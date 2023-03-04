Британка из вторсырья построила точную копию старинного вагона и превратила его в отель

На просторах живописного Харрогейта появился отельный номер, напоминающий старинный вагон из состава «Летучий шотландец» («Flying Scotsman», Великобритания ). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Британка Эмма Хаммонд из вторсырья построила точную копию старинного вагона «Flying Scotsman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Эмма Хаммонд для строительства основной конструкции использовала переработанный материал или вторсырье («Flying Scotsman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.

Креативной британке понадобилось три месяца на создание копии старинного вагона («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net./ youtube.com/ © Caters Clips.

Подлинные кресла, оббитые бархатом, украшают кухню-столовую номера («Flying Yorkshireman», Великобритания). | Фото: nastroy.net/ youtube.com/ © Caters Clips.

В отельном номере, стилизованном под ретро-вагон, есть изолированная спальня («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.

Для обустройства интерьера были приобретены настоящие полки и вешалки, которые использовались в старинных вагонах («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Фотографии моделей поездов, которые в разное время курсировали по просторам Северного Йоркшира украшают стены номера «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.

Эмма Хаммонд гордится тем, что самостоятельно построила отельный номер, который назвала «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: nastroy.net/ metro.co.uk.