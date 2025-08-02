5 вкусных блюд, которые лучше всего получаются из мандаринов

Мандарин имеет долгую и увлекательную историю. Его название происходит от Strangers in Morocco, той части страны, откуда фрукты впервые были отправлены в Европу и Флориду в Соединённых Штатах в 1800-х годах. До этого мандарины выращивались в Китае и Японии более трёх тысяч лет назад. Но сегодня речь пойдёт не об этом, а о том, что же вкусного и полезного можно приготовить из ароматных и сочных цитрусовых.
1. Салат с красной рыбкой
Салат с мандаринами. \ Фото: getinspiredeveryday.com.
Сочный, яркий, ароматный и невероятно вкусный мандариновый салат с красной рыбкой – блюдо, которое поднимает настроение за считанные секунды, оставляя после себя приятное послевкусие.
Ингредиенты:
• Мандарины – 2-3 шт;
• Филе красной слабосолёной рыбы – 100 г;
• Рукола – 1 горсть;
• Редиска – 6-8 шт;
• Масло оливковое или подсолнечное рафинированное – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Сок – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза – 1-2 веточки.
Салат с красной рыбой и мандаринами. \ Фото: i.lefood.menu.
Способ приготовления:
• Мандарины очистить и разобрать на дольки, сняв прозрачную плёнку;
• Выложить в салатник;
• Редиску вымыть;
• Просушить;
• Срезать хвостик и плодоножку;
• Плоды нарезать слайсами средней толщины;
• Добавить к мандаринам;
• Руколу, петрушку и кинзу вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Измельчить;
• Добавить в салат;
• Рыбное филе нарезать тонкой соломкой или мелкими кусочками;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить лимонным соком и оливковым или подсолнечным маслом;
• Дать салату настояться десять минут и подать к столу с тостами, гренками или сухариками.
2. Запеканка
Запеканка с мандаринами. \ Фото: seededatthetable.com.
Нежная и лёгкая, в меру сладкая и невероятно ароматная запеканка с мандаринами и корицей – то, что скрасит унылые зимние вечера за чашечкой горячего чая.
Ингредиенты:
• Творог жирный – 0,5 кг;
• Яйца – 2-3 шт;
• Сметана средней жирности – 2-3 ст.л;
• Мандарины – 2 шт;
• Манка – 1-2 ст.л;
• Крахмал кукурузный – 2-3 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально.
Творожная запеканка с корицей и мандаринами. \ Фото: cleanfoodcrush.com.
Способ приготовления:
• Мандарины вымыть под горячей проточной водой;
• Как следует просушить бумажными полотенцами;
• Очистить;
• Удалить плёнку, косточки и перепонки;
• Мякоть перебить блендером;
• Творог два-три раза протереть через мелкое сито;
• Яйца смешать с сахаром и солью;
• Перебить до густой однородной пены;
• Творожную массу смешать с яичной массой, сметаной, ванильным сахаром, корицей, крахмалом, манкой и мандариновым пюре;
• Как следует перемешать;
• Оставить на десять минут;
• Получившую массу выложить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Готовую запеканку посыпать мандариновой цедрой и подать к столу, порционно нарезав.
3. Салат с креветками
Салат с креветками. \ Фото: amazonaws.com.
Креветки можно готовить абсолютно по-разному, отваривая, обжаривая или же запекая. Но лучше всего с ними получаются салаты, сдобренные цитрусовыми.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные – 300-350 г;
• Моцарелла – 250-300 г;
• Хурма крупная – 1 шт;
• Мандарины – 3-4 шт;
• Рукола – 1 горсть;
• Микс салатов или микрозелень – 1 большая горсть;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое или кукурузное – для заправки.
Салат с креветками и мандаринами. \ Фото: bessiebakes.com.
Способ приготовления:
• Креветки отварить в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Выложить в салатник;
• Мандарины очистить;
• Удалить плёнку, перепонки и косточки;
• Мякоть можно нарезать на две части;
• Выложить к креветками;
• Моцареллу нарезать небольшим кубиком;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Хурму вымыть;
• При желании очистить;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в миску;
• Микс салатных листьев и руколу вымыть;
• Просушить;
• После измельчить;
• Добавить в салат;
• Заправить лимонным соком и оливковым или кукурузным маслом;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Дать салату настояться;
• Подавать к столу со свежим хлебом, лавашем или тостами.
4. Слойки
Слойки с мандаринами. \ Фото: stockfood.com.
Нет ничего проще, чем приготовить слойки с мандариновыми дольками. Блюдо получается очень вкусным, ароматным и хрустящим.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 1 упаковка (300 г);
• Мандарины – 5-6 шт;
• Сахарная пудра – для посыпки;
• Сахар – по вкусу.
Ароматные и хрустящие слойки с мандаринами. \ Фото: img.freepik.com.
Способ приготовления:
• Тесто раскатать;
• Разделить на несколько равных частей;
• Мандарины вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• С помощью острого ножа нарезать кружками средней толщины;
• Выложить по кружочку на ломтики теста;
• Слегка посыпать сахаром;
• Сформировать слойки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Готовые слойки посыпать сахарной пудрой и подать к столу.
5. Салат с копчёной колбаской
Салат с копчёной колбасой. \ Фото: allyskitchen.com.
Салатов с копчёной колбаской энное количество, но хозяйки не перестают друг друга удивлять новыми рецептами, экспериментируя с различными ингредиентами. В данном случае – с мандаринами.
Ингредиенты:
• Колбаса копчёная – 250-300 г;
• Мандарины – 4-5 шт;
• Лук фиолетовый маленький – 1-2 шт;
• Огурцы свежие – 2-3 шт;
• Томаты средней величины с плотной мякотью – 3-4 шт;
• Авокадо среднего размера спелое – 2 шт;
• Перец болгарский красный и жёлтый – 2 шт;
• Микс салатных листьев – 2 горсти;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лимонный сок – для заправки;
• Масло оливковое или подсолнечное – для заправки.
Очень вкусный салат с мандаринами. \ Фото: plattertalk.com.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Выложить в миску;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• В небольшой ёмкости смешать немного оливкового или подсолнечного масла с лимонным соком;
• Получившейся смесью залить лук и замариновать (примерно двадцать-двадцать пять минут);
• Огурцы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать также как огурцы;
• Томаты вымыть и просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Добавить в салат;
• Выложить промаринованный лук;
• Затем добавить очищенные от плёнки, косточек и перепонок мандариновые дольки;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножки;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• И добавить в салат;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить маслом и по желанию дополнительно лимонным соком;
• Перемешать;
• Дать настояться и подать к столу.
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