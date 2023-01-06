Любопытно об Африке

Правда ли, что африканцы едят бананы, почему близнецов и альбиносов считают колдунами, в чем ошибались первые европейцы, попавшие на континент, тайна местных языков и другие вещи, которые нужно знать об Африке…
1. Правда ли, что история человечества началась в Африке?
Современная наука полагает, что биологический вид Homo sapiens происходит из Восточной Африки. Именно здесь, в центральной части рифтовой долины, на территории Южной Эфиопии, Кении или Танзании, много тысячелетий назад родился первый человек, генетическое и физическое строение которого в целом соответствовало современному.
Генетические исследования доказывают, что все люди на Земле происходят именно от него (вернее, от них — ведь первых людей явно было двое). Эта милая пара, как полагают, проживала в высоких травах восточноафриканской саванны примерно 200 тысяч лет назад.
Оба наших первопредка были чернокожими: согласно правилу Глогера , уровень пигментации кожи человека зависит от тепла и влажности окружающего климата, так что жившие в Африке первые люди должны были обладать темной кожей, как и сегодняшние африканцы.
В то же время монголоидные и европеоидные обладатели светлой кожи растеряли свой пигмент в ходе тысячелетий, проведенных вдали от яркого солнца, в умеренных широтах. Но это случилось значительно позже эпохи первых людей: лишь спустя сто тысяч лет после генетических Адама и Евы их потомки вышли из Африки, чтобы отправиться в свое великое путешествие по планете.
2. Всегда ли Сахара была великой пустыней?
Когда-то Сахара была еще больше нынешнего . Но окончание последнего ледникового периода, ознаменованное в умеренных широтах вымиранием мамонтов и других крупных травоядных, в Африке выразилось в повышении уровня влажности и росте земель, пригодных для расселения человека.
Пустыня Сахара
Спустя всего лишь пару тысячелетий (для древнего человека не срок) после начала этого влажного периода Сахара по-настоящему зацвела: редкие оазисы превратились в плодородные долины, по ним потекли широкие полноводные реки, а крупнейшее озеро Центральной Африки — Чад — увеличилось в размерах почти в восемь раз. Все это позволило неолитическому жителю Африки довольно быстро заселить Сахару.
Когда примерно 7–9 тысяч лет назад в регионе Плодородного полумесяца, включающего Переднюю Азию и долину Нила, люди нашли способы возделывать первые зерновые культуры (пшеницу, ячмень, просо) и одомашнили скот, эти новейшие технологии того времени довольно быстро распространились по Африке к северу от экватора.
В дальнейшем Сахара вновь начала пересыхать и постепенно вернулась к исходному пустынному состоянию. Но нет худа без добра: переместившись в долину Нила, выходцы из нее создали первую на Земле цивилизацию — древнеегипетскую.
3. Давно ли африканцы питаются бананами?
Стереотипное убеждение, что африканцы жили исключительно промыслом падающих с неба бананов и манго, не соответствует действительности. Ни бананы, ни манго, как это ни удивительно, не являются местными культурами и были завезены в Африку сравнительно недавно. Бананы, например, приплыли вместе с переселенцами с островов Индонезии.
Зато африканцы придумали свои собственные сельскохозяйственные культуры: в Западной Африке одомашнили ямс (до сих пор весьма распространенное там кушанье) , дикий рис (не тот, что в Азии, но тоже очень вкусный), различные виды проса и масличную пальму.
Весьма вероятно, что в Африке был приручен и особый вид диких копытных — предки сегодняшних длиннорогих коров африканской саванны.
4. Действительно ли в Тропической Африке не существовало государств до прихода первых европейцев?
Так думали только сами первые европейцы. Когда в 1871 году на юге Африки были обнаружены гигантские руины Большого Зимбабве, ученые, путешественники и миссионеры, приезжавшие осматривать их, решили, что Зимбабве ни в коем случае не могли построить африканцы.
В европейских географических обществах говорили о том, что строителями столь масштабного каменного города должны считаться египтяне, римляне, финикийцы, арабы; что гранитная башня является акрополем древних греков, а овальный храм — руиной легендарных «копей царя Соломона».
Руины Большого Зимбабве
Лишь проведенные здесь позднее работы историков, археологов и этнографов доказали: Большой Зимбабве был столицей мощного южноафриканского государства, созданного народом шона в XII–XIV веках.
В Западной Африке с древности существовали государства, по могуществу превосходившие тогдашние европейские королевства. Например, Гана, о которой арабские путешественники писали, что «золото там растет, как морковь, и собирают его на восходе солнца».
Или империя Мали, чей повелитель Канкан Муса в 1324 году отправился в паломничество в Мекку, захватив с собой ни много ни мало тринадцать тонн золота для раздачи жителям ближневосточных городов. После его визита цены на желтый металл в Египте и на Ближнем Востоке обрушились минимум на десятилетие.
И наконец, крупнейшая из западноафриканских империй — Сонгаи, по размеру немногим превосходившая всю Западную Европу.
Восточная Африка видела славу и мощь Эфиопии, богатства городов-государств Занзибара и Килвы. На юге процветали государства Конго и Мономотапа. К началу раздела Африки европейцами в 1870 году на территории континента находилось не менее 40 вполне сформировавшихся государств — почти столько же, сколько сегодня.
5. Сколько рабов было вывезено из Африки?
Обычно называют цифру 10–12 миллионов человек, проданных в рабство из Западной, Южной и Восточной Африки в период с XVI по XIX век. Точные цифры вряд ли могут быть установлены, тем более что не менее 10–15 % рабов умирали еще в пути через океан. Но несчастных везли не только на американские плантации.
В Индийском океане давние традиции работорговли получили дополнительный стимул, и в XV–XVIII веках постоянно рос объем вывоза рабов с восточного побережья Африки в Персию, Аравию и Индию.
Экспорт невольников через Сахару в Египет и на Ближний Восток тоже не ослабевал: почти 90 % евнухов, ценившихся при дворах ближневосточных султанов и эмиров, вывозились в обмен на оружие из империи Канем-Борну, раскинувшейся по берегам озера Чад. Хороший евнух на Ближнем Востоке ценился в десять раз выше самых прекрасных рабынь.
Торговля людьми в равной мере лежала на совести как продавца, так и покупателя. Европейские державы редко захватывали рабов самостоятельно — в этом не было необходимости, ведь их охотно выставляли на продажу вожди прибрежных княжеств и племен, прекрасно понимавшие, что отправляют своих ближних на вечную каторгу или смерть. Мы не знаем, сколько из них испытывали при этом муки совести.
В Африке продажа в рабство вообще не считалась преступлением, эта традиция существовала здесь тысячелетиями и была пресечена лишь после того, как в середине XIX века торговля и владение людьми были объявлены вне закона в государствах Европы — Англии и Франции, а затем и в США.
Последней страной, где рабство было законодательно запрещено, стала именно та, что осталась вне европейского контроля, — Эфиопия. Рабство было отменено там лишь в 1942 году. Но и сегодня в некоторых районах континента, где центральная власть по-прежнему слаба, бытовое рабство продолжает существовать.
6. Сколько в Африке народов и языков?
Современная наука насчитывает на континенте не менее 2000 самостоятельных языков, притом что грань между языком и диалектом весьма размыта, а многие из них еще толком не изучены.
Нередко язык распространен не больше чем на пять-шесть деревень, и некоторые страны довольно скромного размера, например Камерун, населены народами, говорящими на нескольких сотнях языков. А народов (или этнических групп, как их точнее можно назвать) в Африке может быть вдвое или втрое больше.
Неудивительно поэтому, что большинство африканцев с детства свободно владеют несколькими языками: своим собственным, парочкой соседских, престижным языком всего региона, а также колониальным — английским, французским или португальским, на котором идет преподавание в школах и транслируются телепередачи.
Ученые, впрочем, полагают, что все это языковое многообразие происходит всего лишь от четырех великих языков-предков и, таким образом, может быть объединено в четыре крупные семьи: афразийскую (преимущественно в Северной и Восточной Африке), нигеро-конголезскую (в Западной и Южной Африке), нило-сахарскую (в Восточной и Центральной Африке) и койсанскую — самую загадочную семью языков.
7. В чем загадка «щелкающего» языка бушменов?
Самой небольшой — всего 30 языков, — но зато и самой необычной языковой общностью Африки является койсанская, на языках которой говорят живущие в южной части континента скотоводы-готтентоты (они называют себя кхой) и полукочевые охотники и собиратели — бушмены (сан).
Койсанцы представляют собой одну из самых интересных загадок Африки, и не только в области языка, но и происхождения. Согласно исследованиям генетиков, по своему строению геном койсанца резко противостоит геному всех остальных людей на Земле. Это может свидетельствовать о том, что предки бушменов и готтентотов были первой ветвью, отделившейся от родословного дерева всего человечества.
Бушмены разводят огонь
Койсанские языки прославились своими знаменитыми «щелкающими» согласными. Эти звуки действительно уникальны. Пощелкивания языком «ц-ц-ц», которые мы слышали от бабушки в качестве порицания за досрочно съеденное варенье, или щелчок языком о задние зубы, которым наездник подгоняет своего впавшего в задумчивость скакуна, мы не рассматриваем как звуки русского языка и не используем их в словах.
В койсанских же языках эти и другие щелчки (лингвисты называют их кликсами, от англ. clicks — «щелчки»), производимые с помощью губ, языка, неба и зубов, могут формировать целые слова и даже более частотны, чем обычные согласные звуки.
Кликсы бывают губными (похож на звук сухого поцелуя), зубными (как раз тот самый бабушкин звук с однозначным «не балуйся»), палатальными (задняя часть языка соприкасается с небом), альвеолярными (кончик языка прикасается к альвеолам над верхними зубами) и боковыми (участвуют язык, задние зубы и щека, это и есть звук жокея).
Перечисленные пять кликсов называют «основами», однако в большинстве койсанских языков к ним присоединяется еще и артикуляция, в которой участвуют голосовые связки, — и иногда количество этих артикуляций (или «исходов») едва не достигает двух десятков. Так что, например, в языке бушменов къхонг насчитывают не менее 70 щелкающих звуков.
О происхождении кликсов имеются различные гипотезы: весьма вероятно, что эти звуки были обычными для языка первобытного человека, а впоследствии исчезли везде, кроме Африки. Но не менее удивительным, чем щелкающие звуки, кажется и набор гласных в койсанских языках.
В том же къхонг, по некоторым подсчетам, гласных звуков 88 (в русском всего шесть). Они могут быть долгими, краткими, носовыми, произносимыми с гортанной и заднеязычной артикуляцией. Особую серию составляют так называемые шепотные гласные, требующие заметно меньшего участия голосовых связок при произнесении.
Лингвисты теряются в поисках ответа на вопрос, какую роль играет такое количество гласных звуков для функционирования языка и почему нельзя было обойтись их меньшим количеством. Возможно, эти загадки и есть следствие глубокой древности языка койсанцев, который некоторые ученые склонны считать остатком самого первого языка человечества.
8. Во что верят африканцы?
Несмотря на то что сегодняшняя Африка почти поровну разделена между христианами и мусульманами, ни те ни другие никогда не утрачивали своих древних традиций. Жители Тропической Африки издавна не отличались особой преданностью одной религиозной системе и не привыкли к суровым тоталитарным догмам религии, так полюбившимся европейцам или жителям Ближнего Востока.
Еще средневековые арабские хроники с горечью констатировали, что даже правители исламских государств Африки, формально приняв новую веру, продолжали участвовать в традиционных церемониях и не стесняли себя в еде в течение священного месяца Рамадан.
Они пренебрежительно относились к необходимости пятикратных ежедневных молитв и не понимали, зачем ограничивать себя четырьмя женами, когда можно завести сто сорок четыре.
В XIV веке мусульманин Ибн Баттута с возмущением писал о том, как дочери африканских правителей-мусульман танцевали на улицах города, не только не закрывая лиц, но и вообще обнаженными. Крестьяне же в массе продолжали придерживаться религии своих предков, и если даже ходили в мечеть, то от прежних верований отказываться вовсе не спешили.
Да и сегодня почитание предков, духов природы (камни, деревья и рощи, реки и озера), священных тотемных животных прекрасно уживается с посещением церкви или мечети. Многие африканцы полагают, что Христос выполняет просьбы безвозмездно, но не всегда и не сразу, тогда как местный дух Зангбето более пунктуален и оперативен, но слишком много берет взамен.
В Гане же многие традиционные жрецы используют в своих церемониях не только толченые черепа обезьян, амулеты и курения, но и Священное Писание. Для стопроцентного эффекта на всякий случай к ним могут присоединить и Коран.
В современном обществе вера и религия — вещи очень разные. Так, кто-то может вовсе не ходить в церковь и не знать толком ни одного православного праздника, кроме Пасхи, но при этом верить в Бога, а также в черную кошку, гороскопы и эзотерическое живое знание.
Кроме того, сфера действия сверхъестественных сил постоянно сужается: большинство из нас больше не считают молнию божественной дланью, а в заговоры, ворожбу и сонники верят только самые отчаянные энтузиасты.
В традиционном африканском обществе все по-другому. Сознание африканца вообще не предполагает разделения мира на естественное и сверхъестественное. Для него этих понятий просто не существует: мир богов, духов, людей и животных един.
Да, некоторые существа в нем невидимы глазу, но, как сказал житель Уганды, «клоп тоже невидимый, но никому же не приходит в голову говорить о его сверхъестественности». Тем более, добавил он после длительного размышления, духи могут показываться человеку в любом обличье, если захотят, а вот клопы никогда этого не делают.
9. Африка всегда славилась своим колдовством. Насколько оно сегодня распространено на континенте?
Практически любые беды, происходящие с человеком, семьей, городом или даже государством, в Африке по сей день приписываются колдовству. Падеж скота, отсутствие дождя, неожиданная смерть от болезни, гибель новорожденного ребенка или урожай зерна, съеденный птицами по недосмотру заснувшего сторожа, — все это имеет только одну причину: кто-то из недоброжелателей применил черную магию против жителей.
Это простое объяснение, как ни странно, действительно помогает не только понимать мир, но и справляться с трудностями. Если человек заболел, это всего лишь значит, что ночью на крыле летучей мыши в его дом прилетел колдун и вставил зловредный фетиш в его тело.
Смерть будет неминуемой, если только целитель (тот же колдун, только очень добрый) не сможет его достать. Целителю, впрочем, это обычно удается: после целого ряда церемоний и манипуляций с телом больного человека он ловко высасывает из жертвы колдуна пучок травы, птичьи перья или камни.
Такое лечение оказывает сильнейший психотерапевтический эффект на больного: ощущая себя заколдованным, люди нередко умирают просто от страха, после же процедуры «излечения» от колдовских чар пациент непременно поверит в выздоровление. Ну а если болезнь все же прикончит его, близкие будут знать: колдовские чары были слишком сильны, нужно было заплатить целителю больше денег.
С колдовством не может справиться даже XXI век. Законами целого ряда стран колдовство официально запрещено, на Сейшельских островах колдуны гри-гри объявлены вне закона и разыскиваются как самые настоящие преступники.
Правительства африканских государств создают специальные «лагеря ведьм», в которые свозят со всех концов страны колдунов и колдуний, изгнанных из своих домов сородичами. Колдунов часто находят среди увечных, хромых, глухих людей, ими почти неизбежно будут считаться альбиносы, нередко страх колдовства распространяется на детей-близнецов, которых во многих районах Африки считают предвестниками несчастья для общины.
Бывают случаи, когда под воздействием антиколдовской истерии, под прессом которой постоянно живет африканец, человек сам начинает ощущать себя колдуном или ведьмой. Но после проведения над ним определенного обряда чары рассеиваются, и вчерашняя ведьма будет всю жизнь считать себя излеченной.
10. Правда ли, что Африка наполнена множеством неведомых науке заболеваний?
Еще недавно перед лихорадкой Эбола прочие болезни Африки отступали в общественном мнении на второй план, но самыми тяжкими недугами на континенте продолжают оставаться малярия, желтая лихорадка, тиф, сонная болезнь (трипаносомоз), амебиаз, шистоматоз и, конечно, СПИД, по широте распространения которого Африка лидирует среди континентов.
Большинство болезней можно с легкостью предотвратить прививкой: это, прежде всего, брюшной тиф и желтая лихорадка. Но, к примеру, прививок от малярии не существует. Эта болезнь существует в тропических регионах Африки уже десятки тысяч лет, и ежегодно от малярии умирают от полутора до трех миллионов человек — в 15 раз больше, чем от СПИДа, и в 500 раз больше, чем от Эболы.
По некоторым подсчетам, каждые 30 секунд от малярии в Африке умирает ребенок. Вплоть до конца XIX века малярия убивала тысячи европейских переселенцев в Африку, пока открытие хинина не сделало победу над этой болезнью возможной.
Трипаносомоз, или сонная болезнь, передается той самой мухой цеце, которую хорошо знают и боятся все российские дети. Вообще-то, цеце охотится в основном за коровами и является причиной крупнейших эпидемий для скотоводов саванны. Но и для человека ее укус страшен.
Даже если трипаносомоз не лечить, смерть наступает только спустя несколько лет, однако современная медицина вооружена мощным арсеналом средств, позволяющих уничтожить болезнь практически на любой стадии. К тому же муху цеце можно легко отпугнуть не только репеллентами, но и просто-напросто свободной белой одеждой.
Другая прославленная африканская болезнь — амебиаз, или амебная дизентерия. Ее возбудителя, дизентерийную амебу, можно легко заглотнуть вместе с сырой водой.
Именно поэтому в Африке следует соблюдать осторожность с водой — пить ее только из фабрично закупоренных бутылок либо кипятить, а при отсутствии такой возможности обильно разбавлять таблетками хлора. Вода от этого приобретает стойкий отвратительный вкус, но зато сохраняет жизнь и здоровье. Ну а с заболеванием успешно справляются антимикробные препараты.
Прозванный «чумой XX века» ВИЧ, как полагают, возник у обезьян в Конго и был передан людям в конце XIX или начале XX века. Сегодня в мире около 34 миллионов ВИЧ-инфицированных, две трети из которых живут в Африке к югу от Сахары.
По счастью, болезнь уже миновала свой пик и количество людей, зараженных ВИЧ, постепенно спадает. Однако носителями вируса по-прежнему являются до 26 % населения Свазиленда, до 23 % населения Ботсваны и 17 % жителей ЮАР.
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