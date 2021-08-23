13 фильмов о настоящих мачо, которые стали классикой мирового кинематографа

Фильмы, о которых пойдёт речь в этом обзоре, с удовольствием смотрят и пересматривают миллионы людей во всём мире, но если задуматься, то все эти истории любви, дружбы и житейские драмы переполнены мужским шовинизмом. В каждом из этих фильмов на первый план выведен образ мачо. Впрочем, не исключено, что именно по этой причине все эти фильмы пользуются таким огромным успехом у женщин.
1. Крестный отец
Майкл Корлеоне показан как человек, для которого семья - это все, однако то, как он относится к своей жене Кей, доказывает совсем противоположное. Он недооценивает ее и медленно меняет все, что сначала было для Кей привлекательным, чтобы превратить ее в покорную жену, которая вписывается в образ классической «итальянской матери».
2. Красотка
Хотя все привыкли считать этот фильм великолепной любовной историей, в которой миллионер влюбляется в проститутку, стоит вспомнить один факт. Финансовый магнат Эдвард Льюис всегда видит Вивиан как объект, который он может купить... даже тогда, когда уже влюблен в нее.
3. Секс в большом городе
Хотя на первый взгляд это прекрасный пример демонстрации расширения прав и возможностей женщин, на самом деле как сериал, так и фильмы демонстрируют обратное. Кэрри готова сделать и изменить что угодно, чтобы «Мистег Биг» был с ней. Это впечатление только усиливается, когда она, как кажется, уже никогда не даст ему еще один шанс после неудачной свадьбы. Но она делает это снова, в итоге чтобы снова пострадать из-за эгоизма своей пассии в дальнейшем.
4. Бриолин
В этом любимом фильме старшего поколения духом так называемого «мачизма» пропитаны буквально все кадры. Дэнни изначально целиком подходит на роль мачо, и Сэнди в итоге «тянется» за ним, чтобы соответствовать. Хотя Дэнни был готов уступить, он предпочел позволить Сэнди превратиться в «плохую девочку».
5. Джеймс Бонд
Лучший секретный агент - также главный герой одной из самых сексистских саг в мире. Все фильмы этой серии можно смело включать в данный перечень, особенно если вспомнить роли, сыгранные женщинами, особенно «девушками Бонда».
6. Пятьдесят оттенков серого
С первого взгляда Анастасия Стил и Кристиан Грей могут показаться фантастической парой без каких-либо табу с точки зрения сексуальных проблем. В действительности же у них немного неравноправные отношения, в которых Кристиан доминирует даже не только в сексуальном плане.
7. Дневник памяти
Фильм стал одним из любимых у людей, которые любят романтику, но если внимательно проанализировать его, окажется, что милая история только очередной раз подтверждает избитый штамп, что «когда женщина говорит «нет», это значит «да». В фильме все складывается хорошо для пары, но в реальной жизни многие женщины (и мужчины) испытывают беспокойство перед подобным сценарием.
Хотя все знают, что у главного героя есть существенные личностные проблемы, Марла относится к нему, как к «мусору», а также в ряде моментов обращается с ним попросту ужасно.
9 500 дней лета
Фильм просто изумителен и сюжет в нем намеренно рассказан от лица Тома. Он так хорошо сделан, что зрители не замечают, что героем, кто ведет себя неправильно, в основном является как раз Том. На сегодняшний день Саммер - одна из самых ненавистных и неправильно понятых женщин в кино.
10 Русалочка
6-летняя русалочка ломает всю свою жизнь, чтобы заполучить ноги, подняться на сушу и быть с мужчиной, которого она видела только один раз в своей жизни и с которым она даже не обменялась ни единым словом. Хуже всего то, что это детский фильм.
11 Лицо со шрамом
Хотя, в конце концов, Эльвира уходит, чего только стоит момент в фильме, когда Тони заявляет, что считает ее прекрасным предметом украшения своего особняка.
12 Хэллоуин
Лори Строуд - цель серийного убийцы Майка Майерса. Хотя персонаж, которого играет Джейми Ли Кертис, является главной героиней — жертвой, она безумно раздражает тем, что практически не пытается защитить себя, а когда она наконец это делает, прибывает доктор Лумис и спасает ее. К счастью, в своей последней версии, выпущенной в 2018 году, ситуация немного изменилась.
13 Классный мюзикл
Хотя история рассказывает о группе школьников, персонаж с самой «сильной» сюжетной линией - это Трой. Роль девушки не настолько выдающаяся и в конечном итоге она связывается с капитаном баскетбольной команды, который будто является для всех «центром вселенной».
Конечно, сейчас многие могут отрицать подобные факты и заявить, что это преувеличение, однако, если отбросить личное отношение к этим фильмам и проанализировать их, несложно будет обнаружить, что все киноленты имеют значительную степень «маскулинности» и «мачизма» в своих историях.
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