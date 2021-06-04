Как освободить место в маленькой спальне

Даже в маленькой спальне вполне реально выделить дополнительное место для хранения вещей, только нужно знать, где и как это можно сделать.

И для этого далеко не всегда необходим шкаф. Хранить вещи можно и в таких местах, которые просто не используются: например, в изголовье кровати или под потолком. Эти и другие гениальные идеи хранения в маленькой спальне можно оценить в подборке ниже:



Под кроватью

Вокруг кровати

В изголовье кровати

На противоположной стороне от изголовья кровати

В прикроватных тумбах, комодах, столиках

Расширьте функции прикроватных тумб

Раскладные столики

Многофункциональная ТВ-стойка

Хранение на двери

Вокруг двери

Под потолком