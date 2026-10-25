Девайсы для кухни, о которых мало кто знает

Время, проведенное на кухне, может приносить удовольствие, если обзавестись удобными гаджетами, которые облегчают готовку и делают интерьер кухни более практичным. Мы делимся списком полезных девайсов, о которых вы могли не знать, но они существуют и могут стать отличными помощниками.



1. «Матрешки»

2. Держатели для крышек

3. Подставка-сушилка для разделочных досок

4. Мельница для зелени

5. Защита от брызг

6. «Сердитая мама» для чистки микроволновки

7. Выдвижная полка-трансформер

Набор посуды, которая складывается друг в друга.На больших кухнях хозяйки могут себе позволить хранить каждую кастрюлю с крышкой в выдвижном ящике, но на маленьких такой вариант не сработает. Приходится выделать для крышек одно место, а для кастрюль и сковородок – другое. Это не всегда удобно, к тому же, посуда может «не сочетаться» друг с другом по размеру. Например, все кастрюли будут из разных наборов и ручки не позволят им ровно встать друг в друга.Как решить проблему? Очень просто – достаточно купить набор посуды, который можно хранить по методу матрешки. Выбирайте универсальные комплекты, которые подходят и для плиты, и для духовки. Они должны состоять из самых популярных предметов: например, двух сковород на 26 и 24 см, и ковша на 1,7 литра. В таких наборах ручка универсальная – она легко снимается и надевается на любой из предметов, входящих в комплект. Соответственно, вы сможете удобно сложить посуду друг в друга, и ручка не будет мешать. Компактное хранение обеспечено.Варианты держателей для крышекЧто касается крышек, то их действительно лучше хранить отдельно. Но здесь важно выбрать правильный держатель, который позволит держать крышки в идеальном порядке. Выбирайте универсальные конструкции без дна.Их можно прикрепить на дверцу шкафчика или кухонный фартук (если там есть место) – так крышки не будут занимать целый ящик. Не переживайте, такие держатели «сидят» достаточно прочно и не падают.На такой подставке не копится влага с досокДеревянные разделочные доски любят многие хозяйки. Они долговечные, удобные, практичные и экологичные, гораздо лучше пластика. Но есть у них один минус: такие доски нельзя мыть в посудомоечной машине. Из-за скопления влаги со временем они раздуются, треснут и развалятся. Выход один – мыть вручную. А чтобы доски было удобно сушить, есть специальные подставки-сушилки. Не придется думать, где их хранить или как запихнуть в сушилку для посуды. Устанавливайте такое приспособление на рабочей поверхности – так доски всегда будут под рукой.На заметку: На маркетплейсах можно найти удобные доски со встроенным выдвижным контейнером. Когда вам нужно смести нарезанные продукты с доски, вы просто выдвигаете контейнер, складываете туда все необходимое, а затем снимаете его и высыпаете еду в кастрюлю/сковороду. Также в емкость можно скидывать отходы.Мельница хорошо измельчает свежую зеленьНаверняка на вашей кухне есть мельница для перца и, возможно, для крупной соли. Но что насчет мельницы для свежих трав? Петрушки, укропа, кинзы? Да-да, есть и такая. Главный плюс приспособления в том, что листья в процессе измельчения на сминаются и сохраняют свой вкус. В девайсе встроено несколько десятков крошечных ножниц, которые быстро режут травы. Если вы предпочитаете добавлять в блюда именно свежую, а не сушеную зелень, обязательно обратите внимание на эту мельницу.Девайс примет на себя основной удар.Только помыли плиту и фартук, но после приготовления ужина они опять оказались заляпаны жиром? Нам это знакомо. Можно сразу помыть поверхность, можно подождать до выходных, но пятна засохнут и их будет сложно убрать. Или же вы можете защитить себя от постоянных уборок, а плиту с фартуком – от загрязнений. Как это сделать? С помощью специального девайса.Есть два варианта:• металлическая сеточка, которая надевается сверху на сковороду и не дает масляным брызгам разлетаться по всей кухне;• пластиковый «конус», изготовленный из термостойкой пластмассы.Первый девайс популярнее, но у него есть большой недостаток: в ячейки сеточки забиваются грязь и жир, которые потом сложно отмыть. А вот с пластиковой защитой таких проблем возникать не будет. Она выдерживает большие температуры и позволяет аккуратно готовить. Когда процесс будет окончен, снимите конус и помойте в раковине.Девайс визуально похож на злую маму.На каждой современной кухне есть микроволновая печь. И несмотря на то, что уже давно придумали специальные крышки, которыми нужно накрывать тарелку с едой, чтобы не вымазывать микроволновку, прибор все равно со временем загрязняется. Хозяйки по старинке пытаются убрать пятна влажной тряпкой, но если они застарели и въелись в стенки микроволновки, это сделать не так просто.Хорошо, что есть девайс «Сердитая мама». В нее нужно залить воду с уксусом и лимонным соком, а затем поместить в микроволновку на 7 минут, установив максимальную мощность. Через пару минут мама «вскипит от злости», пар начнет выходить через специальные отверстия и размягчит жир внутри микроволновки. Когда это произойдет, вам останется лишь пройтись влажной тряпкой по стенкам и убрать остатки загрязнений.Храните миксер не на столешнице, а на выдвижной полкеЧтобы иметь простой и быстрый доступ к мелкой бытовой технике, совсем необязательно держать ее на столешнице. Достаточно обзавестись выдвижной полкой- трансформером. Она позволит воспользоваться прибором, а затем в считанные секунды убрать его на место. Приспособление станет актуальным для владелец маленьких кухонь, которым нужно освободить место на рабочей поверхности. Также его оценят хозяйки, которые не видят смысла постоянно держать на столешнице миксер, блендер и прочую мелкую технику.