Как приготовить рыбные котлеты, если потрошить и чистить рыбу нет времени

Вкуснейшие котлеты из рыбных консервов - бюджетное и простое блюдо.
Рыбные котлеты - настоящий деликатес. Но не все хозяйки решаются на то, чтобы провести пару часов на кухне за его приготовлением. Принести домой свежую рыбу, выпотрошить и почистить ее, приготовить фарш - все это требует сил и времени. Правда, есть способ избежать этих трудностей. Рыбные котлетки можно приготовить из… консервов.
Для приготовления котлет подойдут любіе консервы.
Котлеты из рыбных консервов придутся по вкусу даже гурманам: нежная текстура и характерный рыбный запах не дадут обнаружить подвох. Да и подвоха-то нет, на самом деле. Главное, выберите любимые консервы, в качестве которых вы уверены, и балуйте семью разнообразием вкусом. Котлеты можно готовить из скумбрии, тунца, сардин и любой другой рыбы.
Как приготовить котлеты из консервов и картофеля.
Ингредиенты:
2 банки любых рыбных консервов
1 крупная луковица
1-2 яйца
4 средних картофеля
2 ст. ложки муки
Соль, перец, мускатный орех
Панировочные сухари, кунжут
Растительное масло для жарки
Приготовить котлеты просто. Заранее нужно отварить чищеный картофель и размять его до состояния пюре, но при этом не добавляя никаких ингредиентов.
Картофель можно размять мялкой или пропустить через кухонный комбайн.
Лук обжарить на растительном масле.
Консервы разомните вилкой, лук порежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте в миске картофель, рыбу, лук, 1-2 яйца и перемешайте все до однородной массы. Добавьте соль и перец, по желанию - мускатный орех, он прекрасно сочетается с картофелем. Фарш должен быть мягким, чтобы из него было удобно формовать котлеты.
Для фарша соедините картофель, рыбу, яйца и лук.
Чтобы котлетки не разваливались при жарке, добавьте муки.
Далее добавьте в фарш пару ложек муки, перемешайте еще раз. Сделайте котлеты, обмакните их в панировочные сухари, смешанные с кунжутом. Выкладывайте на предварительно разогретую сковороду, обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.
Обжарьте котлеты с обеих сторон на сковороде.
Котлеты готовятся быстро, так как для фарша используются уже приготовленные рыба и картофель. Подавайте к столу горячими, это просто объедение! Приятного аппетита!
Как без труда приготовить рыбные котлеты.
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