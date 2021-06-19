С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно


Уморительные задачи из школьной программы, решать которые интересно даже взрослым.

Уморительные задачи из школьной программы, решать которые интересно даже взрослым.

Сейчас принято ругать современную систему образования. Мол, раньше было лучше. Соглашаться с подобными утверждениями или нет - каждый решает сам. Но вот задачки из сегодняшних школьных учебников наводят на определенные мысли.

1. «Куда спешить-то, буквы никуда не денутся!»


Прочитайте и спешите! | Фото: Humor.fm.

Прочитайте и спешите! | Фото: Humor.fm.

 

2. «Кому-то может и понятен, а мне вот совсем непонятен!»


Математика и шоу «Интуиция». | Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск.

Математика и шоу «Интуиция». | Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск.

 

3. «Ну, что сказать... Вот это Джек Лондон загнул!»


В который раз убеждаемся, насколько велик и могуч русский язык. | Фото: LoLs.ru.

В который раз убеждаемся, насколько велик и могуч русский язык. | Фото: LoLs.ru.

 

4. «Похоже, я как Вера... не умею читать!»


Прости Вера, я тоже не умею читать по-китайски. | Фото: uCrazy.ru.

Прости Вера, я тоже не умею читать по-китайски. | Фото: uCrazy.ru.

 

5. По мнению Novate.ru, формулировка «если хочешь» совершенно не годится для школьного учебника...


16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

«Ну, конечно, не хочу!» | Фото: Телеграф.

 

6. Простите, что?


А это точно учебник для «нормальных» детей? | Фото: Я happy МАМА.

А это точно учебник для «нормальных» детей? | Фото: Я happy МАМА.

 

7. Катя пропала, а вместо нее появился какой-то Коля!


А вместо Кати сегодня Коля. | Фото: Конт.

А вместо Кати сегодня Коля. | Фото: Конт.

 

8. Яблоко отдал, а взамен забрал у зайки имя?


Крутой обмен, ничего не скажешь. | Фото: Шняги.Нет.

Крутой обмен, ничего не скажешь. | Фото: Шняги.Нет.

 

9. Про лучших друзей, зависть и высокие отношения


По мнению Novate.ru, это самые поучительные задачи, которые вы когда-либо видели! | Фото: Про Город Киров.

По мнению Novate.
ru, это самые поучительные задачи, которые вы когда-либо видели! | Фото: Про Город Киров.

 

10. «Ну, за логику наших детей можно быть спокойным, вы не находите?»


Задачка от Капитана Очевидность. | Фото: Крутой облом.

Задачка от Капитана Очевидность. | Фото: Крутой облом.

 

11. Похоже, министерство образования заключило контракт с «Битвой экстрасенсов»


Еще немного заданий без ответов. | Фото: Информационный портал Sm News.

Еще немного заданий без ответов. | Фото: Информационный портал Sm News.

 

12. «Ээээ, ребятки, тут без практического эксперимента не обойтись!»


Сам не попробуешь - не узнаешь! | Фото:E-w-e.ru.

Сам не попробуешь - не узнаешь! | Фото:E-w-e.ru.

 

13. Какая прелесть... «Бил Лосеву куском бетона...»


Криминальное право и жизнь. | Фото: Drive2.

Криминальное право и жизнь. | Фото: Drive2.

 

14. Вот только о мыслях и чувствах пеньков мы еще не думали...


16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

«Мне кажется, мысли пенька схожи с мыслями автора учебника...» | Фото: Humor.fm.

 

15. Ну вот, начали за здравие, кончили за упокой!


16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

«Мы все умрем!» | Фото: Chert-poberi.ru.

 

16. Скажите, уважаемый автор, какие звуки или голоса подсказали вам написать и нарисовать это?


16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

«Наркотики не употребляем, поэтому никаких звуков не слышим и кто эти монстры - не знаем!» | Фото: Для мам.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

И не забудьте:
16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх