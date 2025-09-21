С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...
  • Александр Данилов
    Статью написал либо идиот, либо дурак, который "слышал звон, да не знаю, где он"!!!!Почему талонная ж...
  • Sergey Ivanov
    Лунный пейзаж? А вы смотрели спутниковые снимки Красноярского края? Тайги уже почти не осталось. Вместо нее- сплошные...Как природное бог...

История запрещенных рекламных кампаний

Британская комиссия по рекламным стандартам запретила весенне-летнюю кампанию Miu Miu. По мнению ASA, актриса из второй части «Нимфоманки» Миа Гот выглядит слишком развратно и откровенно.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить остальные рекламные съемки, которые также подверглись цензуре.

История запрещенных рекламных кампаний

История запрещенных рекламных кампаний

Рекламная кампания Miu Miu, весна-лето — 2015

История запрещенных рекламных кампаний

Кокаиновый шик
В 2007 году бренд Sisley шокировал публику скандальной рекламной кампанией.

Две полуголые девушки с макияжем а-ля проститутка лежат на стеклянном столе. В качестве кокаиновой дорожки выступила белая майка, а рядом мы видим кредитку, испачканную тем самым белым порошком…

История запрещенных рекламных кампаний

Религиозные страсти
Самый обыкновенный на первый взгляд масс-маркет Benetton славится в модной индустрии своими съемками. Для рекламной кампании бренд запечатлел епископа Римско-католической церкви Бенедикта XVI целующимся с египетском имамом Ахмедом Эль-Тайебом.

История запрещенных рекламных кампаний

For men…
В 2000-х Том Форд каждый сезон эпатировал поклонников новыми рекламными съемками. За съемку кампании, посвященной мужскому аромату Tom Ford «For Men», отвечал один из самых скандальных фотографов Терри Ричардсон. И, похоже, он перестарался…

История запрещенных рекламных кампаний

«G» означает Gucci
Все же помнят рекламные кампании Gucci, пестрящие обнаженными торсами и накачанными телами? В 2003 году Марио Тестино отснял одну из таких. Фото были запрещены буквально через пару дней после печати в модных изданиях.

История запрещенных рекламных кампаний

«Стиль — это я»
В далеком 1971 году Ив Сен-Лоран разрушил стереотипы и представления о мужской красоте, снявшись в рекламной кампании голым для первого мужского аромата от YSL. Спустя 30 лет Сэмюэль де Куббер повторил его подвиг, появившись в съемке, посвященной туалетной воде Yves Saint Laurent «M7».
До того как снимок был запрещен, он успел заработать свыше 700 жалоб.

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Ив Сен-Лоран
римско католическая церковь имени xvi, город рим
ми гот
сэмюэль де-куббер
Saint Laurent
Марио Тестино
ахмед эль-тайеб
Терри Ричардсон
британская комиссия по рекламным стандартам, англия
Tom Ford
наверх