Ученые выяснили, что случилось в день, когда астероид упал на динозавров

Говоря о том, как исчезли динозавры, у многих всплывает в памяти картинки, на которых бегут тираннозавры и бронтозавры от падающего огненного дождя, и за их спинами полыхают леса. Возможно, часть динозавров и правда погибла от непосредственного удара метеорита, однако, как недавно выяснили ученые, большинство живых существ тогда погибло совсем по другой причине.
Падение астероида на землю считается наиболее вероятной версией вымирания динозавров.
Исследование назвали «Первый день Кайнозойской эры». Речь идет о текущей эре геологической истории Земли, которая длится уже 66 миллионов лет. Для сравнения — Homo sapiens отделились от других человекоподобных животных только 6-7 миллионов лет назад, а полностью сформировался как вид только 200 000 лет назад.
Начало кайнозойской эры обусловлено массовому вымиранию видов в конце мелового периода — именно тогда, собственно, и вымерли динозавры. Тогда же погибли летающие ящеры, большинство моллюсков и мелких водорослей, а также практически все крупных и средних по размеру животных, которые передвигались по суше.
Падение астероида на Землю.
Существует огромное количество теорий, почему произошло это массовое вымирание животных и растений — вплоть до массовой эпидемии или из-за появления цветковых растений. Однако основной версией все же является гипотеза импакта — то есть падения астероида. При этом даже называется точное место падения — это кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике.
Место падение метеорита и размеры кратера.
В поддержку этой версии является анализ геологических слоев Земли — исследования показали, что этот кратер был образован около 65 миллионов лет назад и именно в этом же слое земли по всей земле находили повышенное содержание иридия, которое есть в мантии и ядре Земли, но почти не бывает в поверхностном слое. То есть именно тогда произошел самый большой катаклизм, который заставил всю жизнь на Земле полностью измениться.
Результаты исследования, которое совершили совместно более 300 ученых, опубликовали в конце сентября 2019 года на сайте PNAS. Судя по размеру кратера, это был не просто метеоритный дождь, а огромная глыба, упавшая с неба — по разным расчетам, от 11 до 80 километров (!) в диаметре. От удара с поверхностью земли камни стали буквально плавиться, и вся поверхность вокруг места падения на какое-то время из твердой стала жидкой.
В первые сутки все вокруг падения астероида стало неимоверно горячим — вода испарялась, камни плавились, все живые существа умирали от огня и жара. Однако то, что происходило далее всегда основывалось лишь на предположениях. Чтобы выяснить этот вопрос, ученые начали бурить землю как в самом кратере, так и за его пределами, чтобы взять экземпляры почвы и выяснить этот вопрос.
Кратер в Мексиканском заливе.
Так, ученые выяснили, что в минеральных породах во всей местности вокруг кратера очень большое содержание серы. А в самом кратере серы почти нет. Именно это открытие дало возможность посмотреть на те события под иным углом. Не громадное цунами убило динозавров и другие живые существа, не глобальные пожары, и даже не сам удар астероида — а глобальное похолодание, вызванное испарением серы.
«Настоящим убийцей могла быть только сама атмосфера, — рассказывает Шон Галик, ученый, руководивший этим исследованием. — Единственный способ вызвать массовое исчезновение видов это повлиять на саму атмосферу».
Астероид был более 10 километров в диаметре. По некоторым расчетам - до 80 километров.
Сера способна серьезно влиять на климат. Так, извержение вулкана Тамбора в 1815 году вызвало по всей земле событие, известное как «Год без лета». Для распространения пепла по земной атмосфере потребовалось несколько месяцев, поэтому в 1815 году последствия извержения в Европе ещё не ощущались столь сильно. А вот в 1816 году по всей западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. В США этот год даже прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший» (eighteen hundred and froze to death). В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
Падение метеорита.
Некоторые ученые предлагают и сейчас использовать этот эффект серы на атмосферу, чтобы справиться с глобальным потеплением. А тогда, 66 миллионов лет назад, серы в атмосфере было так много, что все крупные животные стали замерзать и постепенно вымирать. Кроме того, падение астероида спровоцировало поднятие пыли и испарений в воздух — считается, что тогда в воздухе находилось во взвешенном состоянии 15 триллионов пепла и сажи, так что кроме холода, на Земле также было и темно.
Место падения метеорита.
Последствия столкновения астероида с Землей были однозначно драматичными. Однако именно это столкновение в конечном итоге освободило множество видовых ниш, которые в последствие заняли млекопитающие, в том числе и люди.
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