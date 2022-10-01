Удивительный пещерный монастырь Ванис-Квабеби

В Грузии есть немало мест, о существовании которых вы могли даже не подозревать. В этой стране каждый клочок земли пропитан историей глубины веков. И среди таких клочков есть такие, которым на протяжении многих веков каким-то чудесным образом удаётся оставаться в тени Времени и людского внимания.







Я хочу рассказать об одном пещерном монастыре, который был основан более 1 000 лет назад и является обитаемым и по сей день. Именно с него пошло строительство более известных пещерных монастырей в этой округе.



Добро пожаловать в Ванис-Квабеби.







Находится он неподалёку от своего более известного собрата — пещерного города-монастыря Вардзиа. Но сюда не возят туристов целыми автобусами. Обычно здесь тихо и не бывает лишних глаз.







Информации по Ванис-Квабеби крайне мало. Немногочисленные источники дают скудную информацию о том, что он был основан в VIII веке, а в 1204 году в Ванис-Квабеби была построена защитная стена, остатки которой можно там увидеть и сейчас. Огромные валуны в человеческий рост защищали скромную жизнь монахов от набегов тюрков.







Удивительно, но монастырь сейчас обитаем. На нижних ярусах есть кельи, в которых живут монахи и трудники (мирские помощники). У них есть трапезная, небольшой клочок возделываемой земли с грядками, пара дружелюбных собак.

Жизнь в пещерах

«Встроенная» церковь

Церковь Святого Георгия

Каменный муравейник

Вардзиа

Пещерный фотограф