Британка из вторсырья построила точную копию старинного вагона и превратила его в отель

Интересная постройка появилась на ферме в местечке Харрогейт (Великобритания). Британская массажистка оригинальным способом решила привлечь внимание к законсервированной железнодорожной ветке, проходящей рядом с ее участком. Креативная дама всего лишь за 3 месяца самостоятельно создала копию вагона из вторсырья, превратив его в мини-гостиницу. И самое интересное, что это строительство было первым опытом, ведь она представления не имела как работать с инструментом, не говоря о проектировании старинных вагонов.
На просторах живописного Харрогейта появился отельный номер, напоминающий старинный вагон из состава «Летучий шотландец» («Flying Scotsman», Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.
Творческие люди всегда найдут занятие по душе, даже если до этого создавали собственными руками абсолютно другие шедевры. Так, например, Эмма Хаммонд (Emma Hammond), многие годы увлекающаяся фотографией и профессионально занимающаяся массажем, решилась на строительство оригинальной гостиницы. И начала ее создавать в виде старинного вагона железнодорожного состава, следовавшего по маршруту Лондон — Эдинбург в 1924 г. Этот пассажирский состав очень быстро получил название «Летучий шотландец» (Flying Scotsman), вот по его аналогии креативная британка создавала первый свой вагон-отельный номер, только назвала она его «Летучий йоркширец» («Flying Yorkshireman»).
Британка Эмма Хаммонд из вторсырья построила точную копию старинного вагона «Flying Scotsman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.
Такой образ возник в голове Эммы неспроста. Как оказалось, рядом с ее участком, расположенным на окраине курортного городка Харрогейт, что в Северном Йоркшире, проходила ветка железной дороги. Она с детства любила наблюдать за движением поездов, а потом частенько наведывалась в местный железнодорожный музей, потому что власти графства посчитали этот маршрут нерентабельным, а ветку просто законсервировали. Таким странным образом женщина решила не только обзавестись оригинальной недвижимостью, но и напомнить чиновникам, как хорошо было в прежние времена, вдруг они возобновят движение поездов.
Эмма Хаммонд для строительства основной конструкции использовала переработанный материал или вторсырье («Flying Scotsman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.
Запланировав создание отельного номера в виде старинного вагона, Эмма решила его делать не просто в модном нынче формате DIY (Do It Yourself), что в буквально переводе означает «Сделай это сам», а использовать в качестве стройматериалов вторсырье. Мало того, что это значительно удешевило процесс, так еще и ни одно дерево при создании «Flying Yorkshireman» не пострадало.
Креативной британке понадобилось три месяца на создание копии старинного вагона («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net./ youtube.com/ © Caters Clips.
Единственное, что сильно опустошило семейный бюджет, так это то, что для оформлении интерьера женщина использовала лишь оригинальные винтажные предметы, которые удалось приобрести на различных интернет-площадках. В итоге гостиничный номер, в котором обустроена спальня, кухня-гостиная и ванная комната, приобрел аутентичный вид настоящего ретро-вагона.
Подлинные кресла, оббитые бархатом, украшают кухню-столовую номера («Flying Yorkshireman», Великобритания). | Фото: nastroy.net/ youtube.com/ © Caters Clips.
В вагоне можно увидеть подлинные кресла, багажные полки, ручки для дверей, используемых в поездах, различные вывески и фонари. Снаружи вагона предприимчивая владелица обустроила открытую террасу, на которой есть зона отдыха с шезлонгами и гидромассажная ванна, которая подогревается с помощью дров. Поэтому гости смогут еще и расслабиться, любуясь видом на йоркширские долины.
В отельном номере, стилизованном под ретро-вагон, есть изолированная спальня («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: nastroy.net.
По сведениям редакции Novate.ru, на создание копии вагона с нуля было потрачено чуть более 9 тыс. дол. и 3 месяца упорного труда. Причем временные рамки можно сузить, поскольку мастерица во время «высотных» работ сорвалась с лестницы и получила сотрясение мозга, что уложила ее на больничную койку на пару недель. Да и старая травма в неподходящий момент заставила отправиться на операцию, так что заканчивать свой проект ей пришлось практически одной рукой, ведь прооперировано было плечо.
Для обустройства интерьера были приобретены настоящие полки и вешалки, которые использовались в старинных вагонах («Flying Yorkshireman», Харрогейт). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.
Как признается сама Эмма, после двух неприятных сбоев, связанных со здоровьем, она чувствовала себя так, «будто ее переехал поезд», но все же разместила объявление об открытии своего мини-отеля. Любители неординарного отдыха очень быстро откликнулись и вскоре явились на ее ферму, к счастью, за 30 минут до их прибытия женщина полностью закончила все приготовления к встрече гостей.
Фотографии моделей поездов, которые в разное время курсировали по просторам Северного Йоркшира украшают стены номера «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: youtube.com/ © Caters Clips.
Полезная информация: Провести ночь в ретро-вагоне со всеми удобствами парочке влюбленных будет стоить около 110 дол. Если же им захочется поплескаться в джакузи на открытом воздухе, то за незабываемое наслаждение придется доплатить еще 30 «зеленых».
Эмма Хаммонд гордится тем, что самостоятельно построила отельный номер, который назвала «Flying Yorkshireman» (Харрогейт, Великобритания). | Фото: nastroy.net/ metro.co.uk.
Предприимчивая Эмма Хаммонд уже полностью выздоровела и теперь планирует заняться созданием гостиничного комплекса, который будет состоять из подобных домиков-вагонов. А поскольку от посетителей нет отбоя, то в скором времени среди полей Йоркшира появится импровизированный состав, тем более, что женщина надеется на возобновление движения поездов, и на фоне действующей железной дороги ее ретро-вагоны будут смотреться весьма оригинально.
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