Ансамбль из шести взаимосвязанных небоскребов, изменивших горизонт Шэньчжэня

Архитектурная студия Farrells Architects завершила серию знаковых небоскребов, которая мгновенно стала узнаваемым символом нового района в самом сердце Шэньчжэня, проделавшего путь от скромной рыбацкой деревни до столицы небоскребов и Силиконовой долины Китая. Архитектурная композиция, получившая название One Excellence, состоит из четырех коммерческих зданий и двух жилых комплексов (сверхвысокой центральной башни и двух 180-метровых «воротных башен»), соединенных между собой множеством извилистых переходов, пандусов и даже воздушным мостом., учебы или домом для жителей нового района, рассчитанного на миллион человек.
1. Стремительное развитие китайского мегаполиса
Стремительный рывок в развитии городской структуры превратил бывшую рыбацкую деревню в один из крупнейших мегаполисов мира (этапы роста Шэньчжэня, Китай).
Всего 40 лет назад Шэньчжэнь, расположенный в китайской провинции Гуандун, был не более чем рыбацкой деревней, практически сросшейся с побережьем Южно-Китайского моря. Окруженный восточным берегом устья Жемчужной реки (через которое и соседствует с Гонконгом), за короткий период времени город настолько быстро разрастался, что сейчас насчитывает около 12,7 миллиона человек (официальная цифра!). При этом Шэньчжэнь стал не просто спальным районом, а превратился в крупнейший финансовый и технологический центр провинции и страны в целом.
Шэньчжэнь в начале 2000-х годов (Китай). | Фото: flickr.com.
Как и многие современные мегаполисы, Шэньчжэнь тяготеет к высотным зданиям, что вполне объяснимо в реалиях городов с таким количеством населения и сложным горным ландшафтом. Стоит отметить, что особые отношения города с высотными зданиями восходят еще к 1980 году, когда наметились предпосылки к планированию городской инфраструктуры.Китая Дэн Сяопин заявил, что полоса сельскохозяйственных и природных угодий вдоль границы с Гонконгом станет так называемой особой экономической зоной. А это означало, что компании получали больше возможностей с меньшим количеством ограничений плановой экономики, столь популярной в социалистических государствах.
Это был первый крупный эксперимент китайского правительства со свободными рынками со времен коммунистической революции 1949 года, повлекший за собой крупные инвестиционные вливания в экономику страны. Инвесторы из Гонконга и других стран мира устремились в этот регион, развернув грандиозное строительство заводов, различных предприятий и сопутствующей инфраструктуры, включая жилые массивы.
Теперь Шэньчжэнь может гордиться тем, что получил статус «Силиконовой долины Китая» и «столицы небоскребов» (Китай).
С самого начала градостроители решили, что это будет город небоскребов. Быстро разрастающийся Шэньчжэнь должен был стать частью ДНК соседнего Гонконга, чем и объясняется какое тяготение к высоткам. «Небоскребы Шэньчжэня действительно связаны с имиджем города. В период с начала 1980-х до начала 90-х годов в нем было больше высоких зданий, чем в любом китайском городе. Термин «скорость Шэньчжэня» был придуман со времен строительства самых ранних небоскребов города, когда Дэн Сяопин совершил свой первый визит в Шэньчжэнь. Лидер страны был очень взволнован скоростью, с которой строились высотные здания», – рассказывает профессор архитектуры Университета Гонконга Хуана Ду в своей книге «Создание Шэньчжэня: тысяча лет в мгновенном городе Китая».
Шэньчжэнь давно превратился в глобальный инновационный центр планеты (Китай).| Фото: saccsiv.wordpress.com.
Интересный факт от Novate.ru: Не один год, темпы строительства небоскребов
в Шэньчжэне поражали не только китайцев, но и весь мир. В среднем 5-6% от высотных структур, возводимых в разных уголках планеты, строились именно здесь, что само по себе является феноменом. Он объясняется тем, что Шэньчжэнь давно вышел за рамки своих производственных корней и стал центром сферы услуг, особенно в области технологий и дизайна. На сегодняшний день город, который часто называют «Силиконовой долиной Китая», является домом для огромных компаний, таких как Tencent и сети из тысяч небольших фирм, способствующих его развитию и процветанию. Такому всплеску развития и лидерству в количестве небоскребов в большей степени поспособствовало географическое расположение города и его рельеф. Занимая узкую полосу долины между горами и границей с Гонконгом, он стал лакомым кусочком для крупнейших компаний мира, стремящихся втиснуть как можно больше своих мощностей именно сюда.
2. Ансамбль из шести взаимосвязанных небоскребов от команды Farrells Architects
Проект от Farrells Architects стал победителем международного конкурса на лучший концепт архитектурного ансамбля (рендеринг One Excellence). | Фото: farrells.com.
В конце 2020 года специалисты архитектурной компании Farrells Architects, основанной британским архитектором-планировщиком Терри Фарреллом, открывшего филиал в Гонконге, завершила разработку крупнейшего в городе проекта One Excellence. Обширная программа предусматривала расширение пространств нового района Цяньхай (к западу от центра Шэньчжэня), в которое входило строительство композиции сразу из 6 взаимосвязанных небоскребов, которые должны были стать его доминантой. Столь трудоемкой и ответственной работе предшествовал международный конкурс на лучший дизайн комплекса, который должен был стать не просто украшением города, но и связать новый объект с окружающей застройкой и природным ландшафтом побережья.
Проект архитектурной композиции, призванной объединить имеющуюся застройку и природный ландшафт города (визуализация One Excellence, работа Farrells Architects). | Фото: farrells.com.
А разработке амбициозного проекта приоритет отдавался созданию комфортной среды обитания вместо того, чтобы просто затмить сверхвысотные здания, строительство которых поощрялось местными властями на протяжении последних 40 лет. При этом не забыли и о связи с окружающим ландшафтом, и о местных традициях, пусть они и относятся к эре примитивного ведения хозяйства. Стоит сразу оговориться, что обширный проект включает в себя четыре офисные башни и два жилых небоскреба, которые стилистически связаны между собой. Это первый проект, нацеленный на создание новой архитектурной и культурной традиции города, ведь до этого времени строительство небоскребов было изолированным и даже хаотичным. Проектировщики и застройщики не вырабатывали общее видение того или иного района, а возводили удобные для них здания или попросту устраивали соревнования, затмевая друг друга высотой и вычурностью форм.
Обтекаемые формы, обилие стекла, белые и сребристые цвета позволили создать динамичный образ, элегантно переплетающийся с побережьем (One Excellence, Шэньчжэнь).
Внедрение многоуровневой планировки позволило создать более свободное и объемное пространство без ущерба для конфиденциальности (концептуальный проект One Excellence). | Фото: farrells.com.
Чтобы органично вписать масштабную архитектурную композицию в окружающую городскую сеть и природный ландшафт, дизайнеры черпали вдохновение в природе и близости к набережной. Поэтому в экстерьерах зданий доминируют белый и серебристый цвета, а соединительные конструкции напоминают форму лент и волн, связывая структуру с близлежащим побережьем, привнося более мягкие и естественные нотки в горизонт города. Следуя главной идее органичной интеграции, здания не только имеют эстетически привлекательный внешний вид, они максимально взаимосвязаны с помощью скульптурных компонентов (лестницы, переходы, пандусы, крыша, мосты), которые изгибаются и «обнимают» небоскребы, создавая образ единого организма.
Многоуровневая структура комплекса позволила создать максимальное количество полезных площадей и большое разнообразие общественных пространств (One Excellence, Шэньчжэнь).
Воздушные мосты, ландшафтные карманы, переходы и подиум – все это стало связующим звеном между зданиями комплекса и городским пространством (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: saccsiv.wordpress.com.
Несмотря на то, что планировка вынуждена была следовать городской сетке и общему видению быстро расстающегося района, многофункциональный комплекс One Excellence выделяется из формального архитектурного контекста и брутальности, характерных для других сооружений Цяньхая и города в целом. При этом особо стоит отметить, что несмотря на ограниченность участка и высокую плотность застройки новый комплекс избавлен от привычного ощущения компактности и давящего чувства. Разработчики Farrells Architects использовали совсем другой подход к расстановке приоритетов, для обустройства общественных мест, офисов и жилищ, что позволило одновременно объединить их для социального взаимодействия, при этом создать индивидуальные зоны, позволяющие отрешиться от окружающей суеты и перенаселенности.
Обтекаемые формы зданий, плавные линии соединительных элементов согласуются с прибрежным ландшафтом района (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: archdaily.com.
Две жилые башни соединены между собой «небесным мостом», а их крыши стали дополнительной общественной зоной, смотровой и вертолетной площадками (One Excellence, Шэньчжэнь).
«One Excellence — это архитектурный пример того, как личные пространства могут быть созданы в рамках крупномасштабной городской планировки с высокой плотностью застройки. Многоуровневый уличный пейзаж – это общественное достояние, сплетающее воедино открытые пространства, площади, ландшафтные карманы, зоны отдыха, торговые павильоны, грамотно соединенные непосредственно с самими высотками», – характеризует свое видение организации новаторского типа организации городских пространств Конни Ван, руководитель крупномасштабного проекта. Разработанные компанией Farrells Architects уличные пейзажи действительно соединяют шесть башен с помощью зеленых насаждений, линий метро, многоуровневых маршрутов движения транспорта и пешеходных сетей, что позволило создать ультрасовременный город в городе с высокоразвитой инфраструктурой. Стоит отметить, что идея многоуровневого пейзажа переносится и на 27-й этаж двух жилых небоскребов, которые также соединены «небесным мостом» (он же «скульптурный клуб»), а также функциональными крышами, где организованы всевозможные зоны отдыха и смотровые площадки.
Озеленению территории и открытых террас комплекса уделили особое внимание (One Excellence, Шэньчжэнь).
Благоустройство выделенного участка началось с уровня улицы, где предусмотрено ряд торговых павильонов и пешеходных мостов под открытым небом, соединяющих воедино все здания и обеспечивающих рядом пространств предназначенных для приятного времяпровождения пешеходов. Отдельно позаботились и о месте доставки товаров, оборудования и обслуживания архитектурных структур, чтобы разграничить функционал «воздушных» и переходных пространств. Кстати сказать, технические соединительные структуры имеют такие же привлекательные формы и дополняют архитектурный ансамбль, органично перекликаясь с близлежащим заливом, создавая ощущение текучести, плавно преходящий в образ высотного комплекса.
Две 180-метровые высотки образуют символичные ворота (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: archdaily.com.
Далее следует подиум, также обеспечивающий общественными пространствами. Его проницаемая конструкция и меньшие размеры помогают уменьшить эффект теплового острова и позволяют воздуху естественным образом проходить через незакрытые пешеходные мосты и открытые станции метро, которых в зоне строительства предусмотрено аж 5. Такое обилие транспортных узлов поспособствует тому, что большинство работников и жителей этого «транзитно-ориентированного» комплекса смогут быстро и без проблем добираться до работы, что является большим плюсом для нового района, стремящегося увеличить количество горожан и посещаемость гостей.
«Ворота Цяньхай» стали культовым объектом и главным завлекательным элементом (One Excellence, Шэньчжэнь).
Жемчужиной, ставшего уже культовым, комплекса является пара 180-метровых надвратных башен, которая является главным завлекательным элементом и символичными воротами нового района. Каждый геометрический элемент на этих башнях сделан так, чтобы усилить привлекательность и вызвать стремление у горожан. По мнению дизайнеров, этому поспособствуют: эффектные сужения крыш зданий, футуристические архитектурные линии, выставленные напоказ ребра жесткости структуры, равно как и структурные особенности, подчеркивающие прочность и основательность строений, а также конструкция самих башен, представляющих собой портал, который дает посетителям возможность заглянуть в будущее Шэньчжэня. Две знаковые высотки обеспечивают физическую связь с близлежащим побережьем и являются символичными «воротами района Цяньхай». Стоит отметить, что несмотря на кажущееся сходство небоскребов, оно обманчиво. Каждая башня имеет отличающиеся друг от друга уникальные конструктивные особенности, но все же не отступают от общей идеи проекта, обеспечивая максимальную взаимосвязь с каждой структурной единицей комплекса.
