15 самых жутких кладбищ на земле, побывать на которых стремятся любители пощекотать нервы

Самые жуткие кладбища на земле.
В последнем пристанище человека есть что-то мистическое и одновременно жуткое, будоражащее любопытство и воображение. Мы собрали 15 самых невероятных кладбищ со всего мира, куда стремятся туристы, желающие окунуться в атмосферу фильмов ужасов в реале.
Старое еврейское кладбище (Прага, Чехия)
Старое еврейское кладбище в квартале Йозефов в Праге появилось в начале 15-го века. Самое старейшее найденное надгробие датируется 1439 годом, а последнее — 1787 годом. Точное число могильных плит и захороненных людей неизвестно, поскольку на этом кладбище захоронения производились слоями, друг на друга. По приблизительным подсчетам, на кладбище покоятся более 100 000 евреев, при этом есть лишь 12 000 видимых надгробий. Не удивительно, что многие люди видят привидения, проходящие через плотно спрессованные надгробия.
Парижские катакомбы (Париж, Франция)
Парижские катакомбы.
Катакомбы Парижа представляют собой огромнейший подземный склеп под столицей Франции. Сеть пещер и туннелей тянется почти на 300 км, а покоятся в них останки около шести миллионов человек. О жутких катакомбах, которые буквально устланы черепами и костями, ходит множество историй.
Парижские катакомбы.
Якобы здесь постоянного происходят паранормальные явления. Иногда перед туристами плавают призрачные шары или туман из эктоплазмы, а иногда даже тени призраков бродят по коридорам среди груд костей.
La Recoleta (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Ниж на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.
Кладбище Реколета, которое находится в районе Реколета столицы Аргентины Буэнос-Айреса, является одной из главных туристических достопримечательностей из-за выдающихся образцов архитектуры 19-20 века.
На улицах кладбища Реколета.
Долина Царей (Каир, Египет)
Долина Царей.
Долина Царей, в которой находятся гробницы фараонов Древнего Египта, стала известной после вскрытия неразграбленной могилы Тутанхамона и связанного с ней "проклятия фараонов". Почти все, кто принял участие во вскрытии могилы, загадочно умерли несколько лет спустя.
Крипта капуцинов (Рим, Италия)
Крипта капуцинов.
Для украшения стен этого склепа были использованы кости четырех тысяч францисканских монахов-капуцинов. Использовались человеческие кости и для создания интерьера различных часовен. Например, есть часовни, которые называются "Склеп таза" и "Склеп Черепа".
Bachelor’s Grove (Чикаго, США)
Bachelor’s Grove - кладбище, кишащее призраками.
Известное как одно из наиболее часто посещаемых мест в Соединенных Штатах, кладбище Bachelor’s Grove в Чикаго был открыто в 1844 году. Рассказы о призраках на этом кладбище были особо популярны в 1970 - 1980-х годах. Рассказывали о странных шарах, фантомных машинах и даже призрачном доме, который внезапно появлялся перед людьми и затем таял в воздухе. В 1984 свидетели также сообщали, что видели несколько призрачных фигур по всему кладбищу, одетых в мантии монахов.
Река Ганг (Варанаси, Индия)
Похоронные костры на берегу Ганга.
Из-за своей близости к Гангу, Варанаси является одним из самых святых городов индусов в Индии. Знаменит этот город тем, что в нем принято сжигать трупы на берегу Ганга, а затем просто бросать их в реку. Каждый день на берегу горят костры, а Ганг загрязняется мириадами бактерий. Невероятно, но люди купаются и стирают свою одежду в реке, в то время как мимо проплывают полусожженные останки.
Кладбище Сталл, Канзас
Кладбище Сталл - врата ада.
Место захоронение, которое также называется "Врата Ада", по преданию является одним из семи порталов Ада на Земле. Легенда гласит, что если постучать по камню в развалинах церкви, то ответит сам дьявол.
Capela DOS Ossos (Португалия)
Часовня кладбища Capela DOS Ossos.
В часовне, название которой буквально означает "Часовня костей", на стене висят два скелета, закованные в цепи. При этом стены также оклеены настоящими черепами и человеческими костями.
Ведьмино кладбище штат (Теннесси, США)
Ведьмино кладбище.
Кладбище, расположенное в глубинке Теннесси, является одним из старых в штате. На каменных надгробиях часто встречаются выгравированные пентаграммы, которые, как рассказывают, содержат ведьмовскую силу. Есть также многочисленные заявления о странных огнях, наблюдаемых в лесу в ночное время, а также о призраках животных, которые были принесены в жертву во время ритуалов на кладбище.
Кладбище La Noria (Ла Нория, Чили)
Кладбище La Noria.
Ла Нория - заброшенный шахтерский городок с пугающей историей, полной насилия и рабства. Кладбище этого города — зрелище ужасное и невероятное. Многие могилы раскрыты. Ходят холодящие слухи, что с закатом мертвые восстают из могил и начинают бродить по заброшенному шахтерскому городу. Жители Чили также сообщали, что видели детей в заброшенных школах, как будто они сидят на обычном уроке.
Седлецкое костехранилище (Кутна Гора, Чехия)
Седлецкое костехранилище.
В Седлеце, предместье чешского города Кутна Гора, находится небольшая римско-католическая часовня возле кладбищенской церкви Всех Святых. В этом склепе, по оценкам, содержатся скелеты от 40 000 до 70 000 человек, чьи кости были использованы для создания украшений и мебели для часовни.
Кладбище Чамула (Сан-Хуан Чамула, Мексика)
Кладбище Чамула.
Хотя на этом месте была католическая церковь в 1960-х годах, священник из прихода соседнего села приезжает на мессу только раз в месяц. Все остальное время местные шаманы используют эту область для создания "волшебных зелий". Часто в жертву приносятся куры по время церемоний исцеления на этом кладбище.
Кладбище в кафе (Ахмедабад, Индия)
Кладбище в кафе.
Туристы, которые заходят перекусить в ресторан "Нью-Лаки" в западной части индийского города Ахмедабад оказываются на кладбище — по всему зданию размещены древние мусульманские могилы.
Кладбище Окуно-ин (Япония)
Кладбище Окуно-ин
Окуно - священная деревня недалеко от 120 буддийских храмов. Местное кладбище связано с жуткой легендой. Кобо Дайси (Кукай), основатель буддийской школы Сингон, как говорят, отдыхает здесь и, согласно легенде, он не умер, а лишь вошел в глубокое самадхи и возродится вместе со своими последователями.
