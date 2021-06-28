Пойнт Немо: самое удаленное место планеты

Хотите убраться куда подальше от надоевшей работы, обязанностей и всех этих ежедневных забот, которые так выматывают к пятнице? Лучшего места вам не найти. Пойнт Немо, получивший название в честь подводника из книги Жюля Верна «20 000 лье под водой», расположен в 2 688 километрах от ближайшего берега. Сюда даже коллекторы не доберутся!









Где именно

Неожиданная находка

Автор

Привет из космоса

Великая свалка

Р’льех