7 способов приготовить фаршированный перец так, чтобы его уплетали и взрослые, и дети

Если классический фаршированный мясом и рисом перец больше не впечатляет своими вкусовыми качествами, и душа требует разнообразия, тогда эти оригинальные рецепты специально для вас. Здесь среди представленного разнообразия каждый сможет отыскать что-то полезное и вкусное для себя.
1. Перец, фаршированный яйцами и грибами
Перец, фаршированный яйцами и грибами. \ Фото: google.com.ua.
Вы когда-нибудь пробовали перец, фаршированный грибами и яйцами? Нет? Тогда пришло время сломать стереотипы о классическом рецепте и попробовать приготовить что-то новое и оригинальное. Это блюдо приятно удивит своим вкусом и ароматом даже тех, кто скептически относится к подобной еде.
Ингредиенты:
• Болгарский перец - 2 шт;
• Сыр твердый – 100-150 г;
• Яйца – 4 шт;
• Шампиньоны - 50–70 г;
• Соцветия брокколи - 100 ;
• Кайенский перец - ¼ ч. л;
• Соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Невероятно вкусно. \ Фото: russkayakuhnya1.ru.
Способ приготовления № 1:
• Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать;
• Грибы и брокколи равномерно нарезать и смешать с яйцами;
• Посолить, поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перегородки;
• В каждую половинку выложить начинку из грибов, яиц и брокколи;
• Выложить перцы на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
Способ приготовления № 2:
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перегородки;
• Отправить половинки перца в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут;
• Пока перец запекается, стоит нарезать кубиками грибы;
• Посолить и поперчить;
• И обжарить их на сковороде на растительном масле до образования румяной корочки;
• В запечённые половинки перца выложить начинку из грибов;
• Посыпать тёртым сыром и сверху в каждую половинку вбить по яйцу;
• Отправить половинки перца в духовку на 15 минут;
• При желании подавать со свежей зеленью.
2. Перцы, фаршированные по-мексикански
Перцы по-мексикански. \ Фото: bigmir.net.
Фаршированный перец по-мексикански – ещё один оригинальный рецепт данного блюда, который придётся по вкусу практически всем членам семьи.
Ингредиенты:
• Болгарский перец - 3 шт;
• Фарш говяжий/ или кусок говядины (или любой другой по вашему желанию) - 400 г;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Чили - 1/4 ч.л;
• Соль по вкусу;
• Чёрный молотый перец - 1/4 ч.л;
• Листья салата - 50 г.
Фаршированный перец по-мексикански. \ Фото: g8ozd.ru.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко нарезать;
• После обжарить его на оливковом масле;
• Чеснок измельчить и отправить к луку;
• Фарш (если у вас кусок мяса, то его стоит нарезать мелким кубиком) отправить на сковороду к луку с чесноком;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить до образования лёгкой румяной корочки;
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перепонки;
• Выложить половинки перца на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Каждую половинку наполнить начинкой из фарша;
• Щедро посыпать тёртым сыром сверху и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут;
• Готовый перец подавать на свежих листьях салата.
3. Перец, фаршированный тунцом и помидорами
Фаршированный перец тунцом и помидорами. \ Фото: diets.ru.
Это блюдо способно удивить даже заядлого гурмана своим необычным сочетанием ингредиентов. Нежный сочный тунец, что тает на языке, пикантный вкус зелёного лука с приятной кислинкой помидоров создают яркий ансамбль и феерию вкуса.
Ингредиенты:
• Консервированный тунец - 150 г;
• Сыр Чеддер - 100 г;
• Сладкий перец - 3 шт;
• Каперсы - 2 ст.л;
• Помидоры - 2 шт;
• Томатная паста - 2 ст.л;
• Зелёный лук - 2 пера.
Вкусно и необычно. \ Фото: domos.ru.
Способ приготовления:
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перепонки;
• Обжарить на гриле со всех сторон примерно 5 минут;
• Лук измельчить;
• Помидоры нарезать кубиком;
• В миске соединить половину тёртого сыра, томатную пасту, мелко нарезанный лук, тунец, каперсы и помидоры;
• Половинки перца заполнить начинкой;
• Посыпать сверху остатками тёртого сыра;
• Отправить перец на гриль ещё на 5 минут.
4. Перец, фаршированный сыром и беконом
Фаршированный сыром и беконом перец. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Сочный, ароматный бекон и золотистая корочка сыра станут главным акцентом данного блюда, перед которым так сложно устоять.
Ингредиенты:
• Небольшой сладкий перец - 8 шт;
• Козий сыр - 100 г;
• Бекон - 6 ломтиков;
• Яйца - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Зелёный лук - 3 пера;
• Чёрный молотый перец - 1/4 ч.л;
• Соль по вкусу.
Перец с сыром и беконом. \ Фото: kolodiyfood.blogspot.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Чеснок измельчить;
• Сыр нарезать или натереть на крупной тёрке;
• Бекон нарезать равномерными кусочками;
• Все ингредиенты смешать с яйцами;
• Слегка посолить и поперчить;
• С перца срезать ножки и удалить аккуратно серединку с семенами и перегородками;
• Нафаршировать перец ранее приготовленной начинкой;
• Выложить перец на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
5. Перец, фаршированный шпинатом и сыром
Перец с начинкой из шпината и сыра. \ Фото: anews.com
Такой сочный и ароматный перец придётся по вкусу тем, кто отдал свое предпочтение здоровой пище и соблюдает диету.
Ингредиенты:
• Болгарский перец - 3 шт;
• Рикотта - 150 г;
• Пармезан - 50 г;
• Шпинат - 200 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Перец со шпинатом и сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук измельчить и обжарить на оливковом масле до полупрозрачности;
• Чеснок измельчить;
• Шпинат мелко нарезать и добавить вместе с чесноком к луку;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать и обжарить около 2 минут;
• После добавить рикотту;
• Перец разрезать пополам;
• Удалить середину и перепонки;
• Половинки заполнить начинкой из сыра, лука и шпината;
• Сверху посыпать тёртым пармезаном;
• Отправить перцы в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
6. Перец, фаршированный курицей по-итальянски
Фаршированные перцы по-итальянски. \ Фото: gastronom.ru.
Ещё одно блюдо, которое стоит попробовать приготовить. Нежное куриное филе, ароматные прованские травы, несколько сортов сыра – всё это и многое другое идеально подчёркивают вкус друг друга, делая начинку более яркой и насыщенной.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 300 г;
• Куриный бульон - 70 мл;
• Моцарелла - 150 г;
• Рикотта - 100 г;
• Болгарский перец - 4 шт;
• Прованские травы - 1 ч.л;
• Базилик - 1/3 пучка;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Соль - 1/4 ч.л;
• Чёрный молотый перец по вкусу.
Перец, фаршированный курицей. \ Фото: eda.ru.
Способ приготовления:
• Филе натереть приправами и солью;
• После обжарить его на оливковом масле до готовности;
• Дать мясу остыть и нарезать его кубиками;
• Помидоры также нарезать мелким кубиком;
• Рикотту размять вилкой и смешать с филе, помидорами, с мелок нарубленным чесноком и базиликом;
• Посолить и поперчить;
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перепонки;
• В каждую половинку положить начинку;
• Посыпать сверху моцареллой;
• Фаршированные перцы выложить в форму для запекания;
• Налить туда же бульон;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
7. Перец, фаршированный креветками
Перец, фаршированный креветками. \ Фото: self.com.
Кто бы мог подумать, что помимо классических рецептов существуют и экзотические. Перец, фаршированный креветками – блюдо, которое удивляет и одновременно вгоняет в ступор, вызывая любопытство и желание поскорее попробовать.
Ингредиенты:
• Небольшой сладкий перец - 9 шт;
• Креветки (желательно очищенные) - 400 г;
• Соус Песто - 3 ст.л;
• Паприка - 1/4 ч.л;
• Лимон - 1/2 шт;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Пикантный перец с креветками и сыром. \ Фото: vannadecor.ru.
Способ приготовления:
• Креветки очистить и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Дать слегка остыть и мелко нарубить мясо;
• После смешать рубленное мясо креветок с соусом, лимонным соком, приправами и солью;
• Перец разрезать на половинки;
• Удалить семена и перепонки;
• Половинки заполнить начинкой;
• И отправить в холодильник на 30 минут.
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