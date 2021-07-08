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Супермощная подкормка для комнатных цветов

Чтобы быстро нарастить зеленую массу, комнатные цветы вовсе не обязательно подкармливать дорогими покупными удобрениями. Существует беспроигрышный способ сделать это за так, к тому же с гарантированным результатом.
Все необходимое точно есть на кухне, а с момента приготовления чудо-подкормки до самого полива подождать нужно всего 2-3 часа.
Супермощная подкормка для комнатных цветов
Важно учесть, что подкармливать растения «на сухую» нельзя. Почва в горшке обязательно должна быть влажной. Полить цветы лучше за пару часов до проведения подкормки.
Для подкормки понадобятся:
теплая вода — 1 литр
дрожжи сухие — 1 гсахар — 1 ч. ложка

Отправляем в воду сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем и даем настояться не менее двух часов.

Супермощная подкормка для комнатных цветов
Дальше остается лишь развести концентрат отстоянной водой в пропорции 1:5 и полить свои комнатные цветы.  Поверьте, цветы после этого будут расти как на дрожжах.
Супермощная подкормка для комнатных цветов
Стоит учесть, что подкармливать так растения нужно всего 2 раза в год.
Более детально о мощной бюджетной подкормке для комнатных цветов в видео ниже:


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Цветыподкормка
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