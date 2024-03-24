Искусственные настоящие люди

Вы не поверите, но они действительно существуют! Девочка Дюймовочка, безрукий теннисист, мальчик с пальчик, человек, пожирающий кирпичи, и другие невероятные личности…
Людьми с особенностями сегодня никого не удивить. Мир стал проще относиться к тем, кто отличается от большинства. Но на свете существуют такие персонажи, в реальность которых невозможно поверить и при предъявлении доказательств — настолько необычными кажутся они сами или их способности. Однако же природа порой выдает то ли сбой, то ли совсем наоборот — шедевр, недоступный обычным смертным. На это интересно посмотреть, по крайней мере чтобы расширить свои горизонты.
Бедра мечты
Высшие силы, видимо, однажды услышали молитву Карви Микель Руффинелли о шикарных бедрах и переборщили с исполнением мечты. Теперь эта женщина — счастливая обладательница самых больших бедер в мире с обхватом почти 275 см. Единственная ее проблема — в общественном транспорте приходится покупать сразу два места. В остальном женщина довольна и не собирается терять вес.
Волосатое семейство
Эта женщина и три ее дочки по фамилии Рассел обладают в совокупности самыми длинными волосами в мире. Если сложить длину их «конских хвостов», выйдет 4 метра. А ведь девочки еще продолжают расти вместе со своими косами.
Осиная талия
И эта метафора в данном случае от правды недалека. Немка Мишель Кебке носила корсет три мучительных года, чтобы уменьшить обхват своей талии до 40 см. Сейчас девушке всего 24 года, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Ее цель — талия в 38 см.
Раскачался за 10 минут
Этот 25-летний мужчина решил не ходить трудными путями, записываясь в качалку и ожидая по полгода первых результатов. Он просто закачал под кожу масло, предварительно приняв анальгетики и алкоголь. Теперь ему кажется, что его фигура идеальна.
Настоящая Дюймовочка
Эта семилетняя девочка по имени Шарлотта Гарсиде весит как новорожденный ребенок — всего 4 кг. На фото она с обычным кроликом, а не с кроликом-гигантом. В отличие от детей-карликов или лилипутов, части ее тела пропорциональны. Из-за этого и возникает ощущение, что смотришь на Дюймовочку из знаменитой сказки.
Фанатка Диснея
Эта женщина настолько любила мультики Диснея, что решила сделать себя точной копией их самых известных героинь. Для этого пришлось поработать над контрастом между грудью, талией и бедрами. С помощью корсета она добилась, что ее талия утягивается до 40 см. При внушительном бюсте и аппетитных бедрах это по-настоящему впечатляет.
Мальчик с пальчик
Это вовсе не старик странно маленького роста, а юный Сэм Бернс, которому на фото всего 16 лет. Он страдал редким генетическим заболеванием под названием прогерия и всю свою короткую жизнь посвятил повышению осведомленности общества о людях, похожих на него.
Главное — захотеть
Парень из Индии Ибрагим Хамато всю жизнь страстно любил теннис, но жестокая судьба сделала его безруким от рождения. Но он смог доказать, что ничего невозможного нет, и научился великолепно играть, удерживая ракетку во рту.
Голыми руками
Однажды обычный продавец курицы-гриль Чиан Мэй из Таиланда увидел, как белка уронила в чан с кипящим маслом манго. Машинально он погрузил руки в емкость и достал манго. Так обнаружился его талант — с кожей на руках ничего не произошло. Боли он тоже не испытал. Теперь Чиан Мэй развлекает публику, умывая руки в кипящих жидкостях.
Всеядность
У этого мужчины зависимость — ему необходимо постоянно есть что-то несъедобное. Чаще всего он откусывает куски от камней и проглатывает их. При этом его пищеварительная система не страдает и вообще он не испытывает никакого дискомфорта.
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