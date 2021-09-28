Тайна зловещего захоронения в Перу: Как дети отдали свои сердца, чтобы спасти целый народ

Сенсационная находка в дюнах

Когда-то здесь процветала культура Чиму... /Фото:ridus.ru

Руины Чан-Чан, древнего города Чиму. /Фото:brewminate.com

Дети верили, что они спасут свой народ?

Древние индейцы молили богов о том, чтобы потоп прекратился. /Фото: ridus.ru

Обычно ритуалы совершались здесь, в городе Чиму, но почему останки детей обнаружены в нескольких километрах отсюда, в пустынной местности? /Фото: ridus.ru

Детей воспринимали как дар и только они, по мнению индейцев, могли умилостивить богов. Худ. Alfredo Rodriguez

Дети и ламы шесть веков назад стали жертвами ритуала. В наше время детям данная участь не грозит, а вот ламам менее повезло. /Фото:victor-ivanov.com

Возможно, взрослые внушили детям, что они должны спасти весь народ , и те пошли на смерть добровольно. Худ. Alfredo Rodriguez