Как приготовить рыбные котлеты, если потрошить и чистить рыбу нет времени

Вкуснейшие котлеты из рыбных консервов - бюджетное и простое блюдо.

Для приготовления котлет подойдут любіе консервы.

Как приготовить котлеты из консервов и картофеля.

Картофель можно размять мялкой или пропустить через кухонный комбайн.

Лук обжарить на растительном масле.

Для фарша соедините картофель, рыбу, яйца и лук.

Чтобы котлетки не разваливались при жарке, добавьте муки.

Обжарьте котлеты с обеих сторон на сковороде.

Как без труда приготовить рыбные котлеты.