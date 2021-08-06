Гордая мама шестерых: фотосессия беременной таксы и новорожденных щенят

Если в семье фотографа, специализирующегося на фотосессиях детей и беременных женщин, появляется будущая мама, то ей, конечно, не избежать красивых снимков. Даже если эта мама – такса. Фотографии беременной собаки по имени Миа, а позже – новорожденных детенышей и милых связанных миниатюрных шапочек для них, буквально взорвали интернет, вызвав волну умиления.











Фотографии беременной таксы очень точно передают ее гордость и абсолютную уверенность в том, что все будет не просто хорошо, а никак не меньше, чем прекрасно. И действительно, вскорости фотограф Белинда Сол (Belinda Sol) опубликовала снимки малышей – и не двух, не трех, а сразу шестерых. Все здоровые, милые и невероятно фотогеничные.







Мама такса.







Гордая мама.







Такса Миа.







«До этого я никогда не делала фотосессии собаки, так что для меня это был новый захватывающий опыт,» – рассказывает Белинда. Для этого события фотограф подготовилась – нашла платье для миниатюрной собаки, белое и легкое, а также еще несколько аксессуаров. А позже она еще и связала крючком шесть крошечных шапочек для малышей. Эти шапочки, конечно, и вызвали наибольшее восхищение у публики.







У мамы Мии только что появились детки, и догадайтесь, что будет теперь? Теперь пришло время для фотосессии новорожденных.







Фотографии Белинды умиляют даже тех, кто раньше был равнодушен к таксам.







Потомство.







Щеночки в вязанных шапочках.







Щенки таксы.







Фотосессия новорожденных.







Щенки таксы Мии.







Те же щенки спустя пару месяцев.



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