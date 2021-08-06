Бородатые леди и женщины-священники: Зачем мужчины и женщины менялись одеждой для фотографий в XIX в

Получить свое изображение до изобретения фотографии можно было, только пригласив художника-портретиста. Это не только стоило немало денег, но и занимало довольно много времени, поэтому к каждому портрету тщательно продумывались костюмы и позы. С появлением фотографий люди стали гораздо чаще экспериментировать со своим внешним видом. Подборка фотографий, на которых можно увидеть чопорных англичан в одежде другого гендера, кажется особенно необычной.
В XIX веке мужчины часто играли женщин на сцене в театре.
На фотографиях можно увидеть серьезных бородатых мужчин в женских платьях, с заколочками и бусиками, в чепчиках и кружевах. Можно увидеть длинноволосых дам, одетых по мужской моде — в штанах, мужских туфлях и пиджаках, и даже в одежде священника. Даже в нынешние времена такие фотографии считались бы достаточно скандальными, а в XIX веке это был настоящий вызов обществу.
Актер В.С. Пенсли (справа) часто играл женщин на сцене.
Конечно, фотографии эти не были достоянием общественности на свое время, лишь спустя почти полтора столетия они оказались в руках одного коллекционера. И тем интереснее узнавать те истории, которые стояли за этими кадрами, изображавшими людей, которые чаще всего и не знали друг друга при жизни.
Мужчина и женщина в XIX веке в одежде противоположного гендера.
Два неизвестных мужчины в женских платьях. 1860-й год.
Для мужчин XIX века было позволительно играть женщин на сцене — но переодевание должно было быть ограниченным исключительно сценой. Любые подобные эксперименты за пределами театра вполне могли быть сочтены проявлением содомизма и мужчину могли арестовать. Несмотря на это, на фото есть два актера — Фредерик Парк и Эрнест Боултон, которые известны тем, что переодевались в женские платья не только в театре, а и выходили в таких образах на улицы Лондона, иногда даже с макияжем на лице.
Актеры Фредерик Парк и Эрнест Боултон.
Их обоих действительно арестовывали, Боултона также заключали под стражу из-за слухов о его связях с аристократом лордом Артуром Пельхамом Клинтоном, однако суд оказывался каждый раз на стороне актера.
Даже сейчас такие снимки выглядят вызывающе, а в свое время они могли спровоцировать настоящий скандал.
Некоторые из состоятельных англичан позировал в одежде другого гендера просто чтобы позабавиться, для других это было заявление о своем протесте против строгих гендерных правил. Особенно примечательно в этом плане фотография врача Рихарда фон Крафт-Эбинга, который позирует перед фотографом в образе балерины.
Рихард фон Крафт-Эбинг.
Крафт-Эбинг был австро-немецким психиатром и невропатологом, изучавшим человеческую сексуальность. Он является одним из основоположников сексологии и сексопатологии. В обязанности этого врача входило, помимо прочего, давать медицинскую оценку преступников. Пытаясь добиться милосердия в отношении некоторых поступков, которые не вписывались в пуританские правила Европы того времени, он пытался доказать, что некоторые из отклонений и нарушений психики требуется лечить, а не наказывать.
Актеры Льюс Вингфилд (слева) и Фредерик Робсон (справа).
Самой знаменитой книгой Рихарда фон Крафт-Эбинга стала «Половая психопатия», в которой врач собрал описание феноменального количества случаев сексуальных отклонений — и это во времена, когда публичное обсуждение этой темы было совершеннейшим табу. Врач даже написал свою книгу специально на латинском языке, чтобы прочесть ее могли только врачи. Однако скандал достиг даже Англии, где его резко осудили за «предание гласности грязного и отвратительного материала перед лицом доверчивого общества».
Неизвестный мужчина. 1870-е.
Женщины, переодетые в мужскую одежду, в том числе в одежду священника.
Так, в числе прочего, Рихард фон Крафт-Эбинг настаивал, что арестовывать за содомию неправильно — врач считал гомосексуальность болезнью и настаивал на ее лечении.
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