Меню популярных советских ресторанов и кафе

Кажется, не было в Советском Союзе ничего более мерзкого и отвратительного, чем общепит. Нет, конечно, были и элитные рестораны — «Москва», «Прага» и «Столичный». Или ресторан «Центральный», что находился возле Елисеевского гастронома на улице Горького. Но вот в остальных заведениях было омерзительно до дрожи.



Отвратительное качество еды, приготовленной на гадком армейском комбижире из тухлых продуктов, волшебным образом сочеталось с диким хамством официантов, швырявших в лицо посетителям меню и килограммы презрения. Как не забывают первую любовь, так и каждому жившему в СССР невозможно забыть алюминиевые вилки без зубьев, грязные столешницы, непромытые стаканы, стеклянные конусы с томатным соком, разбавленное пиво и то унижение, с которым ты совал чванливому администратору десятку, чтобы он провел мимо очереди за свободный столик — ведь просто так попасть в советский ресторан было невозможно.



Или вспомните смесь спеси и снисхождения, с которой «блатные» официанты умели ставить клиентов на место: «Телячьей вырезки на гриле нет, только шницель!» Но первая любовь есть первая любовь, и сегодня мы с умилением вспоминаем подробности наших походов «по кабакам», как тайком доливали в графинчики принесенную с собой водочку, как робко приглашали барышень на «медляки».

И конечно, с особым умилением мы вспоминаем тогдашние цены советского общепита. Ах, какие тогда были цены!Представляем вашему вниманию несколько меню популярных в то время заведений.Кафе «Шоколадница». Меню ресторана при «Аэровокзале» на Соколе.Меню кафе «Пингвин».Меню первого в Москве частного ресторана «Кропотнинская, 36», 1987 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)