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Как освободить место в маленькой спальне

Даже в маленькой спальне вполне реально выделить дополнительное место для хранения вещей, только нужно знать, где и как это можно сделать.
И для этого далеко не всегда необходим шкаф. Хранить вещи можно и в таких местах, которые просто не используются: например, в изголовье кровати или под потолком. Эти и другие гениальные идеи хранения в маленькой спальне можно оценить в подборке ниже:

Под кроватью



Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Как освободить место в маленькой спальне

Вокруг кровати


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Как освободить место в маленькой спальне

В изголовье кровати



Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Как освободить место в маленькой спальне

На противоположной стороне от изголовья кровати


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

В прикроватных тумбах, комодах, столиках


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Расширьте функции прикроватных тумб


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Раскладные столики


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Многофункциональная ТВ-стойка


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Хранение на двери


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Вокруг двери


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне

Под потолком


Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
Как освободить место в маленькой спальне
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