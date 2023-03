Британка из вторсырья построила точную копию старинного вагона и превратила его в отель

На просторах живописного Харрогейта появился отельный номер, напоминающий старинный вагон из состава «Летучий шотландец» («Flying Scotsman», Великобритания ). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Британка Эмма Хаммонд из вторсырья построила точную копию старинного вагона «Flying Scotsman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Эмма Хаммонд для строительства основной конструкции использовала переработанный материал или вторсырье («Flying Scotsman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.

Креативной британке понадобилось три месяца на создание копии старинного вагона («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net./ youtube.com/ © Caters Clips.

Подлинные кресла, оббитые бархатом, украшают кухню-столовую номера («Flying Yorkshireman», Великобритания). | Фото: nastroy.net/ youtube.com/ © Caters Clips.

В отельном номере, стилизованном под ретро-вагон, есть изолированная спальня («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.

Для обустройства интерьера были приобретены настоящие полки и вешалки, которые использовались в старинных вагонах («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Фотографии моделей поездов, которые в разное время курсировали по просторам Северного Йоркшира украшают стены номера «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Эмма Хаммонд гордится тем, что самостоятельно построила отельный номер, который назвала «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: nastroy.net/ metro.co.uk.

Интересная постройка появилась на ферме в местечке Харрогейт (Великобритания). Британская массажистка оригинальным способом решила привлечь внимание к законсервированной железнодорожной ветке, проходящей рядом с ее участком . Креативная дама всего лишь за 3 месяца самостоятельно создала копию вагона из вторсырья, превратив его в мини-гостиницу. И самое интересное, что это строительство было первым опытом, ведь она представления не имела как работать с инструментом, не говоря о проектировании старинных вагонов.Творческие люди всегда найдут занятие по душе, даже если до этого создавали собственными руками абсолютно другие шедевры. Так, например, Эмма Хаммонд (Emma Hammond), многие годы увлекающаяся фотографией и профессионально занимающаяся массажем, решилась на строительство оригинальной гостиницы. И начала ее создавать в виде старинного вагона железнодорожного состава, следовавшего по маршруту Лондон — Эдинбург в 1924 г. Этот пассажирский состав очень быстро получил название «Летучий шотландец» (Flying Scotsman), вот по его аналогии креативная британка создавала первый свой вагон-отельный номер, только назвала она его «Летучий йоркширец» («Flying Yorkshireman»).Такой образ возник в голове Эммы неспроста. Как оказалось, рядом с ее участком, расположенным на окраине курортного городка Харрогейт, что в Северном Йоркшире, проходила ветка железной дороги. Она с детства любила наблюдать за движением поездов, а потом частенько наведывалась в местный железнодорожный музей, потому что власти графства посчитали этот маршрут нерентабельным, а ветку просто законсервировали. Таким странным образом женщина решила не только обзавестись оригинальной недвижимостью, но и напомнить чиновникам, как хорошо было в прежние времена, вдруг они возобновят движение поездов.Запланировав создание отельного номера в виде старинного вагона, Эмма решила его делать не просто в модном нынче формате DIY (Do It Yourself), что в буквально переводе означает «Сделай это сам», а использовать в качестве стройматериалов вторсырье. Мало того, что это значительно удешевило процесс, так еще и ни одно дерево при создании «Flying Yorkshireman» не пострадало.Единственное, что сильно опустошило семейный бюджет, так это то, что для оформлении интерьера женщина использовала лишь оригинальные винтажные предметы, которые удалось приобрести на различных интернет-площадках. В итоге гостиничный номер, в котором обустроена спальня, кухня-гостиная и ванная комната, приобрел аутентичный вид настоящего ретро-вагона.В вагоне можно увидеть подлинные кресла , багажные полки, ручки для дверей, используемых в поездах, различные вывески и фонари. Снаружи вагона предприимчивая владелица обустроила открытую террасу, на которой есть зона отдыха с шезлонгами и гидромассажная ванна, которая подогревается с помощью дров. Поэтому гости смогут еще и расслабиться, любуясь видом на йоркширские долины.По сведениям редакции Novate.ru, на создание копии вагона с нуля было потрачено чуть более 9 тыс. дол. и 3 месяца упорного труда. Причем временные рамки можно сузить, поскольку мастерица во время «высотных» работ сорвалась с лестницы и получила сотрясение мозга, что уложила ее на больничную койку на пару недель. Да и старая травма в неподходящий момент заставила отправиться на операцию, так что заканчивать свой проект ей пришлось практически одной рукой, ведь прооперировано было плечо.Как признается сама Эмма, после двух неприятных сбоев, связанных со здоровьем, она чувствовала себя так, «, но все же разместила объявление об открытии своего мини-отеля. Любители неординарного отдыха очень быстро откликнулись и вскоре явились на ее ферму, к счастью, за 30 минут до их прибытия женщина полностью закончила все приготовления к встрече гостей.Провести ночь в ретро-вагоне со всеми удобствами парочке влюбленных будет стоить около 110 дол. Если же им захочется поплескаться в джакузи на открытом воздухе, то за незабываемое наслаждение придется доплатить еще 30 «зеленых».Предприимчивая Эмма Хаммонд уже полностью выздоровела и теперь планирует заняться созданием гостиничного комплекса, который будет состоять из подобных домиков-вагонов. А поскольку от посетителей нет отбоя, то в скором времени среди полей Йоркшира появится импровизированный состав, тем более, что женщина надеется на возобновление движения поездов, и на фоне действующей железной дороги ее ретро-вагоны будут смотреться весьма оригинально.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: