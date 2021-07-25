У вас есть 3 секунды на ответ: что вы забрали бы из горящего дома?

Если бы случился пожар, что бы вы спасли от огня в первую очередь? Это вечная дилемма между тем, что дорого кошельку и сердцу, и выбор очень точно отражает жизненные приоритеты. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Автор блога theburninghouse.com задал этот вопрос своим читателям, и вот что они ответили.
Имя: Зоуи Забель
Возраст: 19
Страна: Техас
Занятие: в основном журналистика, немного фотография
Список:
ее зовут Чиппи, и она очень важна для меня;
я бы также спасла свое любимое ожерелье и телефон, чтобы вызвать подмогу.
Имя: Ван Даль Клэр
Возраст: 58
Страна: Бельгия
Занятие: няня
Список:
мое первое ручное стеганое полотно;
коробка со старыми семейными фотографиями;
бритвенная ступка моего отца и часы моей мамы;
игрушечный медведь, которого брат подарил, когда мне было 10;
свидетельство о браке моих родителей;
моя любимая книга.
Имя: Элайджа
Возраст: 18
Страна: Австралия
Занятие: студент
Список:
фотоаппарат;
пластинка Суфьяна Стивенса;
книга «Обитатели холмов» Ричарда Адамса;
книга «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя;
кошелек;
перьевая ручка;
связка ключей;
бритва;
наушники;
мобильный телефон;
книга «Гордость и предубеждение» Джейн Остин;
ноутбук.
Имя: Альберто
Возраст: 23
Страна: Испания
Занятие: режиссер, химик
Список:
мои глаза: пленочная видеокамера и принадлежности;
мои руки: склеечный пресс и блокнот;
мои воспоминания: все пленки, которые я смогу взять;
книга «Потерянный рай» Джона Милтона;
книга «Жизнь в лесу» Генри Тора;
некоторые книги Стэна Брэкиджа.
Имя: Дарио Лупини
Возраст: 21
Страна: Франция
Занятие: студент
Список:
моя электрогитара (ведь что за жизнь без музыки?);
книга, которую я так и не дочитал;
блокнот и кое-какие зарисовки;
кошелек, который мама привезла мне из Мексики;
штопор;
дедушкины очки;
мобильный;
пленочный фотоаппарат;
кепка в цветочек, подарок брата;
мои десятилетние часы;
скейт.
Имя: Нелли Шрергардус
Возраст: 71
Страна: Бельгия
Занятие: пенсионер
Список:
старая коробка из-под чая;
нож;
мои очки;
фото моей семьи и фото бабушки с дедушкой;
ключи от дома;
ключи от машины;
мой фотоаппарат.
Имя: Лигия Матос Рибейро
Возраст: 33
Страна: Португалия
Занятие: архитектор, преподаватель китайской йоги и боевых искусств
Список:
ключи от машины;
мобильный;
ноутбук;
любимые книги;
любимые музыкальные альбомы;
любимые фильмы;
паспорт;
чемодан;
фотоаппараты;
серебряные браслеты;
мои счастливые маленькие игрушки;
карманные часы моего дедушки;
черный ремень;
белый меч.
Имя: Леонардо Мьон
Возраст: 20
Страна: Бразилия
Занятие: студент (журналистика)
Список:
моя любимая деревянная игрушка;
ноутбук;
заметки и письма от моих родителей и девушки;
солнечные очки моей бабушки;
укулеле;
картинки из детства;
мобильный;
кошелек;
часы, которые мой отец сохранил для меня со времен своего выпуска из университета.
Имя: Ди Аллермерш
Возраст: 39
Страна: Бельгия
Занятие: служащий
Список:
фото дочери;
бутылка кальвадоса;
наушники;
часы;
книги.
Имя: Любош
Возраст: 31
Страна: Чехия
Занятие: разработчик
Список:
диплом;
часы;
швейцарский нож;
ключи;
налобный фонарь;
паспорт;
водительское удостоверение;
кошелек;
свадебное кольцо;
электронная книга;
блокнот;
мобильный;
фотоаппарат;
внешний жесткий диск с фотографиями.
Имя: Агнешка
Возраст: 20
Страна: Канада
Страна: студент (виноделие)
Список:
винтажный чемоданчик;
скетчбук;
секатор;
подписанный экземпляр книги «Сараевский дневник» Нади Халилбегович;
старые семейные открытки;
2 фотоальбома;
старые винные этикетки, которые я нашла на улице;
швейцарский армейский нож;
кошелек и ключи;
кольцо из розового коралла моей бабушки;
духи другой моей бабушки;
винтажные издания книг Сенкевича;
мой личный дневник;
несколько фиников (ведь я бы проголодалась).
Имя: Калео Дарлинг
Возраст: 19
Страна: США, Гавайи
Занятие: студент
Список:
ноутбук;
книга рецептов польской кухни;
книга из библиотеки (я очень боюсь, что не смогу вернуть ее);
бикини;
все мои любимые детские фото;
портреты меня и моей семьи;
украденная семья камней;
гильзы;
кошелек (подарок) и мешочек для монет из Конго;
сумочка Michael Kors;
блокнот и ручки в керамическом стаканчике, который я (что удивительно) до сих пор не разбила.
Имя: Томас Ауэр
Возраст: 21
Страна: Чехия
Занятие: фотограф и студент
Список:
ружье;
ноутбук;
мобильный;
фотоаппарат;
портмоне с документами;
внешний жесткий диск с фотографиями;
мой немецкий пойнтер Ара.
Имя: Сильвия
Возраст: 18
Страна: Испания
Занятие: студентка
Список:
шляпа Шерлока;
альбом с детскими фото;
альбом для зарисовок;
набор карандашей.
Имя: Ева
Возраст: 17
Страна: Франция
Занятие: студент
Список:
рюкзак;
блокнот;
внешний жесткий диск;
очки;
фотоаппарат;
объектив 50 мм;
парфюм;
сумочка;
пластинка Сержа Генсбура.
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