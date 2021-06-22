Ученые выяснили, что случилось в день, когда астероид упал на динозавров

Падение астероида на землю считается наиболее вероятной версией вымирания динозавров.

Падение астероида на Землю.

Место падение метеорита и размеры кратера.

Кратер в Мексиканском заливе.

Астероид был более 10 километров в диаметре. По некоторым расчетам - до 80 километров.

Падение метеорита.

Место падения метеорита.