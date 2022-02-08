Что такое УНК «Протвино», или Почему научный суперпроект СССР так и не завершили

Какая судьба постигла советский коллайдер.
В СССР пытались построить свой собственный коллайдер. Суперпроект был заложен уже на излете великого государства и подавал большие надежды в отечественном научном сообществе. Судьба его, впрочем, оказалась тяжелой. Сейчас этот гигант все еще ждет своего часа, законсервированный на юге Московской области.
Теперь здесь пусто.
В Советском Союзе хотели иметь всё свое. И дело тут было не только в каком-то соревновании со всем остальным миром. Страна с такими колоссальными людскими и природными ресурсами просто обязана была создавать то, что другим не под силу. А если же аналоги уже существовали, то стояла цель делать точно такое же свое, только больше и лучше! Одним из таких проектов был УНК «Протвино». Под данной аббревиатурой скрывается термин «ускорительно-накопительный комплекс». Создавался он на базе Института физики высоких энергий в Протвино, небольшом городе на юге Московской области.
Он все еще ждет своего часа.
Данный комплекс должен был стать отечественным протон-нейтронным коллайдером на сверхпроводящих магнитах, таким же, как Большой адронный коллайдер в Европейском совете ядерных исследований, который находится в Женеве. Начало проекта было вдохновляющим и многообещающим, однако, к сожалению для отечественной науки все пошло не так, как планировалось.
Какое ужасное состояние.
Первый камень УНК был заложен в 1983 году. За 11 лет в сухих породах на глубине от 20 до 60 метров удалось прорыть круговой тоннель диаметром 5 метров. На каждые 1.5 километра под землей были сделаны специальные секции для установки крупногабаритного научного оборудования. Каждое такое помещение было связано с поверхностью при помощи специальной шахты.
Проходку тоннеля завершили к 1994 году. Тогда же начали строить новое подземное крыло УНК, протяженность тоннеля которого составила 2.7 километра. Комплекс был полностью электрифицирован, были установлены приборы наблюдения за пучком, а также была установлена вакуумная система.
Консервация - это очень деликатное слово.
К 1994 году УНК уже включал в себя такие важные элементы, как ускоритель протонов У-70, канал инжекции для ввода пучка протонов в кольцо коллайдера, канал антипротонов, криогенный корпус. Однако дальше проект не пошел. В 1994 году из-за нехватки денег работы на УНК приостановили, а вскоре комплекс и вовсе заморозили. В таком печальном состоянии проект находится и сейчас.
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