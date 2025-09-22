Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис»

Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шкалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию не так давно. Число погибших от тайфуна «Хагибис», вызвавшего массовое наводнение в Японии, выросло до 80 человек, количество пострадавших приблизилось к 400. Смотрим последствия буйства стихии.

Циклон привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря . (Фото Kyodo): Так выглядел «Хагибис» в Японии из космоса, 8 октября 2019. (Фото Japan Meteorological Agency ): А так он выглядел в префектура Миэ, Япония, 12 октября 20149. (Фото Toru Hanai): Знаменитые поезда Синкансен ушли под воду, 13 октября 2019. (Фото Kyodo ): Затопленная префектура Фукусима, 13 октября 2019. (Фото Kyodo): Спасатели вывозят попавших в ловушку людей, Нагано, 13 октября 2019. (Фото Kyodo): Полицейский автомобиль, префектура Мияги. (Фото Charly Triballeau): Перебои с электроснабжением в пострадавших районах до сих пор наблюдаются в 30 тысячах домов, без водопроводной воды остаются 95 тысяч домов. (Фото Carl Court ): Спасатель проверяет затопленный жилой район в Кавасаки. (Фото Kim Kyung Hoon):Еще спасатели. (Фото Kim Kyung Hoon): Поиск тел утонувших. (Фото Carl Court): Внутри одного из жилых домов. Отмывать долго. (Фото Jae C. Hong):Хрю. ( Фото Jiji Press):Спасателям проще ездить по улицам на лодках. (Фото Tomohiro Ohsumi): Откачка воды. (Фото Jiji Press): Встреча соседей по несчастью. (Фото Jae C. Hong):