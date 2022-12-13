С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Да был  огромный дефицит в стране  товаров и продуктов.  То что стояли в очередях - это правда. Но не помню такого сл...Как в СССР люди п...
  • Юлия Георгиева
    А зачем она такая нужна? Что с ней потом делать? Компот варить?Сушим хурму в дом...
  • Александр К
    "Воровство и кумовство, коррупция, которая поразила всю систему..." это хорошо сказано про настоящее время, воруют ог...Как в СССР люди п...

Знаменитые актеры со своими дублерами

Хорошего человека должно быть много, не правда ли? Вот популярных актеров и "размножили" для очередных шедевров. Эти люди выполняют за звезд опасные трюки в кадре, а за кулисами мило общаются со своими двойниками. Похожи?

Крис Хемсворт


Знаменитые актеры со своими дублерами

Верный спутник Криса по "Тору" и "Мстителям" заработал себе на съемках вывих плеча, три переломанных позвонка, поврежденное ребро и сломанную тазовую кость. Но судя по фото не держит на Хемсворта зла.

Джонни Депп


Знаменитые актеры со своими дублерами Талантливый и очень похожий на Джонни Деппа дублер получил за эту роль две премии Мировой академии каскадеров «Таурус». «Пираты Карибского моря» принесли славу не только первым лицам, но и тем, кто их страховал!

Роберт Паттинсон


Знаменитые актеры со своими дублерами Такой же бледный и "бровастый" - в темноте дублера любимого всеми вампира запросто можно спутать с оригиналом.

Дженнифер Лопес


Знаменитые актеры со своими дублерами Прямо скажем, похожа лишь прическа. Но это и неважно: ракурс и компьютерная графика сделают свое дело, а сама Дженнифер будет в полном порядке.

Риз Уизерспун


Знаменитые актеры со своими дублерами Сначала мы на доли секунды не поняли, кто из них - наша любимая "блондинка в законе".

Бен Аффлек


Знаменитые актеры со своими дублерами Борода с проседью, всклокоченные волосы и - главное - одинаковая комплекция… И вот у Бена Аффлека уже появился двойник.

Шарлиз Терон


Знаменитые актеры со своими дублерами Хрупкой блондинке со стальным взглядом очень идут роли в блокбастерах. Но все же часть тяжелой работы съемочная команда доверяет профессионалам - не менее, кстати, красивым.

Эми Шумер


Знаменитые актеры со своими дублерами Рыжая косичка, челка и одинаковый прикид - актриса легко перевоплотилась в героиню Эми Шумер, чтобы выполнить пару трюков.

Элисон Ханниган


Знаменитые актеры со своими дублерами Милый кадр: звезда "Американского пирога" в перерыве между съемками отдыхает сразу с несколькими своими дублерами.

Руперт Гринт


Знаменитые актеры со своими дублерами Найти дублера с подходящей шевелюрой - уже половина успеха!

Арнольд Шварценеггер


Знаменитые актеры со своими дублерами Думала, актеру со столь развитой мускулатурой не нужны были дублеры? Вот и нет: в некоторых кадрах Арни заменял этот ловкий каскадер.

Сильвестр Сталлоне


Знаменитые актеры со своими дублерами ... а Слаю помогал не менее мускулистый дублер, чем он сам.

Линда Катер


Знаменитые актеры со своими дублерами И снова разочарование: чудо-женщина не такая уж всемогущая, как нам того хочется. Самые сложные трюки за актрису проделывала девушка-каскадер.

Ума Турман


Знаменитые актеры со своими дублерами Ума Турман тоже позволила себе лишний раз отдохнуть: для самых сложных боевых элементов были подключены дополнительные силы.

Бенедикт Камбербэтч


Знаменитые актеры со своими дублерами В жизни британского актера было много приключений: его похищала банда хулиганов, а впоследствии он сам спас человека от нападения. Казалось бы, никакие дублеры не нужны, но в Камбербэтче берегут прежде всего драматического актера.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Знаменитые актеры со своими дублерами

И не забудьте:
Знаменитые актеры со своими дублерамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх