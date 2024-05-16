История и роль пионеров в СССР

Борьба за детские умы — борьба за будущее. Это прекрасно понимали коммунистические лидеры, сумевшие создать одну из самых крупных и дееспособных молодежных организаций мира.







Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина играла главную роль в формировании идейного воспитания советской молодежи и к моменту распада насчитывала целых 23 миллиона человек. Но кем же на самом деле были советские пионеры и какую роль они сыграли в становлении коммунизма?







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