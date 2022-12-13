Знаменитые актеры со своими дублерами

Хорошего человека должно быть много, не правда ли? Вот популярных актеров и "размножили" для очередных шедевров. Эти люди выполняют за звезд опасные трюки в кадре, а за кулисами мило общаются со своими двойниками. Похожи?
Крис Хемсворт
Верный спутник Криса по "Тору" и "Мстителям" заработал себе на съемках вывих плеча, три переломанных позвонка, поврежденное ребро и сломанную тазовую кость. Но судя по фото не держит на Хемсворта зла.
Джонни Депп
Талантливый и очень похожий на Джонни Деппа дублер получил за эту роль две премии Мировой академии каскадеров «Таурус». «Пираты Карибского моря» принесли славу не только первым лицам, но и тем, кто их страховал!
Роберт Паттинсон
Такой же бледный и "бровастый" - в темноте дублера любимого всеми вампира запросто можно спутать с оригиналом.
Дженнифер Лопес
Прямо скажем, похожа лишь прическа. Но это и неважно: ракурс и компьютерная графика сделают свое дело, а сама Дженнифер будет в полном порядке.
Риз Уизерспун
Сначала мы на доли секунды не поняли, кто из них - наша любимая "блондинка в законе".
Бен Аффлек
Борода с проседью, всклокоченные волосы и - главное - одинаковая комплекция… И вот у Бена Аффлека уже появился двойник.
Шарлиз Терон
Хрупкой блондинке со стальным взглядом очень идут роли в блокбастерах. Но все же часть тяжелой работы съемочная команда доверяет профессионалам - не менее, кстати, красивым.
Эми Шумер
Рыжая косичка, челка и одинаковый прикид - актриса легко перевоплотилась в героиню Эми Шумер, чтобы выполнить пару трюков.
Элисон Ханниган
Милый кадр: звезда "Американского пирога" в перерыве между съемками отдыхает сразу с несколькими своими дублерами.
Руперт Гринт
Найти дублера с подходящей шевелюрой - уже половина успеха!
Арнольд Шварценеггер
Думала, актеру со столь развитой мускулатурой не нужны были дублеры? Вот и нет: в некоторых кадрах Арни заменял этот ловкий каскадер.
Сильвестр Сталлоне
... а Слаю помогал не менее мускулистый дублер, чем он сам.
Линда Катер
И снова разочарование: чудо-женщина не такая уж всемогущая, как нам того хочется. Самые сложные трюки за актрису проделывала девушка-каскадер.
Ума Турман
Ума Турман тоже позволила себе лишний раз отдохнуть: для самых сложных боевых элементов были подключены дополнительные силы.
Бенедикт Камбербэтч
В жизни британского актера было много приключений: его похищала банда хулиганов, а впоследствии он сам спас человека от нападения. Казалось бы, никакие дублеры не нужны, но в Камбербэтче берегут прежде всего драматического актера.
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