Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Куклы чаще всего рассматриваются в качестве игрушек, но в правильных руках они вполне могут стать настоящим произведением искусства. Мария Бычкова, дизайнер и ювелир родом из России, которая на данный момент живет и работает в Канаде, создает удивительные и уникальные в своем роде фарфоровые куклы для взрослых.

Марина рассказывает, что поняла свое призвание еще когда ей было 6 лет. По ее словам, ее очень огорчали куклы , что продавались в магазинах в те времена, все похожие друг на друга и без какой-либо индивидуальности.Тогда Марина и решила создавать куклы в соответствии с ее собственными стандартами красоты.И уже после обучения в Институте искусства и дизайна имени Эмили Карр Марина поняла, что хочет заниматься созданием кукол всю жизнь.Ее компания называется “Enchanted Doll” в честь рассказа американского писателя Пола Гэллико.Художественная литература сильно повлияла на мировоззрение девушки и сейчас среди ее кукол можно увидеть и Золушку, и Красную Шапочку, и многих других известных сказочных персонажей.Куклы сделаны из качественных материалов, таких как фарфор, золото, серебро, и даже кристаллы Swarovski. Они помогают придать кукле неповторимые черты, сделать ее действительно уникальной в своем роде.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)