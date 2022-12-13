Знаменитые актеры со своими дублерами

Хорошего человека должно быть много, не правда ли? Вот популярных актеров и "размножили" для очередных шедевров. Эти люди выполняют за звезд опасные трюки в кадре, а за кулисами мило общаются со своими двойниками. Похожи?



Крис Хемсворт

Джонни Депп

Роберт Паттинсон

Дженнифер Лопес

Риз Уизерспун

Бен Аффлек

Шарлиз Терон

Эми Шумер

Элисон Ханниган

Руперт Гринт

Арнольд Шварценеггер

Сильвестр Сталлоне

Линда Катер

Ума Турман

Бенедикт Камбербэтч