Почему форма корейских парашютистов вызвала неоднозначные реакции у американцев



Американская аудитория интернета изрядно посмеялась над северокорейским парашютистом (вернее над его формой), который попал в объективы камер во время торжественной церемонии, на которой присутствовал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Многие пользователи Сети даже пошутили о том, что в действительности супергерой Капитан Америка является корейцем и стоит отнюдь не на стороне США.


Вот такая странная форма. /Фото: Twitter.

Вот такая странная форма. /Фото: Twitter.

 

В сентябре 2021 года Северная Корея провела традиционный военный парад в присутствии первых лиц государства, включая председателя государственного комитета Ким Чен Ыны. При этом внимание журналистов привлек тот факт, что в этом году демонстрация вооруженных сил Северной Кореи произошло без показа баллистических ракет. Это обстоятельство было мгновенно расценено прессой, как жест мира и доброй воли от руководства изолированной страны. Многие эксперты также предположили, что в действительности Корея демонстрирует свою готовность к мирному диалогу.

 
На самом деле выглядят вот так. /Фото: ya.ru.

На самом деле выглядят вот так. /Фото: ya.ru.


 

Впрочем, куда больше внимания со стороны простых пользователей сети привлекла откровенно чудаковатая красно-синяя форма северокорейских парашютистов. Один из них попал в объективы камер журналистов во время торжественной церемонии. Еще несколько военных в комбинезонах были сфотографированы во время общения Кима с военнослужащими. На фотографии глава государства жмет парашютистам руки.

 
Служат даже женщины. /Фото: yaustal.com.

Служат даже женщины. /Фото: yaustal.com.

 

Многие пользователи Сети нашли ироничное совпадение в форме северокорейских военных и американского супергероя Капитана Америки.
Некоторые даже пошутили о том, что «кэп» в действительности является корейцем и при случае будет выступать на стороне коммунистов, а не американской демократии. Впрочем, едва ли стоит серьезно относиться к произошедшему. В конце концов, комбинезоны северокорейских парашютистов не более, чем специальная форма для официальных мероприятий.

 
Отличная штука. /Фото: karhu53.livejournal.com.

Отличная штука. /Фото: karhu53.livejournal.com.


 

