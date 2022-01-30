Щетка Solowheel, которая нужна совсем не для чистки

Щетка Solowheel, которая нужна не для этого.
Когда-нибудь хотелось покататься на одном колесе? Это очень круто, правда, научиться не так уж просто, как некоторые думают. К тому же все люди разные и у некоторых с удержанием равновесия большие проблемы. Поможет стравиться с непреодолимым барьером рефлексов новый хитрый аксессуар.
Конечно, Solowheel можно использовать по прямому назначению щетки.
В последнее время все большую популярность приобретают альтернативные транспортные средства для города. Всевозможные скутеры и сигвеи, в том числе и на одном единственном колесе. Даже ребенок, которому уже довелось поездить на велосипеде, догадается о том, что научиться балансировать на одном колесе может быть совсем не просто. Конечно, производители таких транспортных средств любят утверждать обратное, однако далеко не каждый человек - потомственный акробат цирка.
Но на самом деле Solowheel для вот этого.
Изящно решить эту проблему попытались производители Solowheel - первой в мире щетки, которая нужна совсем не для чистки поверхностей, а для облегчения поездки на моноколесных транспортных средствах. Щетка нужна для того, чтобы человек мог быстрее и проще научиться распределять массу своего тела и стоять на злосчастном скутере ровно. Как следствие, изобретение значительно повышает безопасность подобного транспорта и сокращает число получаемых травм.
Щетка Solowheel научит ездить каждого.
Принцип действия такой щетки невероятно прост. Она крепится к педалям транспорта. В момент езды, ресницы щетки касаются асфальта и улучшают баланс, не позволяя наезднику упасть. Сказать, что можно одеть Solowheel и не балансировать вообще – нельзя, однако для того, чтобы научить человека (особенно ребенка) данный аксессуар просто не заменим.
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