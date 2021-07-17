Кто учил царских детей, и почему педагоги не горели желанием заниматься с некоторыми из них

На детей из царских династий всегда возлагались большие надежды, ведь им предстояло со временем унаследовать трон и выполнять ответственейшую функцию – управлять государством. Для того чтобы быть достойными этой высокой миссии, наследники престола проходили через особую систему воспитания и образования. Наставниками цесаревичей становились выдающиеся личности – деятели культуры, учёные, священнослужители, военнослужащие.
Кому доверили обучение цесаревича Петра Алексеевича
Дьяк Зотов обучает царевича Петра Алексеевича грамоте. (Художник: Лебедев К. В., 1903 год)./Фото: i.ytimg.com
Будущий первый российский император лишился отца, не достигнув 4-летнего возраста. Тогда опеку над Петром взял новый монарх – Фёдор Алексеевич. Сам весьма образованный человек, царь Фёдор позаботился об обучении своего горячо любимого сводного брата и крестника. Первым наставником мальчику определили подьячего Никиту Зотова, чьи преподавательские способности были предварительно проверены выдающимся религиозным и культурным деятелем, богословом Симеоном Полоцким.
Зотов обучал цесаревича грамоте и письму, знакомил с Евангелием, Псалтирью, Деяниями апостолов. Он рассказывал Петру о выдающихся государственных деятелях и привил ему интерес к русской истории. В качестве иллюстраций использовались так называемые потешные книги с кунштами (картинками). По ним же Зотов знакомил своего подопечного с тогдашним европейским укладом жизни.
Продолжением обучения у Зотова предполагались риторика, философия, латынь, греческая грамота. Но смерть царя Фёдора и последовавшие за ней времена смуты помешали этому, и Петру І не удалось получить систематического образования. Однако пробелы в грамматике и орфографии государь с лихвой компенсировал широчайшими практическими навыками в различных ремеслах и военном деле, полученными от иностранцев.
Почему педагоги «не горели» желанием заниматься с Николаем Павловичем
Николай I был настоящим армейцем./Фото: ru.citaty.net
До четырёхлетнего возраста воспитанием будущего императора Николая I занималась придворная фрейлина Шарлотта Карловна фон Ливен, а после смерти его отца эту ответственную обязанность вменили генералу Матвею Ламздорфу. В курс домашнего обучения входили история, география, иностранные языки, экономика и юриспруденция. Гуманитарные науки давались будущему монарху с большим трудом. Преуспевал он только в том, что касалось военного дела.
Учителям было сложно справиться с воспитанником, который отличался непростым характером – задиристым, дерзким, драчливым. Нашла коса на камень – так можно было охарактеризовать сложившуюся ситуацию: Николай был вспыльчив и строптив, а Ламздорф отвечал на его грубости физическим наказанием. В ход шли розги, линейка, ружейный шомпол. В гневе генерал хватал воспитанника за ворот и бил о стенку. Вопиющий факт: мать мальчика, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, была прекрасно осведомлена о «педагогических» приёмах воспитания сына и не протестовала.
Кто оказал влияние на формирование личности Александра II Освободителя
Портрет М. М. Сперанского работы Василия Тропинина. /Фото: regnum.ru
Долгожданный продолжатель династии Романовых Александр Николаевич получил отменное образование. Личность и мировосприятие наследника престола формировались, в основном, под влиянием двух людей – отца, видевшего в сыне военного, и наставника – великого поэта Василия Жуковского, заботившегося о том, чтобы будущий монарх был человеком просвещённым.
Всесторонним развитием Александр II обязан таким выдающимся особам, как Михаил Сперанский, преподававший законодательство; географ и этнограф Клавдий Арсеньев; протоиерей Герасим Павский; академик Эдуард Коллинз. Постигать военные премудрости помогали генерал Павел Ушаков, который имел статус главного воспитателя, и капитан Карл Мердер.
Почему всесторонним образованием Александра III начали заниматься только тогда, когда ему исполнилось 20 лет
Правовед Константин Петрович Победоносцев./Фото: upload.wikimedia.org
Согласно традиции династии Романовых, Великий князь Александр Александрович, будучи вторым сыном в императорской семье, должен был посвятить себя военной стезе. Он не имел больших способностей к наукам, но не тяготился этим. Так как не предполагалось, что Великий князь Александр унаследует престол, то главный упор в образовании уделялся сферам, необходимым будущему полковнику или генералу.
Карьерные перспективы юноши изменила семейная трагедия: на 22 году жизни скончался его старший брат Николай, который был законным преемником отца. После этого статус наследника-цесаревича получил Александр Александрович. Так и вышло, что необходимое будущему государю образование Александра III началось, когда он перешагнул 20-летний рубеж.
Обучение наследника осуществляли лучшие представители профессуры Петербургского и Московского университетов и выдающиеся военные деятели. Юриспруденцию преподавал известный правовед Константин Победоносцев, человек незаурядного ума, один из самых влиятельных сановников Российской империи, впоследствии главный идеолог контрреформ Александра III. Большое влияние на формирование личности цесаревича оказали известный историк Сергей Соловьёв, лингвист Фёдор Буслаев, филолог Яков Грот, генерал Михаил Драгомиров.
Как педагогические подходы Даниловича повлияли на формирование личности цесаревича Николая
Григорий Григорьевич Данилович – воспитатель последнего русского царя Николая II, генерал от инфантерии./Фото: upload.wikimedia.org
Воспитанием и образованием последнего российского императора лично руководил его отец, Александр III Александрович. Учебная программа была тщательно продумана и рассчитана на 13 лет, 8 из них – гимназический курс и 5 – высшие науки. Изучение русской литературы и языка контролировал сам Александр III. Он же настоял на дополнительных занятиях по каллиграфии, чтобы в будущем императорская подпись сына выглядела достойно. Как говорится, положение обязывает: будущему правителю надлежало разбираться в экономических, военных и религиозных аспектах жизни своей державы. Поэтому со временем к перечню обязательных предметов добавились каноническое и финансовое право, политэкономия, богословие, история религии.
Среди преподавателей Николая особо выделялся генерал Григорий Данилович, профессиональный военный педагог. Под его руководством будущий государь прослушал курс лекций по военной истории, стратегии и тактике, артподготовке, фортификации, картографии. Бытует мнение, что некоторые современники негативно оценивали влияние генерала Даниловича на Николая Александровича. Якобы его психологическое давление на подопечного надломило формирующуюся личность юноши, сделав его скрытным и замкнутым. Однако большинство историков винят в этом отца, не сумевшего передать сыну твёрдость характера, и излишне холодную мать.
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