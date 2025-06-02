Альтернативный способ декорирования участка

Земля на садовом участке тоже нуждается в украшении и может быть декорирована различными способами: декоративным газоном, украшением садовых дорожек плиткой, либо мозаикой, а также и декоративной отсыпка.







Она делается как из гальки, щебня и даже мраморной крошки, любых цветов. Этот вариант декорирования позволит создать любой рисунок на территории, которая будет под него отведена, сделать это не так сложно, а эффект от отсыпки получится просто невероятно привлекательным и экологичным.

Можно соединять материалыТакой способ декодирования подходит для отсыпки как для ландшафтного дизайна в целом, так и для создания сухих ручьёв, водоёмов и отсыпки зон для прохода, а также клумб и площадок, таких как зона барбекю, детская зона, площадки рядом с колодцами, бассейнами и местами отдыха.Для того, чтобы начать работы по отсыпанию декоративными материалами, необходимо правильно подготовить площадку. Часть земли, особенно если она имеет плодородный слой лучше снять, во избежание большого прорастания сорняков. Если отсыпка планируется на клумбе, в тех местах, где не будут произрастать цветы, следует заранее вытравить все корни ненужной растительности химикатами. После этого, земля под декоративными материалами засыпается песком, его толщина должна быть около 5 сантиметров. Это необходимо для создания так называемого дренажного слоя, чтобы вода после дождя не застаивалась и не размалывала рисунок.Место нужно подготовитьПосле песка идёт геотекстиль, лучше взять чёрного цвета, чтобы он также по максимуму не пропускал много воды и не создавались хорошие условия для прорастания травы и сорняков. Теперь можно приступать к укладке декоративного материала. Это не обязательно должен быть камень, также подойдут кирпичная крошка, мраморная крошка, галька, шишки и шелуха орехов, а также высушенная кора.Толщина слоя декоративного материала также должна составлять пять сантиметров, это оптимально для того, чтобы полностью укрыть землю и скрыть всё, что находится под ней. Это самый правильный и классический способ сделать декоративную засыпку на участке. Однако, сам материал может разниться, и это зависит не только от стиля ландшафтного дизайна, но и от особенностей участка и земли.Гравий — подходящий материал для отсыпки.Мраморный щебень — это самый часто используемый материал, он есть разных цветов и оттенков, а также размеров. Но больше всего применяется белый и серо-голубой цвета. Они создают приятный глазу контраст с зелёной травой или растениями на клумбах. Однако и у него есть свои особенности, ведь это мягкая порода, которая не предназначена для пешеходных зон и парковочных. Материал быстро разрушится от частого проезда по нему колёсами. Для отсыпки пешеходных дорожек также неправильным выбором будет щебень. Это очень острые камешки которые кроме того, что начнут портить обувь, ещё и могут порезать лапы домашних питомцев. Так что наиболее оптимальным вариантом могут стать галька и гравий, их края более закруглённые, они мельче, а выбор цветов также очень большой.ГалькаКогда же дело касается парковки для автомобилей, стоит понимать, что время от времени проезда на авто материал придётся разравнивать, как бы плотно он не лежал в земле. Тут материал тоже важен, если взять плоский щебень, то он начнёт застревать в протекторах шин, зато очень хорошо сланцевые породы пропускают воду. А вот мраморная крошка со временем теряет свой цвет, пачкается и блекнет, придётся подсыпать новую. Искусственно окрашенный щебень — тоже хороший выбор, краска с него не смывается, потому что наносится на производстве, цвет остаётся ярким долгое время. Безусловно, это не самый экологичный вариант, потому что используемые химикаты и позволяют сохранять камни в надлежащем виде. Но если взять природный камень, то он точно не выцветет, а также станет очень экологичным решением. При желании можно подобрать очень необычные цвета и у природных материалов, они будут ничуть не хуже искусственных.Для того, чтобы сохранить форму засыпки как можно лучше и дольше, реже её обновлять и разравнивать, а также избегать наплыва грунта и размыва от дождя, нужно установить небольшие бортики по краям засыпанной гравием, галькой или камнем площади. Это может быть тротуарная лента, бордюр, большие камешки, кирпичи или даже низенький декоративный заборчик. Главное, чтобы он подходил к рисунку и форме камней. Но самый хороший вариант, который не будет отвлекать от красоты засыпки — это, поликарбонат прозрачного цвета. Всего 15 сантиметров будет достаточно, безусловно сам материал должен быть максимально тонкий, и точно не тот, что используется для создания крыш и парников.Мраморная крошка — самый дорогой материал.Сам будущий рисунок, волн, абстракции, животных или цветов можно внести мелом или даже мылом на геотектиль, и засыпать теми цветами, которые будут присутствовать в конечной композиции постепенно. Важно следить за тем, чтобы цвета материала не смешались в процессе. Можно также смешивать материалы, если позволяет месторасположения и почва, не обязательно использовать только один щебень. А шишки отлично будут сочетаться с корой. Они также являются отличной мульчей, а главное полностью природного происхождения. Их можно разложить у приствольных кругов и на клумбах, а также дорожках. Шишки могут быть цельные или измельчённые, превращенные в мульчу, для растений самое то. Они аналогичны древесной мульче, выполняют те же важные функции: помогают удобрить почву, защищают её от перегнивания, а также и корни от пересыхания, дренируют, защищают корни от гниения, согревают их же во время заморозков, и особенно это касается весенних и осенних, когда земля ещё не покрылась снегом в достаточной мере.Красивый рисунок из разных цветов и материаловНо даже здесь есть разница между еловым и сосновыми шишками. Сосновые намного дольше сохраняют свою форму и вид, чем еловые. Уже через два года придётся практически полностью перестилать насыпку из еловых, а вот сосновые кроме своей долговечности ещё и нормально переносят разнообразные перепады погоды. Во время дождя: снегопада или при холодных температурах они закрываются, а во время солнца открываются. Даже вид засыпки при этом будет меняться, а менять материал при этом не потребуется.Большие камни лучше всего подходят для создания красивых бордюров не только у садовых дорожек и клумб, но и у ручьёв и природных водоёмов, делая им красивые берега, а всю композицию куда более завершённой. Речная галька и кора тоже хорошо смотрятся рядом, но только если между ними есть разного рода разделители, даже прозрачный поликарбонат. В коре можно посадить хвойные деревья, а рядом с галькой в тёмной земле цветы на расстоянии. Белый щебень и тёмная галька помогают создавать разнообразные рисунки из-за своих контрастных цветов и материалов, всё зависит от видов и фракций. Также хорошо смотрятся вместе кирпичная крошка и щебень. А вот самый дорогой из материалов — мраморная крошка и правда сделает весь участок более эксклюзивным и смотреться будет словно сплошное полотно. При желании, такой отсыпкой можно отделать даже каменный заборе, который хочется украсить, приклеить к нему материал в виде милых животных, щей, ящериц или стрекоз, чтобы оставить природную составляющую даже в рисунке.Отсыпка из шишекНо даже просто засыпанная шишками клумба уже будет смотреться достаточно интересно и фактурно, а для большей красоты можно положить декоративную корягу. Но кроме этого довольно легко создать простой извивающий ручеёк из шишек или большой синей гальки, который будет проходить между клумб, делая всё композицию сада единой. Рисунки из камней могут также быть самыми разными, от простых бабочек, сердечек и геометрических фигур, до использования трёх и более цветов для создания абстрактах или переливающихся картин. Например, в шахматном порядке или в виде спирали, где прямо на этой картине и будут произрастать зелёные растения.Украшение забора камнем