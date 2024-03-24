Искусственные настоящие люди

Вы не поверите, но они действительно существуют! Девочка Дюймовочка, безрукий теннисист, мальчик с пальчик, человек, пожирающий кирпичи, и другие невероятные личности…







Людьми с особенностями сегодня никого не удивить. Мир стал проще относиться к тем, кто отличается от большинства. Но на свете существуют такие персонажи, в реальность которых невозможно поверить и при предъявлении доказательств — настолько необычными кажутся они сами или их способности. Однако же природа порой выдает то ли сбой, то ли совсем наоборот — шедевр, недоступный обычным смертным. На это интересно посмотреть, по крайней мере чтобы расширить свои горизонты.







Бедра мечты

Волосатое семейство

Осиная талия

Раскачался за 10 минут

Настоящая Дюймовочка

Фанатка Диснея

Мальчик с пальчик

Главное — захотеть

Голыми руками

Всеядность