История запрещенных рекламных кампаний

Британская комиссия по рекламным стандартам запретила весенне-летнюю кампанию Miu Miu. По мнению ASA, актриса из второй части «Нимфоманки» Миа Гот выглядит слишком развратно и откровенно.

Рекламная кампания Miu Miu, весна-лето — 2015







Кокаиновый шик

В 2007 году бренд Sisley шокировал публику скандальной рекламной кампанией.

Две полуголые девушки с макияжем а-ля проститутка лежат на стеклянном столе. В качестве кокаиновой дорожки выступила белая майка , а рядом мы видим кредитку, испачканную тем самым белым порошком…Религиозные страстиСамый обыкновенный на первый взгляд масс-маркет Benetton славится в модной индустрии своими съемками. Для рекламной кампании бренд запечатлел епископа Римско-католической церкви Бенедикта XVI целующимся с египетском имамом Ахмедом Эль-Тайебом.For men…В 2000-х Том Форд каждый сезон эпатировал поклонников новыми рекламными съемками. За съемку кампании, посвященной мужскому аромату Tom Ford «For Men», отвечал один из самых скандальных фотографов Терри Ричардсон. И, похоже, он перестарался…«G» означает GucciВсе же помнят рекламные кампании Gucci, пестрящие обнаженными торсами и накачанными телами? В 2003 году Марио Тестино отснял одну из таких. Фото были запрещены буквально через пару дней после печати в модных изданиях.«Стиль — это я»В далеком 1971 году Ив Сен-Лоран разрушил стереотипы и представления о мужской красоте, снявшись в рекламной кампании голым для первого мужского аромата от YSL. Спустя 30 лет Сэмюэль де Куббер повторил его подвиг, появившись в съемке, посвященной туалетной воде Yves Saint Laurent «M7».До того как снимок был запрещен, он успел заработать свыше 700 жалоб.