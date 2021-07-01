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Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало

Тяжёлые и большие вещи, такие как плед, одеяло и покрывало, невозможно постирать в машинке — они слишком объёмные, и машинка небольшого размера просто не вместит их в себя. Есть один интересный метод, который поможет постирать тяжёлые вещи без особого труда.
В ванну наберите горячую воду, около 50 градусов. Вылейте 1 колпачок геля для стирки и примерно 0,5 колпачка обычного фейри для мытья посуды. Если нет геля, то можно просто использовать фейри (1 колпачок). Почему именно его? Он не даёт много пены, легко вымывается водой и при этом хорошо выстирывает жирные пятна.
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Окунаем одеяло в мыльную горячую воду, оставляем на полчаса.
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Затем берём швабру (лучше использовать деревянную, она прочнее).
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
И, нажимая на одеяло в разных местах, простирываем его. Затем одеяло переворачиваем, повторяем процедуру.
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Затем сливаем мыльную воду, наливаем чистую. Споласкиваем также с помощью швабры. Чтобы полностью убрать мыло, нужно сполоснуть в двух чистых водах.
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Положите после этого одеяло на табуреты или на швабру, перекинутую через ванну. Дождитесь, когда лишняя вода стечёт, затем развесьте одеяло на сушку, как обычно.

Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Отличный результат: свежесть, чистота и никакого мыла на ткани!
Как постирать тяжёлые вещи, такие как одеяло, плед, покрывало
Подробнее о том, как стирать большие и тяжёлые вещи, смотрите в видео ниже:


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