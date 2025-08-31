Ансамбль из шести взаимосвязанных небоскребов, изменивших горизонт Шэньчжэня

1. Стремительное развитие китайского мегаполиса

Стремительный рывок в развитии городской структуры превратил бывшую рыбацкую деревню в один из крупнейших мегаполисов мира (этапы роста Шэньчжэня, Китай).

Шэньчжэнь в начале 2000-х годов (Китай). | Фото: flickr.com.

Теперь Шэньчжэнь может гордиться тем, что получил статус «Силиконовой долины Китая» и «столицы небоскребов» (Китай).

Шэньчжэнь давно превратился в глобальный инновационный центр планеты (Китай).| Фото: saccsiv.wordpress.com.

2. Ансамбль из шести взаимосвязанных небоскребов от команды Farrells Architects

Проект от Farrells Architects стал победителем международного конкурса на лучший концепт архитектурного ансамбля (рендеринг One Excellence). | Фото: farrells.com.

Проект архитектурной композиции, призванной объединить имеющуюся застройку и природный ландшафт города (визуализация One Excellence, работа Farrells Architects). | Фото: farrells.com.

Обтекаемые формы, обилие стекла, белые и сребристые цвета позволили создать динамичный образ, элегантно переплетающийся с побережьем (One Excellence, Шэньчжэнь).

Внедрение многоуровневой планировки позволило создать более свободное и объемное пространство без ущерба для конфиденциальности (концептуальный проект One Excellence). | Фото: farrells.com.

Многоуровневая структура комплекса позволила создать максимальное количество полезных площадей и большое разнообразие общественных пространств (One Excellence, Шэньчжэнь).

Воздушные мосты, ландшафтные карманы, переходы и подиум – все это стало связующим звеном между зданиями комплекса и городским пространством (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: saccsiv.wordpress.com.

Обтекаемые формы зданий, плавные линии соединительных элементов согласуются с прибрежным ландшафтом района (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: archdaily.com.

Две жилые башни соединены между собой «небесным мостом», а их крыши стали дополнительной общественной зоной, смотровой и вертолетной площадками (One Excellence, Шэньчжэнь).

Озеленению территории и открытых террас комплекса уделили особое внимание (One Excellence, Шэньчжэнь).

Две 180-метровые высотки образуют символичные ворота (One Excellence, Шэньчжэнь). | Фото: archdaily.com.

«Ворота Цяньхай» стали культовым объектом и главным завлекательным элементом (One Excellence, Шэньчжэнь).