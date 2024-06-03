Как обманывают детектор лжи

Само испытание полиграфом скорее всего означает, что ситуация сложилась серьезная и неприятная. Нервничать на тесте будет практически любой человек, даже тот, кому скрывать в общем-то и нечего.







Собственно, именно поэтому детектор лжи маркирует обманщиком невиновного — высокий уровень стресса сказывается на показателях.

Ментальный забор

Метод Тиса

Испугайтесь и лгите

Дышите, не дышите

Болевой прием