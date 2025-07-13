Зачем в СССР на окнах домов были установлены бетонные «козырьки»

В советский период на сооружениях можно было увидеть необычные конструкции, которые действительно могли удивить всех. Например, существовали даже так называемые бетонные «козырьки», которые были установлены на окнах различных зданий. Ведь давно не секрет, что Советский Союз славился своими строительными технологиями и архитектурными решениями, которые разрабатывались с учетом комфорта и удобства граждан.
Бетонный «козырек» на здании/ Фото: avers35.ru
Например, бетонные «козырьки» на окнах были одним из многих примеров таких инноваций. Они представляли собой выступающую конструкцию, обычно выполненную из бетона, и располагались над оконным проемом. Их форма и размер могли варьироваться в зависимости от архитектурного стиля и дизайна здания. Но в чем же заключалась их функциональность? Давайте попробуем в этом разобраться.
На самом деле, такая конструкция, установленная на различных сооружениях, вызывала интерес и многие строили предположения о ее происхождении. Граждане даже придумывали различные теории, утверждая, что они могут служить защитой оконных проемов в непредвиденных ситуациях. Например, если произошел бы обстрел или мощный удар. Однако, такие фантастические теории скорее воспринимались как чисто вымышленные и не имеющие никакого обоснования.
Они нужны были для проветривания квартир / Фото: socialcafe.ru
Но если хорошенько осмотреть бетонный «козырек», можно заметить, что он состоит из двух половинок. Чаще всего они были выполнены из бетона, а между ними находилось прямоугольное отверстие. Но для чего оно нужно? Оказывается, что этому есть простое объяснение. На самом деле, эта конструкция использовалась для проветривания помещений.
В советский период было не мало проблем. Одна из них касалась слишком жаркой погоды. Это особенно ощущали те, кто проживал в регионах на юге страны. Очевидно, что в то время мало кто из людей пользовался кондиционером. Конечно они были, но покупали их далеко не все. Также существовали и вентиляторы, но они не могли в полной мере избавить человека от вопиющей жары. В такой ситуации большинство людей прибегали к приему проветривания помещений. Для этого они использовали эту незамысловатую конструкцию, установленную над оконной рамой.
Такая конструкция была эффективна в южных регионах / Фото:YouTube
А как же работала эта система? Оказывается, что в этом помогала простая аэродинамика. Эта конструкция в своем роде являлась аналогом крыла воздушного судна. Ведь давно известно, что более горячий воздух лучше встаёт вверх, чем прохладный. Когда открывалось окно, он быстрее уходил из квартиры. Таким образом создавался поток, и свежий воздух извне поступал внутрь дома. Если на маршруте этого потока разместить бетонный «козырек», то он помогал ускорять поднятие теплого воздуха. Поэтому свежий воздух попадал в помещение более быстро. В результате этого процесса время воздухообмена сокращалось.
Но на самом деле, даже здесь не все так просто. Многие эксперты считают, что такие «козырьки» не несли много полезности. По их мнению, данная конструкция не использовала на максимум свой рабочий потенциал. Ведь оптимально ее было использовать лишь на старых оконных рамах с небольшими форточками. Но позже появились пластиковые окна. Они, в свою очередь, заменили функцию таких тяжёлых «козырьков». Такие окна сами по себе создают аэродинамический эффект.
Пластиковые окна
В настоящее время эти конструкции являются лишь примером советской инженерной мысли. Ведь не секрет, что такие «козырьки» достаточно сложны в установке, поэтому с появлением новых технологий, они отошли на второй план и больше не используются в повседневной жизни.
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