О чем может рассказать поза, в которой вы спите

У каждого из нас свои причуды. В том числе и во сне. К примеру, Чарлз Диккенс спал исключительно головой на север, а Леонардо да Винчи спал каждые 4 часа по 20 минут. А еще у каждого есть своя любимая поза для сна. Вы замечали, в какой позе ваш сон наиболее глубокий? Как вам удобно и приятно расположиться на кровати во время сна?



1. Внимательно посмотрите на эту картинку и выберете себе ту из поз, которую вы принимаете во сне, а затем узнайте, что она может рассказать о вас.



















2. Ровно на боку







Если вы спите ровно на боку, руки и ноги не согнуты и лежат ровно, то вы предпочитаете вторую по популярности позицию. О чем она говорит?



Кажется, что эта поза очень «жесткая», но люди, которые в ней спят, как правило, достаточно гибкие и социально адаптированные в жизни. Им комфортно среди множества людей, они лучше работают в команде. Они добры, и отзывчивы, и даже часто излишне доверчивы.







Если вы спите ровно на боку, руки и ноги не согнуты и лежат ровно, то вы предпочитаете вторую по популярности позицию. О чем она говорит?Кажется, что эта поза очень «жесткая», но люди, которые в ней спят, как правило, достаточно гибкие и социально адаптированные в жизни. Им комфортно среди множества людей, они лучше работают в команде. Они добры, и отзывчивы, и даже часто излишне доверчивы.





3. На боку с вытянутыми руками







Эта поза характеризует человека как очень привлекательного и открытого для общения. К таким людям тянутся, они хорошие собеседники и слушатели. Но они часто сомневаются. Самое сложное для человека, который спит в такой позе, — это принять решение. Он будет долго и медленно обдумывать все варианты, но зато когда он выбирает что-то одно, то твердо стоит на своем мнении.







Эта поза характеризует человека как очень привлекательного и открытого для общения. К таким людям тянутся, они хорошие собеседники и слушатели. Но они часто сомневаются. Самое сложное для человека, который спит в такой позе, — это принять решение. Он будет долго и медленно обдумывать все варианты, но зато когда он выбирает что-то одно, то твердо стоит на своем мнении.





4. Поза солдатика







Это очень простая и весьма распространенная поза, которая также многое скажет о характере (кроме того, что спящие в такой позе могут храпеть :-)).



Челочек, который спит в такой позе, очень хорошо организован, и вся его жизнь разбита по расписанию на этапы и шаги.







Это очень простая и весьма распространенная поза, которая также многое скажет о характере (кроме того, что спящие в такой позе могут храпеть :-)).Челочек, который спит в такой позе, очень хорошо организован, и вся его жизнь разбита по расписанию на этапы и шаги.Он любит порядок во всем, к любому вопросу подходит четко и берется за него с охотой. Его уважают за порядок, но этот человек, как правило, молчун и любит работать один.





5. В свободном падении







Эта поза выглядит так: спящий лежит на животе, ноги свободно раскинуты, руки подняты вверх или обхватывают подушку, голова повернута на бок.



Эта поза человека свободного и рискованного. Он открыт, любит вечеринки, контраст, рискованные ситуации и легко делает выбор по жизни. Люди, которые выбирают такую позицию, жаждут власти. Они любят командовать и контролировать. В то же время они весьма чувствительны к критике в свой адрес. С такими людьми очень весело и легко на отдыхе и в приключениях, с ними не заскучаешь.







Эта поза выглядит так: спящий лежит на животе, ноги свободно раскинуты, руки подняты вверх или обхватывают подушку, голова повернута на бок.Эта поза человека свободного и рискованного. Он открыт, любит вечеринки, контраст, рискованные ситуации и легко делает выбор по жизни. Люди, которые выбирают такую позицию, жаждут власти. Они любят командовать и контролировать. В то же время они весьма чувствительны к критике в свой адрес. С такими людьми очень весело и легко на отдыхе и в приключениях, с ними не заскучаешь.





6. Морская звезда







Если вы спите на спине, раскинув руки и ноги, то вы цените в жизни дружбу и человеческое общение превыше всего.



Люди, которые выбирают такую позицию, — очень хорошие друзья, невероятно внимательные слушатели и верные супруги. Они ценят человека выше всех благ, с удовольствием помогают и никогда не смогут пройти по головам. Их поза как бы говорит: «Давай обнимемся!»







Если вы спите на спине, раскинув руки и ноги, то вы цените в жизни дружбу и человеческое общение превыше всего.Люди, которые выбирают такую позицию, — очень хорошие друзья, невероятно внимательные слушатели и верные супруги. Они ценят человека выше всех благ, с удовольствием помогают и никогда не смогут пройти по головам. Их поза как бы говорит: «Давай обнимемся!»





7. Поза зародыша







Самая популярная поза для сна – это поза зародыша, когда человек сворачивается калачиком на боку, поджимая колени к груди (или хотя бы одно колено) и руки кладет либо под голову, либо тоже сгибает перед собой.



Что говорит о человеке такая поза? Как говорят эксперты, проводившие исследование на тему сна, очень часто такие люди внешне выглядят гораздо жестче и увереннее, чем есть на самом деле. Внутри такого человека скрывается ранимая душа и хрупкий внутренний мир. Они могут слишком сильно сосредотачиваться на проблемах







Самая популярная поза для сна – это поза зародыша, когда человек сворачивается калачиком на боку, поджимая колени к груди (или хотя бы одно колено) и руки кладет либо под голову, либо тоже сгибает перед собой.Что говорит о человеке такая поза? Как говорят эксперты, проводившие исследование на тему сна, очень часто такие люди внешне выглядят гораздо жестче и увереннее, чем есть на самом деле. Внутри такого человека скрывается ранимая душа и хрупкий внутренний мир. Они могут слишком сильно сосредотачиваться на проблемах , много думать о том, что и кто им сказал, цепляться за каждую мелочь. Но зато эти люди очень отзывчивы к чужому горю. Как никто другой они понимают чувства и настроения окружающих.

