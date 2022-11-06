Как подкормить замиокулькас , чтобы оно нарастило много новых листочков

Замиокулькас — эффектное комнатное растение, которое способно украсить любой интерьер. Растение это довольно неприхотливое, однако, минимальный уход за ним все-таки нужен.



Чтобы замиокулькас радовал своей красотой и большим количеством сочных крупных листьев, его необходимо подкармливать особым образом. Запустить активный рост и помочь замиокулькасу нарастить большое количество зеленой массы поможет эффективный эликсир, приготовленный всего из двух ингредиентов.

Первый компонент эликсира — биостимулятор суспензия хлореллы. Этот препарат содержит большое количество витаминов и минеральных веществ, необходимых для активного роста замиокулькаса, а также природный антибиотик, который защищает комнатное растение от различных болезней.







Второй компонент эликсира, который поможет вырастить большой и красивый замиокулькас — 10% раствор аммиака. В этом дешевом аптечном средстве содержится большое количество азота, необходимого для формирования зеленой массы.







Для приготовления волшебного эликсира для замиокулькаса в 0,5 литрах теплой отстоянной воды растворите 7 мл суспензии хлореллы и 1 мл раствора аммиака. Используйте средство для полива растений под корень один раз в 2 недели. Результат будет заметен уже через месяц: комнатное растение начнет активно разрастаться, на нем появятся молодые листочки.

Подробно способ приготовления волшебного эликсира для замиокулькаса описан в видео: