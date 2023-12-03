5 блюд из шпината, которые понравятся даже тем, кто равнодушен к зелени

Многие наверняка помнят мультяшного супергероя морячка Попайя, обладавшего необычной силой, которую он получал благодаря шпинату. Но сегодня речь пойдёт не о его подвигах и заслугах, а о том, какие блюда можно приготовить из банальной «травы», или же правильнее сказать – листового овоща.
1. Суп
Суп из шпината. \ Фото: thespruceeats.com.
Ничто так не согревает холодными днями и вечерами, как тарелочка горячего супа, приготовленного из шпината и поданного с кусочками ветчины или же брынзы.
Ингредиенты:
• Шпинат свежий – 1 большой пучок;
• Лук-шалот – 2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Бульон овощной из кубика – 1 стакан;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Картошка – 1-2 шт;
• Укроп – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Ветчина или брынза – для подачи;
• Сухарики или гренки/тосты – для подачи.
Суп-пбре из шпината. \ Фото: simplyrecipes.com.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть;
• Перебрать;
• Произвольно нарезать;
• Лук и чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Обжарить пять-восемь минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кусочками;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить овощным бульоном;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне;
• За пять-семь минут до готовности добавить измельчённый шпинат, зажарку и мелко нарезанную зелень;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Слегка остудить и перебить блендером;
• Затем добавить сливки;
• Довести до кипения;
• Варить пять-шесть минут;
• После разлить по тарелкам;
• Украсить кубиками ветчины или брынзой;
• Подавать с сухариками, тостами или гренками.
2. Спагетти
Спагетти со шпинатом. \ Фото: thehealthfulideas.com.
Самое простое, но при этом вкусное блюдо – паста. Как и с чем бы ты её не готовил, она всегда получается отменной. Рецепт со шпинатом – отличное тому доказательство.
Ингредиенты:
• Спагетти – 250 г;
• Шпинат – 1 большой пучок;
• Чеснок – 3 зубка;
• Масло оливковое – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Паста со шпинатом. \ Фото: aspicyperspective.com.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• Откинуть на дуршлаг;
• После нарезать;
• Чеснок очистить;
• Обжарить целые зубчики на небольшом количестве оливкового масла до тех пор, пока не появится насыщенный аромат;
• После их извлечь;
• На чесночно-оливковом масле обжарить шпинат, примерно три-четыре минуты;
• Затем добавить спагетти;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пару минут;
• Подавать к столу с тёртым сыром.
3. Тушёный шпинат
Тушёный шпинат. \ Фото: images-1d71.kxcdn.com.
Тушёную капусту готовит практически каждая вторая хозяйка, а вот шпинат — вряд ли. Так что записывайте рецептик и сохраняйте, вдруг захотите попробовать.
Ингредиенты:
• Шпинат – 0,5 кг;
• Сливки средней жирности – 1 стакан;
• Масло сливочное – опционально;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Нежный и ароматный тушёный шпинат. \ Фото: acouplecooks.com.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• После обдать кипятком несколько раз или замочить на пять-семь минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать стечь воде;
• Крупно нарезать;
• Сливочное масло растопить в глубокой сковороде или сотейнике;
• Выложить шпинат;
• Готовить пару минут;
• После залить сливками;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и мускатным орехом;
• Тушить на среднем огне примерно пять-шесть минут;
• Подавать с мясом, рыбой, картофелем, грибами, рисом или макаронами.
4. Салат
Салат со свёклой и шпинатом. \ Фото: img.taste.com.au.
После тяжёлого трудового дня хочется чего-то лёгкого и ненавязчивого. Впрочем, салат со шпинатом и свеклой – то, что нужно для восстановления сил и энергии.
Ингредиенты:
• Шпинат – 1 средний пучок;
• Свёкла небольшая – 2 шт;
• Сыр брынза – 150 г;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки.
Лёгкий салат со шпинатом. \ Фото: dfbkuy5licyr9.cloudfront.net.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• После как следует остудить;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Шпинат вымыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Достаточно крупно нарезать;
• Выложить в миску к свекле;
• Брынзу нарезать небольшим кубиком;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Посолить и поперчить;
• Добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу, а также пропущенный через пресс или натёртый на мелкой тёрке чеснок;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать;
• Дать салату настояться несколько минут и подать к столу.
5. Смузи
Смузи из шпината. \ Фото: vibrantplate.com.
Лёгкий, освежающий, но при этом питательный смузи со свежим шпинатом, зеленью и огурчиком – то, что придётся по вкусу даже тем, кто скептически относится к подобного рода напиткам.
Ингредиенты:
• Шпинат – 1 пучок;
• Огурец длинный – 1 шт;
• Айран – 1 л;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Диетический смузи из шпината и свежего огурца. \ Фото: barefeetinthekitchen.com.
Способ приготовления:
• Шпинат как следует вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• После перебрать;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Огурец вымыть;
• Нарезать кусочками;
• Добавить к шпинату;
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Слегка перебить блендером;
• Добавить айран (густоту напитка регулировать);
• Перебить до однородной массы;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Подавать слегка охлаждённым.
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