Как освободить место в маленькой спальне

Даже в маленькой спальне вполне реально выделить дополнительное место для хранения вещей, только нужно знать, где и как это можно сделать.
И для этого далеко не всегда необходим шкаф. Хранить вещи можно и в таких местах, которые просто не используются: например, в изголовье кровати или под потолком. Эти и другие гениальные идеи хранения в маленькой спальне можно оценить в подборке ниже:
Под кроватью
Вокруг кровати
В изголовье кровати
На противоположной стороне от изголовья кровати
В прикроватных тумбах, комодах, столиках
Расширьте функции прикроватных тумб
Раскладные столики
Многофункциональная ТВ-стойка
Хранение на двери
Вокруг двери
Под потолком
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