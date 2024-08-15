25 невероятно интересных и удивительных фактов о скандинавской мифологии

Всё самое интересное о скандинавской мифологии.
Однако, на самом деле, что ее можно изучать (причем, это будет интересно делать) годами. Прежде чем жители Северной Европы обратились в христианство, у них были свои высокоразвитая культура и интересный фольклор. То, что сегодня известно, как скандинавская мифология, представляет собой сложный комплекс религиозных историй, которые скандинавы передавали друг другу на протяжении веков.
1. Скандинавская мифология
Скандинавская мифология родом из Исландии./фото: dostoevskiy.cbscao.ru
Скандинавская мифология изначально передавалась на различных диалектах древнескандинавского - северногерманского языка, на котором говорили скандинавы в средние века, и который является предком современных скандинавских языков. Большинство этих древнескандинавских текстов были написаны в Исландии.
2. «Младшая Эдда»
Учебник скальдической поэзии Младшая Эдда./фото: bibliodyssey.blogspot.ru
Эти тексты включают в себя «Младшую Эдду», написанную в тринадцатом веке Снорри Стурлусоном и «Старшую Эдду» - сборник стихов из более ранних традиционных материалов, который был составлен в том же веке неизвестным автором.
3. Элементы скандинавской космологии
Единицы времени и элементы скандинавской космологии./фото: blog.wurzelwerk.at
Единицы времени и элементы скандинавской космологии считаются богами или прочими существами.
4. Асы и ваны
Асы./фото: forumrostov.ru
Викинги считали, что существуют два типа богов: асы и ваны. Но они также верили в других существ, таких как великаны, карлики и т.д.
5. Царство Хель
Богиня Хель./фото: benu-h.deviantart.com
Загробная жизнь - довольно сложное дело в скандинавской мифологии. Мертвые могли отправиться в царство Хель, которым правила одноименная богиня. Также их могли забрать валькирии в Валгаллу. Третий вариант – их выбирала богиня Фрейя для жизни в своем дворце Фолькванг. Критерии, согласно которым мертвые отправлялись туда или иначе, остаются загадкой.
6. Дерево Иггдрасиль
Трицентричная структура дерево Иггдрасиль./фото: liveinternet.ru
Норвежцы описывали свою вселенную, как имеющую трицентричную структуру. Скандинавы верили, что мир похож на три пластины или сферы, которые установлены друг над другом (с пространством между ними). Эти «пластины» удерживаются вместе на вершине гигантского дерева (Иггдрасиля).
7. Девять миров
Мир воинов богов Асгард./фото: concept-world.ru
В пределах трех сфер скандинавской вселенной есть девять миров, обрамляющих центральное космологическое дерево Иггдрасиль. Это Асгард (мир воинов-богов), Ванахейм (мир богов плодородия), Альфхейм (мир светлых эльфов), Мидгард (средний мир), Ётунхейм (мир великанов), Нидавеллир (мир гномов), Свартальвхейм (мир темных эльфов), Хель (царство мертвых), и Нифльхейм (другой мир мертвых).
8. Скандинавский бог Один
Бог Один./фото: ru.m.wikipedia.org
В скандинавских мифах Один является эквивалентом Зевса в греческой мифологии - он является отцом всех богов. У Одина только один глаз, потому что он обменял свой другой глаз на глоток из колодца мудрости, после чего получил огромные знания.
9. Тор
Бог Тор./фото: drwallpaper.com
Тем не менее, самым популярным богом среди скандинавов и по всему миру (благодаря Marvel) является Тор.
10. Война и справедливость
Бог войны и справедливости Тир./фото: manuscript.clan.su
Вторник был назван в честь скандинавского бога войны и справедливости, Тира. На французском, испанском и итальянском языках вторник назван в честь Марса, греко-римского бога войны.
11. Фрейр
Бог Фрейр./фото: moonslightmagic.com
«Викинги» - еще один популярный исторический телесериал, сюжет которого в значительной степени основывается на скандинавской мифологии и фольклоре. Персонажей «Викингов» часто посещают видения Одина и они молятся нескольким норвежским богам, таким как Тор и Фрейр, среди прочих.
12. Валькирия
Посмертная провожатая./фото: fb.ru
В скандинавских мифах валькирия – женщина, которая приходит на поля сражений и забирает оттуда павших воинов в Валгаллу. Во время Второй мировой войны группа немцев, вступивших в заговор с целью свержения Гитлера, назвали свой секретный план «Операция Валькирия».
13. «Асатра»
Одинизм./фото: учпроект.рф
Вопреки распространенному мнению, большинство скандинавской мифологии было настоящей религией для многих людей, особенно в скандинавских странах и Центральной Европе, даже сегодня. В Исландии эту вера, как правило, называют «Асатру», в то время как в Америке – «Одинизм».
14. Аск и Эмбла
Проотец Аск и проматерь Эмбла./фото: ltalk.ru
Согласно скандинавской мифологии, первыми людьми были Аск и Эмбла, а не Адам и Ева.
15. «Властелин колец»
Гэндальф срисован с Одина./фото: hypable.com
Толкиен признал, что «Хоббит» и «Властелин колец» находились под сильным влиянием скандинавских мифов. К примеру, образ Гэндальфа был срисован с Одина.
16. Дед Одина
Дед Одина Бури./фото: mirtesen.ru
Дед Одина возник из камней соли, которые постоянно лизали коровы. Весьма нетривиальное происхождение бога.
17. "Кольцо Нибелунгов"
Кольцо Нибелунгов в Астане./фото: look.tm
Скандинавская мифология вдохновила Рихарда Вагнера написать четыре эпические оперы, которые составляют цикл «Кольцо нибелунга».
18. Боге мщения Видар
Смерть Фенрира./фото: ekabu.ru
Мало кто даже слышал о боге мщения Видаре. Несмотря на то, что он практически неизвестен за пределами Скандинавии, в скандинавских мифах Видар прославился тем, что отомстил за смерть своего отца Одина в Рагнарёке, убив волка Фенрира.
19. Боги скандинавского пантеона
Скандинавский пантеон./фото: e-reading.mobi
Во Вселенной Marvel, как знают большинство поклонников комиксов, боги скандинавского пантеона играют существенную роль. Особенно выделяется Тор, который встречается чаще всего среди супергероев в комиксах этой компании.
20. Гевьон
Богиня Гевьон./фото: mahaon-ysh.livejournal.com
Кроме того, в соответствии с некоторыми норвежскими текстами, богиня Ран также могла претендовать на тех, кто умирает в море, а богиня Гевьон - на умерших девственниц. Также в скандинавской мифологии были упоминания о реинкарнации.
21. Рагнарёк
Битва в конце времен./фото: titanquest.org.ua
В скандинавских мифах описывается битва в конце времен под названием «Рагнарёк». В этой апокалиптической битве между богами и великанами будет участвовать все живые. Почти вся жизнь погибнет, а девять миров будут уничтожены.
22. Биврёст
Радужный мост Биврёст./фото: wikia.com
Как некоторые могли заметить, в комиксах о Торе или фильмах Marvel есть мост между Мидгардом (миром людей) и Асгардом (миром богов). Этот мост называется Биврёст и является единственным способом попасть в Асгард.
23. Жена Одина
Жена Одина Фрейя./фото: izzhizni.ru
Жена Одина по имени Фригг или Фрейя на сегодняшний день является самой известной скандинавской богиней. Она покровительствует браку и материнству. Также считается, что она якобы знает судьбу каждого человека, но никогда не рассказывает ее никому.
24. «Игра престолов»
Перепевка скандинавской мифологии./фото: liveinternet.ru
Возможно, один из самых успешных телевизионных сериалов нашего времени, «Игра престолов» имеет четкие отсылки на скандинавскую мифологию. Его создатели открыто признали, что североевропейский фольклор был основным источником вдохновения их сериала.
25. Too Human
Компьютерная игра Too Human./фото: compforgames.ru
Сюжет популярной компьютерной игры Too Human основан на скандинавских мифах. В нем боги интерпретируются, как кибернетически улучшенные люди.
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