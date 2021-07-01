Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало

Тяжёлые и большие вещи, такие как плед, одеяло и покрывало, невозможно постирать в машинке — они слишком объёмные, и машинка небольшого размера просто не вместит их в себя. Есть один интересный метод, который поможет постирать тяжёлые вещи без особого труда.

В ванну наберите горячую воду, около 50 градусов. Вылейте 1 колпачок геля для стирки и примерно 0,5 колпачка обычного фейри для мытья посуды. Если нет геля, то можно просто использовать фейри (1 колпачок). Почему именно его? Он не даёт много пены, легко вымывается водой и при этом хорошо выстирывает жирные пятна.



Окунаем одеяло в мыльную горячую воду, оставляем на полчаса.



Затем берём швабру (лучше использовать деревянную, она прочнее).



И, нажимая на одеяло в разных местах, простирываем его. Затем одеяло переворачиваем, повторяем процедуру.



Затем сливаем мыльную воду, наливаем чистую. Споласкиваем также с помощью швабры. Чтобы полностью убрать мыло, нужно сполоснуть в двух чистых водах.



Положите после этого одеяло на табуреты или на швабру, перекинутую через ванну. Дождитесь, когда лишняя вода стечёт, затем развесьте одеяло на сушку, как обычно.





Отличный результат: свежесть, чистота и никакого мыла на ткани!



Подробнее о том, как стирать большие и тяжёлые вещи, смотрите в видео ниже:



