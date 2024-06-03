Как обманывают детектор лжи

Само испытание полиграфом скорее всего означает, что ситуация сложилась серьезная и неприятная. Нервничать на тесте будет практически любой человек, даже тот, кому скрывать в общем-то и нечего.
Собственно, именно поэтому детектор лжи маркирует обманщиком невиновного — высокий уровень стресса сказывается на показателях.
Ментальный забор
Помните запись падения челябинского метеорита с камеры наблюдения? Невозмутимость водителя наглядно иллюстрирует способность мозга игнорировать некоторые события — представьте, будто ограждаете забором ненужные в данный момент мысли. Это умение «игнорирование вещей» может быть использовано для прохождения проверки на детекторе лжи.
Метод Тиса
Рассел Тис, который был осведомителем NSA, на ежегодном испытании полиграфом использовал нетрадиционную тактику: мечтал о приятных вещах, вроде мультфильмов, милых щенят и теплых летних днях. Простота подхода Тиса была гениальной. Человек изолировал свой мозг и проигнорировал вопросы, на которые, как он знал заранее, нужно будет солгать.
Испугайтесь и лгите
Отвечая на контрольные вопросы во время экзамена, придумайте самое страшное, что только можно себе представить. Мысли увеличат все физиологические показатели, которые измеряются полиграфом. На все прочие вопросы отвечайте уже без искусственной стимуляции страхом — общая картина получится сбалансированной.
Дышите, не дышите
Тут без предварительной подготовки не обойтись. Дыхание быстрее всего выдает лжеца, зато контролировать его может научиться каждый. Медитации, дыхательная гимнастика, йога и спорт помогут вам справиться с ритмом дыхания, а уж потом с помощью него без проблем контролировать сердечный ритм и давление.
Болевой прием
Для нормального человека ложь является стрессом. Полиграф идеально измеряет уровень стресса, но ничего не говорит о его природе. Обмануть тест можно старым голливудским (но, тем не менее, работающим) трюком: запаситесь иголкой и колите себя в подушечку пальца, когда отвечаете правдиво. Это замаскирует стресс, который проявится во время лживых ответов.
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