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Юноши, переодетые в женское платье: ретро-снимки конца XIX века


Студенты университета в постановке «Затонувший колокол», 1898 г.

Студенты университета в постановке «Затонувший колокол», 1898 г.

Эти ретро-снимки конца XIX века с переодетыми в женское платье юношами у многих сегодня вызывают недоумение. Но на самом деле эти фото - не баловство, не кривляние и не имеют никакого отношения к нетрадиционным предпочтениям этих молодых людей. Для таких переодеваний была достаточно веская причина.

Фридрих фон Вольф - эстонский студент, переодевшийся в женское платье.

Фридрих фон Вольф - эстонский студент, переодевшийся в женское платье.

В XIX веке все учебные заведения разделялись на мужские и женские. И Тартуский университет в Эстонии не был исключением. Помимо занятий у молодых людей имела место насыщенная студенческая жизнь. Ежегодно в конце осени у них проводились театральные постановки под названием «Рledge theatre», где участие в той или иной пьесе было обязательным условием для вступления в братство.
Танцоры балета в женских нарядах, ок. 1887 г.

Танцоры балета в женских нарядах, ок. 1887 г.

 
Edmund Fischer - эстонский студент, переодевшийся в женское платье.

Edmund Fischer - эстонский студент, переодевшийся в женское платье.

Вот только студенты должны были играть как мужские, так и женские партии. Необходимо было полностью перевоплотиться в роль, переодевшись дополнительно в женское платье и парик.
Студенты, переодетые девушками для театральной постановки, ок. 1897 г.

Студенты, переодетые девушками для театральной постановки, ок. 1897 г.

 
Ferdinand Hоrschelmann - студент, переодевшийся в женское платье, 1875 г.

Ferdinand Hоrschelmann - студент, переодевшийся в женское платье, 1875 г.

 
Max von Middendorff - студент тартуского университета в Эстонии, ок. 1880 г.

Max von Middendorff - студент тартуского университета в Эстонии, ок. 1880 г.

 
Johannes Adolphi - эстонский студент, переодетый в женский наряд, ок. 1885 г.

Johannes Adolphi - эстонский студент, переодетый в женский наряд, ок. 1885 г.

 

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