0...7 малоизвестных ф...
  • Зоя Иманбаева
    а  в россии  есть такие места...тоже снимитеЗаброшенные святы...

Архитектор создает дома из мешков с песком и утверждает, что такие жилища самые защищенные


Самый безопасный дом на земле.

Самый безопасный дом на земле.

Много людей на нашей планете живет в совсем небезопасных местах, и нет никакой уверенности в том, что завтра все не станет плохо в еще где-нибудь Земле. Хуже всего в такой ситуации потерять дом. Один архитектор придумал, каким должен быть дом, чтобы его нельзя было лишиться.

Строится из мешков с песком и укрепляется колючей проволокой.

Строится из мешков с песком и укрепляется колючей проволокой.

 

Хорошо, когда вокруг все спокойно, есть уютное жилище со всеми необходимыми коммуникациями. Однако проблемы случаются, и от них не застрахована ни одна страна на планете. Главным бичом цивилизации были и остаются стихийные бедствия, которые держат лидерство в области разрушение жилья и привычного быта сотен тысяч и даже миллионов людей за очень короткий промежуток времени. Поэтому дома для проживания в откровенно экстремальной ситуации набирают все большую популярностью.
Очень простая и надежная конструкция.

Очень простая и надежная конструкция.

 

Иранский архитектор Надер Халил предложил концепцию жилья, которое сможет защитить человека даже в военное время. Над домом Надер начал работать еще в 1979 году, когда за окном бушевала исламская революция. На протяжении многих лет он изучал традиционную земельную архитектуру и в последствии окончательно убедился в том, что подобным дома являются оптимальным решением для большей части населения, в том числе для бедняков.

Такой дом могут сделать даже бедняки.

Такой дом могут сделать даже бедняки.

 

По словам Халида, главное достоинство его земельных домов в том, что построить такой может для себя любой желающий. Освоить земельное строительство сравнительно несложно, а для многих бедняков – это единственный возможный способ получить собственное жилище.
Внутри может выглядеть очень круто.

Внутри может выглядеть очень круто.

 

Куполообразные земельные дома хорошо защищают от жары и холода. Значительную часть конструкции составляют мешки с песком. Это простой, надежный, а самое главное доступный материал. Более того, песок будет прекрасной преградой даже для летящих пуль и осколков. Укрепляют конструкцию дома толстой проволокой. Можно использовать даже колючую проволоку. Вместо классических окон Надер предлагает использовать небольшие отверстия, опять-таки в целях безопасности.
Почему бы и нет.

Почему бы и нет.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Архитектор создает дома из мешков с песком и утверждает, что такие жилища самые защищенные

И не забудьте:
Архитектор создает дома из мешков с песком и утверждает, что такие жилища самые защищенныеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх