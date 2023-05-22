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Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Слэклайн или хождение по свободному канату — это разновидность экстремального вида спорта, когда канат свободно закреплен и значительно отклоняется от прямой линии не только вниз под действием силы тяжести, но и в обе стороны, вследствие усилий эквилибриста.

Чтобы сделать эти эффектные снимки экстремал и фотограф Брайан Мосбо совершил прогулку по канату на высоте 850 метров в окрестностях Рио-де-Жанейро.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио


Слово слэклайн происходит от англ. Slackline: slack — провисающий, слабый; line — линия.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Отличие от хождения по натянутому канату состоит в том, что вместо того, чтобы держать центр тяжести над канатом, эквилибрист должен ногами подводить канат под центр тяжести своего тела.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

История слэклайна началась в калифорнийской долине Йосемити в начале 1980-х годов. Два друга Адам Гроссовский и Джеф Еллингтон прошлись по цепям, ограждающим одну из местных парковок. Эта идея неожиданно быстро получила распространение.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Рекорд по высоте в слэклайне принадлежит Кристиану Шу, который прошел по канату над ущельем на высоте 1 км, что почти в точности равняется высоте трех Эйфелевых башен. Это было 3 августа 2006 на плато Кьераг в Норвегии.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Строго говоря, слэклайн на большой высоте называется хайлайном (highlining). Для этого вида лучше использовать страховку.

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Облака и Рио:

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

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Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

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Экстремальные виды спорта: слэклайн над Рио

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Экстремальные виды спорта: слэклайн над РиоПодписаться на мой Instagram

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