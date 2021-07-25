У вас есть 3 секунды на ответ: что вы забрали бы из горящего дома?

Если бы случился пожар, что бы вы спасли от огня в первую очередь? Это вечная дилемма между тем, что дорого кошельку и сердцу, и выбор очень точно отражает жизненные приоритеты. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Автор блога theburninghouse.com задал этот вопрос своим читателям, и вот что они ответили.











Имя: Зоуи Забель

Возраст: 19

Страна: Техас

Занятие: в основном журналистика, немного фотография



Список:

ее зовут Чиппи, и она очень важна для меня;

я бы также спасла свое любимое ожерелье и телефон, чтобы вызвать подмогу.







Имя: Ван Даль Клэр

Возраст: 58

Страна: Бельгия

Занятие: няня



Список:

мое первое ручное стеганое полотно;

коробка со старыми семейными фотографиями;

бритвенная ступка моего отца и часы моей мамы;

игрушечный медведь, которого брат подарил, когда мне было 10;

свидетельство о браке моих родителей;

моя любимая книга.







Имя: Элайджа

Возраст: 18

Страна: Австралия

Занятие: студент



Список:

фотоаппарат;

пластинка Суфьяна Стивенса;

книга «Обитатели холмов» Ричарда Адамса;

книга «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя;

кошелек;

перьевая ручка;

связка ключей;

бритва;

наушники;

мобильный телефон;

книга «Гордость и предубеждение» Джейн Остин;

ноутбук.







Имя: Альберто

Возраст: 23

Страна: Испания

Занятие: режиссер, химик



Список:

мои глаза: пленочная видеокамера и принадлежности;

мои руки: склеечный пресс и блокнот;

мои воспоминания: все пленки, которые я смогу взять;

книга «Потерянный рай» Джона Милтона;

книга «Жизнь в лесу» Генри Тора;

некоторые книги Стэна Брэкиджа.

Имя: Дарио ЛупиниВозраст: 21Страна: ФранцияЗанятие: студентСписок:моя электрогитара (ведь что за жизнь без музыки?);книга, которую я так и не дочитал;блокнот и кое-какие зарисовки;кошелек, который мама привезла мне из Мексики;штопор;дедушкины очки;мобильный;пленочный фотоаппарат;кепка в цветочек, подарок брата;мои десятилетние часы;скейт.Имя: Нелли ШрергардусВозраст: 71Страна: БельгияЗанятие: пенсионерСписок:старая коробка из-под чая;нож;мои очки;фото моей семьи и фото бабушки с дедушкой;ключи от дома;ключи от машины;мой фотоаппарат.Имя: Лигия Матос РибейроВозраст: 33Страна: ПортугалияЗанятие: архитектор , преподаватель китайской йоги и боевых искусствСписок:ключи от машины;мобильный;ноутбук;любимые книги;любимые музыкальные альбомы;любимые фильмы;паспорт;чемодан;фотоаппараты;серебряные браслеты;мои счастливые маленькие игрушки;карманные часы моего дедушки;черный ремень;белый меч.Имя: Леонардо МьонВозраст: 20Страна: БразилияЗанятие: студент (журналистика)Список:моя любимая деревянная игрушка;ноутбук;заметки и письма от моих родителей и девушки;солнечные очки моей бабушки;укулеле;картинки из детства;мобильный;кошелек;часы, которые мой отец сохранил для меня со времен своего выпуска из университета.Имя: Ди АллермершВозраст: 39Страна: БельгияЗанятие: служащийСписок:фото дочери;бутылка кальвадоса;наушники;часы;книги.Имя: ЛюбошВозраст: 31Страна: ЧехияЗанятие: разработчикСписок:диплом;часы;швейцарский нож;ключи;налобный фонарь;паспорт;водительское удостоверение;кошелек;свадебное кольцо;электронная книга;блокнот;мобильный;фотоаппарат;внешний жесткий диск с фотографиями.Имя: АгнешкаВозраст: 20Страна: КанадаСтрана: студент (виноделие)Список:винтажный чемоданчик;скетчбук;секатор;подписанный экземпляр книги «Сараевский дневник» Нади Халилбегович;старые семейные открытки;2 фотоальбома;старые винные этикетки, которые я нашла на улице;швейцарский армейский нож;кошелек и ключи;кольцо из розового коралла моей бабушки;духи другой моей бабушки;винтажные издания книг Сенкевича;мой личный дневник;несколько фиников (ведь я бы проголодалась).Имя: Калео ДарлингВозраст: 19Страна: США, ГавайиЗанятие: студентСписок:ноутбук;книга рецептов польской кухни;книга из библиотеки (я очень боюсь, что не смогу вернуть ее);бикини;все мои любимые детские фото;портреты меня и моей семьи;украденная семья камней;гильзы;кошелек (подарок) и мешочек для монет из Конго;сумочка Michael Kors;блокнот и ручки в керамическом стаканчике, который я (что удивительно) до сих пор не разбила.Имя: Томас АуэрВозраст: 21Страна: ЧехияЗанятие: фотограф и студентСписок:ружье;ноутбук;мобильный;фотоаппарат;портмоне с документами;внешний жесткий диск с фотографиями;мой немецкий пойнтер Ара.Имя: СильвияВозраст: 18Страна: ИспанияЗанятие: студенткаСписок:шляпа Шерлока; альбом с детскими фото;альбом для зарисовок;набор карандашей.Имя: ЕваВозраст: 17Страна: ФранцияЗанятие: студентСписок:рюкзак;блокнот;внешний жесткий диск;фотоаппарат;объектив 50 мм;парфюм;сумочка;пластинка Сержа Генсбура.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)