15 самых жутких кладбищ на земле, побывать на которых стремятся любители пощекотать нервы





Самые жуткие кладбища на земле.



В последнем пристанище человека есть что-то мистическое и одновременно жуткое, будоражащее любопытство и воображение. Мы собрали 15 самых невероятных кладбищ со всего мира, куда стремятся туристы, желающие окунуться в атмосферу фильмов ужасов в реале.