Супермощная подкормка для комнатных цветов

Чтобы быстро нарастить зеленую массу, комнатные цветы вовсе не обязательно подкармливать дорогими покупными удобрениями. Существует беспроигрышный способ сделать это за так, к тому же с гарантированным результатом.

Все необходимое точно есть на кухне, а с момента приготовления чудо-подкормки до самого полива подождать нужно всего 2-3 часа.



Важно учесть, что подкармливать растения «на сухую» нельзя. Почва в горшке обязательно должна быть влажной. Полить цветы лучше за пару часов до проведения подкормки.

Для подкормки понадобятся:

теплая вода — 1 литр

дрожжи сухие — 1 гсахар — 1 ч. ложка



Отправляем в воду сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем и даем настояться не менее двух часов.





Дальше остается лишь развести концентрат отстоянной водой в пропорции 1:5 и полить свои комнатные цветы. Поверьте, цветы после этого будут расти как на дрожжах.



Стоит учесть, что подкармливать так растения нужно всего 2 раза в год.

Более детально о мощной бюджетной подкормке для комнатных цветов в видео ниже:

