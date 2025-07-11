Левши и правши: любопытные факты и отличия

В природе случайностей не бывает. Каждая особенность строения и жизнедеятельности любого организма является результатом длительного эволюционного процесса, на который влияют внутренние (генетические) и внешние (средовые) факторы. Но прежде, чем говорить о человеке, хотелось бы заметить, что правши и левши есть и в животном мире.

Например, среди мышей примерно одинаковое количество правшей, левшей и амбидекстров (тех, кому не присуще выделение ведущей конечности). В популяциях кошачьих могут преобладать правши или левши, но амбидекстров меньше. Среди диких шимпанзе левшей в два раза больше правшей, а амбидекстры встречаются редко. В то же время в неволе большинство приматов — правши. Может быть, основной причиной их «праворукости» является процесс обучения и подражание человеку? Генетика играет немалую роль, но не все зависит только от нее. Так, мыши наследуют устойчивость навыка выбора ведущей конечности, но при этом сам выбор случаен: какой лапкой мышь впервые успешно выполнила задачу, ту она и будет использовать в дальнейшем. У приматов все не так просто. В процессе эволюции они овладели более сложными навыками, чем те же мыши. Следовательно, и разделение функций между полушариями головного мозга потребовало более четкого генетического закрепления. Даже при случайном выборе ведущей конечности, как у мышей, дальнейшее ее закрепление или изменение во многом зависит от внешних факторов, особенно обучения потомства орудийной деятельности. В частности, от предпочтения автора орудия или просто опыта старших. Уже простейшие примитивные орудия — олдувайские гальки — в основном предназначались для использования правой рукой.Таким образом, правши и амбидекстры получали преимущество над левшами, которым приходилось переучиваться. Обезьяна-левша То, какая рука будет ведущей, определяется уже во время внутриутробного развития, а точнее, в первом триместре беременности. Если мать испытывает стресс, может получиться так, что у ребенка станут ведущими левое полушарие и левая рука. Помимо стресса на это может повлиять экология . Причем «рукость» надо определять именно по отношению к доминантному полушарию. На самом деле левшами являются люди, у которых доминантные полушарие и рука находятся на одной стороне тела, левой, а не те, кто научился пользоваться левой рукой по каким-либо причинам. Кстати, за счет того, что левшам постоянно приходится изобретать свои способы освоения мира, они считаются более креативными. А вот статистический анализ частот сочетаний полушарности и «рукости» показывает, что лево- и праворукость меняются бессистемно, то есть очевидной эволюционной роли нет. Развитие человечества привело к появлению в обществе условностей. Люди, отличающиеся от остальных, нередко становились объектами для насмешек, а порой даже подозревались в связи с нечистой силой. Например, Петр I издал указ, согласно которому левши не могли считаться свидетелями в суде (о его неоднозначных указах «Моя Планета» подготовила тест — проверьте, насколько хорошо вы умеете отличать реальность от выдумки). Рыжих, левшей и уголовных преступников не допускали к причастию, не пускали в церковь. Во многих священных книгах написано, что левшество — от дьявола. В Советском Союзе неодобрение леворукости проявлялось в активном переучивании. В силу сохранения генетического разнообразия левши продолжают рождаться и сейчас, приблизительно в 15% случаев. Чаще всего они встречаются среди мужчин. Правда, эта закономерность характерна только для стран со все еще выраженным гендерным неравенством. Например, в Швеции, Норвегии и Финляндии, где влияние гендерных стереотипов наименее выражено, левши встречаются одинаково часто как среди мужчин, так и среди женщин. Существуют данные, что среди людей, пренебрегающих массовыми стереотипами (например, атеистов и приверженцев нетрадиционной ориентации) левшей больше. Вероятно, причина в том, что они не считают нужным скрывать свою «особость». Такая частота леворукости — результат генетических предпосылок и влияния биосоциальной среды, в том числе процессов обучения орудийной деятельности . В настоящее время ученые уверены, что леворукость не является патологией, но, чтобы позволить себе быть левшой, надо по-прежнему иметь определенную смелость и силу духа. Хотя иногда владение левой рукой может пойти на пользу. Особенно в спорте. Обычно спортсмены стараются не афишировать свои сильные стороны. Ни один не скажет: «Я готовлюсь использовать то, что я левша». Как правило, максимум: «Одинаково хорошо владею обеими руками». Тем не менее известно, что левшами являлись футболисты Валерий Лобановский, Олег Блохин, Пеле, Марадона. Немало левшей среди теннисистов. Но они скорее исключение. Спортсмены предпочитают отслеживать техники соперников, не полагаясь на статистику, а левши — держать свой козырь в рукаве.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!