16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

Уморительные задачи из школьной программы, решать которые интересно даже взрослым.

1. «Куда спешить-то, буквы никуда не денутся!»

Прочитайте и спешите! | Фото: Humor.fm.

2. «Кому-то может и понятен, а мне вот совсем непонятен!»

Математика и шоу «Интуиция». | Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск.

3. «Ну, что сказать... Вот это Джек Лондон загнул!»

В который раз убеждаемся, насколько велик и могуч русский язык. | Фото: LoLs.ru.

4. «Похоже, я как Вера... не умею читать!»

Прости Вера, я тоже не умею читать по-китайски. | Фото: uCrazy.ru.

5. По мнению Novate.ru, формулировка «если хочешь» совершенно не годится для школьного учебника...

«Ну, конечно, не хочу!» | Фото: Телеграф.

6. Простите, что?

А это точно учебник для «нормальных» детей? | Фото: Я happy МАМА.

7. Катя пропала, а вместо нее появился какой-то Коля!

А вместо Кати сегодня Коля. | Фото: Конт.

8. Яблоко отдал, а взамен забрал у зайки имя?

Крутой обмен , ничего не скажешь. | Фото: Шняги.Нет.

9. Про лучших друзей, зависть и высокие отношения

ru, это самые поучительные задачи, которые вы когда-либо видели! | Фото: Про Город Киров. По мнению Novate.ru, это самые поучительные задачи, которые вы когда-либо видели! | Фото: Про Город Киров.

10. «Ну, за логику наших детей можно быть спокойным, вы не находите?»

Задачка от Капитана Очевидность. | Фото: Крутой облом.

11. Похоже, министерство образования заключило контракт с «Битвой экстрасенсов»

Еще немного заданий без ответов. | Фото: Информационный портал Sm News.

12. «Ээээ, ребятки, тут без практического эксперимента не обойтись!»

Сам не попробуешь - не узнаешь! | Фото:E-w-e.ru.

13. Какая прелесть... «Бил Лосеву куском бетона...»

Криминальное право и жизнь. | Фото: Drive2.

14. Вот только о мыслях и чувствах пеньков мы еще не думали...

«Мне кажется, мысли пенька схожи с мыслями автора учебника...» | Фото: Humor.fm.

15. Ну вот, начали за здравие, кончили за упокой!

«Мы все умрем!» | Фото: Chert-poberi.ru.

16. Скажите, уважаемый автор, какие звуки или голоса подсказали вам написать и нарисовать это?

«Наркотики не употребляем, поэтому никаких звуков не слышим и кто эти монстры - не знаем!» | Фото: Для мам .